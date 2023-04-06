Хави о 0:4 с «Реалом»: «Барселона» не воспользовалась преимуществом в 1-м тайме. Мы сражались до конца, есть чувство бессилия из-за невыхода в финал»
Хави уверен, что «Барселона» превосходила «Реал» (0:4) в первом тайме матча Кубка Короля
«Думаю, что первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это очень тяжелое поражение, его сложно принять.
Второй гол стал для нас серьезным наказанием. Дело в деталях.
Мы провели очень хороший первый тайм, но не извлекли пользы из преимущества.
Я уже много раз говорил, что «Реал» – фаворит в любом турнире. Он победитель Лиги чемпионов. Это отличная команда, и сегодня мы это увидели.
Думаю, что мы сражались до конца, хотя по счету можно сказать, что это не так. В футболе важны моменты, а мы своими не воспользовались.
Есть чувство бессилия из-за того, что мы не вышли в финал», – сказал главный тренер «Барселоны».
Это и передаётся команде. Не способна его команда пересилить нескладную ситуацию как с Айнтрахтом, Интером, МЮ,
Винисиус уже не действует только на фланге он часто меняет позицию, не стоит все таки всегда один и тот же прием ставить против одного и того же соперника. иногда надо удивлять, Хави прям как то прямолинейно действует. окей,провалили матч, бывает. сезон успешен и без кубка,если чемп не упустят!