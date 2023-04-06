0:4 от «Реала» – крупнейшее домашнее поражение «Барселоны» после матча с «Динамо» Киев в 1997-м

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла дома с разницей в 4 гола

Команда Хави была разгромлена «Реалом» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

В последний раз каталонцы терпели такое крупное поражение на своем поле в 1997 году. Тогда их со счетом 4:0 обыграло киевское «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Реалу» «блауграна» так крупно не проигрывала дома с 1963 года.

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46 комментариев

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nurikkkk
Ответ Parce
Также, это 3 матча отлетать и 1 выигрывать, вы вечно гоните про то что болелы барсы бурно празднуют победу над Реалом, но сами такие же
Что значит 1 выигрывать? А первое класико сезона ты куда дел?
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Butrymovich Mikalai
Ответ Хасбулат Махаев
Пособие для болел Барсы: 1. Судья клоун 2. Винисиус должен быть удален 3. Пенальти на Алабе 4. Первый тайм мы играли лучше 5. У нас нет ключевых игроков 6. Кубок не важный трофей 7. Реал отскочил Удачи!
молодец , подготовил отмазки =_))) , "едем в мадрид с сомнениями "......
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Сергей Добрынин
Ответ Kyancey
Спасибо любимому клубу за очередной волшебный вечер!🤍 Фанатам мчк - сладких снов :)
💪🏻😀
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Parce
Ответ Александр Данилов
Вот-вот. Когда я пытаюсь без перегибов писать, начинают дизлайкать, не подкрепляя никаких доводов. И в основном фанаты Лео этим занимаются, которые по большей части работают на 2 лагеря:ветка ПСЖ и Барсы
А вот ты сам сейчас это написал и что-то нагнал на фанатов Лео не подкрепляя никаких доводов.
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Александр Данилов
Ответ Parce
На спорте разный контингент людей. Хейт летит по всюду и от всех. К сожалению редакция только поощряет такое.
Вот-вот. Когда я пытаюсь без перегибов писать, начинают дизлайкать, не подкрепляя никаких доводов. И в основном фанаты Лео этим занимаются, которые по большей части работают на 2 лагеря:ветка ПСЖ и Барсы
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Александр Данилов
Ответ Серега Улитин
Почитайте комментарии перед матчем. Болела Барсы уже праздновали и унижали Реал. Вот и заслуженная ответочка.
Это как болелы бывшего барселоновца, которые напыщенно пишут, что они и Реал пройдут(слив в 1/8), и Баварию(слив в 1/8), а потом получают по губам, когда их любимый игрок не вытаскивает клуб, но жалко дизят всех кто умеет в адекватность. А потом удивляются, почему их дегрoидами считают и троллят. Хотя со стороны неадекватных фанатов Реала и Роналду такое тоже прослеживается, но реже. Намного
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Александр Данилов
Ответ Хасбулат Махаев
Пособие для болел Барсы: 1. Судья клоун 2. Винисиус должен быть удален 3. Пенальти на Алабе 4. Первый тайм мы играли лучше 5. У нас нет ключевых игроков 6. Кубок не важный трофей 7. Реал отскочил Удачи!
Забыл, Месси так и не вышел🌚
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Александр Данилов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ага. Сообщил, что Барса 4:0 выиграет
Каждый раз, когда она выигрывает 0:4 у Реала, она потом от Реала и огребает. Ладно, там ещё 0:1 был, но по факту опять Барса в важном матче сливает
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Александр Данилов
Ответ Arthurino
Опять этот гений что-то спрогнозировал? Наверное все еще ждёт финал ЛЧ Барселона - ПСЖ
Ахах. Красиво ты)
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Александр Данилов
Каждый раз, когда Барса думает, что она неостановима, её нагибают. В ЛЧ, в противостоянии с МЮ, теперь с Реалом. Да, титул они выиграют скорее всего, но толку-то
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Игорь Климов
Ответ Хасбулат Махаев
Пособие для болел Барсы: 1. Судья клоун 2. Винисиус должен быть удален 3. Пенальти на Алабе 4. Первый тайм мы играли лучше 5. У нас нет ключевых игроков 6. Кубок не важный трофей 7. Реал отскочил Удачи!
Вот чего ты несёшь?
1. Судья вполне нормально судил.
2. Винисиуса не за что удалять.
3. По новым правилам такие пенальти сейчас не ставят.
4. Первый тайм играла Барселона лучше.
5. Не было 4-х ключевых игроков.
6. Кубок важный трофей.
7. Реал выиграл по делу.

Есть, что по-существу на это ответить, или ради плюсиков здесь ерунду набросал?
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Denys Govdyak
Ответ h4ww7xkqkz
В 20 году остаток матчей ЛЧ игрался в Португалии
Посмотрел, точно, был неправ
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arthurino
Опять этот гений что-то спрогнозировал? Наверное все еще ждёт финал ЛЧ Барселона - ПСЖ
Ага. Сообщил, что Барса 4:0 выиграет
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h4ww7xkqkz
Ответ Denys Govdyak
Комментарий удален пользователем
В 20 году остаток матчей ЛЧ игрался в Португалии
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los merengues
Ответ Denys Govdyak
А как же 2:8?
это в Португалии же было вообще.
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Arthurino
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо Барсамании за прогноз! Я все знал после его комментария
Опять этот гений что-то спрогнозировал? Наверное все еще ждёт финал ЛЧ Барселона - ПСЖ
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Denys Govdyak
Ответ AnMe
Домашний матч написано
Комментарий удален пользователем
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Parce
Ответ Серега Улитин
Почитайте комментарии перед матчем. Болела Барсы уже праздновали и унижали Реал. Вот и заслуженная ответочка.
На спорте разный контингент людей. Хейт летит по всюду и от всех. К сожалению редакция только поощряет такое.
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f0rmoceft
Ответ Parce
Также, это 3 матча отлетать и 1 выигрывать, вы вечно гоните про то что болелы барсы бурно празднуют победу над Реалом, но сами такие же
Я не гоню на болелов Барсы, а признаю поражения своей команды.
И также, это не то что ты написал, а то что произошло сегодня
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Skorpiorush921
Где Ригоберка?
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AnMe
Ответ Denys Govdyak
А как же 2:8?
Домашний матч написано
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AnMe
Ответ Мел Тур
Молодцы!!! Прекрасный конец сезона показали кто настоящий чемпион и хозяин в Испании!!! 4-0 раздавили барсетку
Не зазнавайся :)
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maestro_I
Чави мастер по антирекордам
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Пако
Тогда Шевченко и Ребров хорошо постарались.
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Серега Улитин
Ответ Parce
Также, это 3 матча отлетать и 1 выигрывать, вы вечно гоните про то что болелы барсы бурно празднуют победу над Реалом, но сами такие же
Почитайте комментарии перед матчем. Болела Барсы уже праздновали и унижали Реал. Вот и заслуженная ответочка.
+10
-2
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