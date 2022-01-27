Месси разочарован решением Пике не снижать зарплату, чтобы Лео остался в «Барсе». У них испортились отношения

Между нападающим , ранее выступавшим за «Барселону», и защитником каталонского клуба испортились отношения, сообщил журналист Луис Канут в программе Onze на TV3.

По данным источника, Месси разочарован действиями Пике, который, в отличие от и , не пошел на понижение зарплаты, чтобы дать Лео шанс остаться в «Барсе».

«Прошлое продление контракта Пике сделало Месси больно, он разочарован. Лео чувствует, что Жерар его предал, потому что Пике не продлевал контракт до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы».

Месси считает, что Пике должен был продлить контракт раньше, чтобы попытаться предотвратить его уход», – сказал Канут.

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента.