0:4 от «Реала» – крупнейшее домашнее поражение «Барселоны» после матча с «Динамо» Киев в 1997-м

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла дома с разницей в 4 гола

Команда Хави была разгромлена « » (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

В последний раз каталонцы терпели такое крупное поражение на своем поле в 1997 году. Тогда их со счетом 4:0 обыграло киевское « » на групповом этапе чемпионов.

«Реалу» «блауграна» так крупно не проигрывала дома с 1963 года.