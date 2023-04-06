Хави о 0:4 с «Реалом»: «Барселона» не воспользовалась преимуществом в 1-м тайме. Мы сражались до конца, есть чувство бессилия из-за невыхода в финал»

Хави уверен, что «Барселона» превосходила «Реал» (0:4) в первом тайме матча Кубка Короля

«Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять.

Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях.

Мы провели очень хороший первый тайм, но не извлекли пользы из преимущества.

Я уже много раз говорил, что « » – фаворит в любом турнире. Он победитель чемпионов. Это отличная команда, и сегодня мы это увидели.

Думаю, что мы сражались до конца, хотя по счету можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались.

Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал», – сказал главный тренер «Барселоны».