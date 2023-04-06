0:4 от «Реала» – крупнейшее домашнее поражение «Барселоны» после матча с «Динамо» Киев в 1997-м
«Барселона» впервые в XXI веке проиграла дома с разницей в 4 гола
Команда Хави была разгромлена «Реалом» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.
В последний раз каталонцы терпели такое крупное поражение на своем поле в 1997 году. Тогда их со счетом 4:0 обыграло киевское «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Реалу» «блауграна» так крупно не проигрывала дома с 1963 года.
1. Судья вполне нормально судил.
2. Винисиуса не за что удалять.
3. По новым правилам такие пенальти сейчас не ставят.
4. Первый тайм играла Барселона лучше.
5. Не было 4-х ключевых игроков.
6. Кубок важный трофей.
7. Реал выиграл по делу.
Есть, что по-существу на это ответить, или ради плюсиков здесь ерунду набросал?
И также, это не то что ты написал, а то что произошло сегодня