Хави обсуждает с Лионелем Месси его роль на поле в случае возвращения в «Барселону»

Об этом рассказал журналист .

«Лео и Лапорта не разговаривали, но, очевидно, « » продолжает настаивать на том, что да, они собираются [подписать ]. Главный двигатель – тренер , который регулярно общается с Месси и довольно четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине. Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.

Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как «мы разговариваем, это [трансфер] произойдет», и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны «Барселоны», – сказал Балаге.