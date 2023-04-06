Хави о 0:4 с «Реалом»: «Барселона» не воспользовалась преимуществом в 1-м тайме. Мы сражались до конца, есть чувство бессилия из-за невыхода в финал»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави уверен, что «Барселона» превосходила «Реал» (0:4) в первом тайме матча Кубка Короля

«Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять.

Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях.

Мы провели очень хороший первый тайм, но не извлекли пользы из преимущества.

Я уже много раз говорил, что «Реал» – фаворит в любом турнире. Он победитель Лиги чемпионов. Это отличная команда, и сегодня мы это увидели.

Думаю, что мы сражались до конца, хотя по счету можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались.

Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал», – сказал главный тренер «Барселоны».

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60 комментариев

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mudskipper
Ну, в первом матче Хави играл в автобус, очень удачно отскочил. Во втором матче Реал даже визуально выглядел выше классом. Так что в целом тут в одну калитку, без деталей.
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Alexander Sragovich
Первый тайм ребята не давали реалу дышать, очень хорошо играли. Но потом.....тихий ужас в защите. Столько ошибок и провалов. Кундэ вообще показал худшую игру в сезоне. Алонсо не чистый ЦЗ. Реал ведь особо и не наседал.Тут провалились, там провалились, пенальти придумали сами себе. Араухо почувствовал себя нападающим и оставил свой фланг открытым. Кстати классно он накрутил почти всю защиту, жаль что промазал.
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Scorpion
Без Педри, Дембеле и Де Йонка с таким Реалом делать нечего.
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Parce
Ответ ßd ßy
Так дело в не во владении мячом , в в том что первый матч практически весь проходил на половине поля Барселоны, были моменты что в ну от штрафной линии находились сразу 10 игроков барсы! Да дело не доходило до удара, но это не означает что небыло опасных моментов!
Та же Испания прижимала соперников, только дело в том что у них нет исполнителей, одни Ферраны и Мораты. С такими игроками сложно забить мяч)
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Parce
Ответ kaka10
Хави был игроком без характера Это и передаётся команде. Не способна его команда пересилить нескладную ситуацию как с Айнтрахтом, Интером, МЮ,
Говорите что Хави был игроком без характера полнейший бред, Хави берет умом, и выиграл кучу титулов благодаря этому
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ßd ßy
Ответ Parce
Так по вашему мнению владение не является доминацией, что демонстрировали после поражений Испании на ЧМ. Также и Реал имел большой процент владения, но 1 удар в створ и то после 70 минуты. Вы уже определитесь что ли
Так дело в не во владении мячом , в в том что первый матч практически весь проходил на половине поля Барселоны, были моменты что в ну от штрафной линии находились сразу 10 игроков барсы! Да дело не доходило до удара, но это не означает что небыло опасных моментов!
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AnMe
Я бы все равно похвалил Хави. Проигрыши бывают, никто не застрахован, тем более когда игроков нет, но он проделал большую работу. Сегодня просто не наш день. 3 раза выиграл подряд, в прошлом сезоне 4:0 тоже выиграл Реал. Два матча отзеркалили в эль классико)) но явно не хватает ему опыта, а также скамеечников. Надеюсь в будущем вернёмся к успехам в еврокубках. А Хави наберется опыта! Очень обидное поражение, но только благодаря им делается работа над ошибками и улучшается работа :)
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kaka10
Ответ Parce
Поспорю с Хави, Барселона после второго гола забила уже на игру, не видно я никакой битвы до конца
Хави был игроком без характера
Это и передаётся команде. Не способна его команда пересилить нескладную ситуацию как с Айнтрахтом, Интером, МЮ,
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Леван Сиукаев
Сто раз говорил и ещё повторюсь,у игроков Барсы банално не хватает исполнителского мастерства.от суда и эти схожые проигрыши,когда вроде хорошо играют но,итог печальный.то с Баварией,то с Интером,и вот и Реал показал им свой уровень.и не надо оправдивать сегодньяшный результат отсутствием Педри или кого то ещё,и с ними итог был бы таким(может разве что счёт по приличнее)
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Ophiomorph
Хз о каком преимуществе он говорит. У Барселоны ны одного явного голевого момента за матч по статистическим источникам, а у Реала их 5 и 2 упущенных. Абсолютно заслуженный разгром.
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tolstiy
а где было в первом тайме преимущество барсы? он тоже генича слушал? ну так там только по фолам очевидное преимущество и всё....
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Dexter Dallas
Ответ Cruel Snake
Кстати говоря помимо потрясающей победы Мадрида, ещё есть сюрприз, даже адекватные болельщики «Барселоны» обрадуются. Риго заблокировали!
Он что-то знал. Либо ему как бабке снятся вещие сны. По этому соломку заранее постелил
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Skorpiorush921
Ответ Cruel Snake
Кстати говоря помимо потрясающей победы Мадрида, ещё есть сюрприз, даже адекватные болельщики «Барселоны» обрадуются. Риго заблокировали!
А за что?Очень интересно
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am!go
Ответ Cruel Snake
Кстати говоря помимо потрясающей победы Мадрида, ещё есть сюрприз, даже адекватные болельщики «Барселоны» обрадуются. Риго заблокировали!
Прекрасная ночь !!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ mr kovalsky
его 1000 фейков: ага ага
Главное, что этот обитель лжи забанен. А там уже разберемся
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football.in.kg
Ответ Bleck Ridermen
Подскажите когда финал?
6 мая в Севилье
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GameZero001 Realmadrid 7997
Хави оставайся )
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mr kovalsky
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да. Больше его на спортсе не будет
его 1000 фейков: ага ага
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Михаил Сафонов
Вы сражались так, будто это не футбол был, а вольная борьба.
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Nicolas Erfe
Ой да ладно, преимущества то особо и не было, играли немного лучше, 2 опасных момента за весь тайм - это преимущество? Не смешите
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football.in.kg
Странно. Барселона по идее должна была собраннее подойти к матчу. Чемпионат практически выигран. Еще один трофей на изи могли, сротировав составы между Кубком и ЛаЛигой. Ну а так то - Реал с победой! Давненько не раскатывали барсуков разгромно и сухо.
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Bleck Ridermen
Адекватным болелам барсы респект ✊🏽 что признали поражение !
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TAGAY
ну без Педри еще как то обходились, но когда нет и Френки но с Кессиэ и с РОберто в центре.. учитывая первый матч и что нет и Криса, а там и Араухо на фланге могли сыграть и более оборонительный футбол но вышли играть свою игру, не имея на это троих игроков основы.. Хави облажался в этот раз!
Винисиус уже не действует только на фланге он часто меняет позицию, не стоит все таки всегда один и тот же прием ставить против одного и того же соперника. иногда надо удивлять, Хави прям как то прямолинейно действует. окей,провалили матч, бывает. сезон успешен и без кубка,если чемп не упустят!
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Parce
Ответ Eden-bat
Только весь первый матч доминировал Реал, а по Хави они выиграли заслуженно.
Так по вашему мнению владение не является доминацией, что демонстрировали после поражений Испании на ЧМ. Также и Реал имел большой процент владения, но 1 удар в створ и то после 70 минуты. Вы уже определитесь что ли
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Пепси пеналдувич
Ответ Cruel Snake
Кстати говоря помимо потрясающей победы Мадрида, ещё есть сюрприз, даже адекватные болельщики «Барселоны» обрадуются. Риго заблокировали!
Ригоберки правда не видно. Но это не повод не для радости, ни для грусти.
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