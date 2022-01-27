Месси разочарован решением Пике не снижать зарплату, чтобы Лео остался в «Барсе». У них испортились отношения

Между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, ранее выступавшим за «Барселону», и защитником каталонского клуба Жераром Пике испортились отношения, сообщил журналист Луис Канут в программе Onze на TV3.
По данным источника, Месси разочарован действиями Пике, который, в отличие от Жорди Альбы и Серджи Бускетса, не пошел на понижение зарплаты, чтобы дать Лео шанс остаться в «Барсе».
«Прошлое продление контракта Пике сделало Месси больно, он разочарован. Лео чувствует, что Жерар его предал, потому что Пике не продлевал контракт до тех пор, пока Месси не ушел из «Барсы».
Месси считает, что Пике должен был продлить контракт раньше, чтобы попытаться предотвратить его уход», – сказал Канут.
Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента.