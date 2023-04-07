Хави говорит Месси, что он будет играть перед опорником, если вернется в «Барсу» – как в Аргентине. Лео нравятся идеи тренера
Хави обсуждает с Лионелем Месси его роль на поле в случае возвращения в «Барселону»
Об этом рассказал журналист Гильем Балаге.
«Лео и Лапорта не разговаривали, но, очевидно, «Барселона» продолжает настаивать на том, что да, они собираются [подписать Месси]. Главный двигатель – тренер Хави, который регулярно общается с Месси и довольно четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.
Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине. Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.
Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как «мы разговариваем, это [трансфер] произойдет», и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны «Барселоны», – сказал Балаге.
И ЭТО В 35 ЛЕТ!
Левые пенки? Ты себя добиваешь конечно, когда единственный гол Кришти на ЧМ был забит с левого пенальти, причем официально признали, что поставили ошибочно)
и если кто-то где-то не доработает, то появляются дыры, и хорошая команда этим воспользуется.
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Исходя из этой теории команда без Месси всегда должна пропускать какое-то страшное количество голов, потому что Месси не просто не дорабатывает, а вообще не работает в обороне.
И уж точно команда без Месси всегда должна пропускать меньше, чем команда с Месси.
Ответ на оба предположения - это не так. И в целом команды с Месси пропускают далеко не всегда много, и в частности в отсутствие Месси его команда не обязательно начинает пропускать больше, чем с ним на поле.
Если посмотреть недавние матчи ПСЖ с Баварией, ПСЖ получал голы вовсе не из-за того, что Месси не доработал в обороне.
Не дорабатывать в обороне - это плохо, это проблема. Но это не значит, что это напрямую ведёт к поражению.
просто нет.
Не стыдно?
Хотя на самом деле бегать должен не один игрок, а вся команда. И никакой позиции Месси не нужно, он свободный художник, сам решает, где сыграть в каждый конкретный момент.
Сколько раз Месси вступил в борьбу в играх с Баварией?
и если кто-то где-то не доработает, то появляются дыры, и хорошая команда этим воспользуется. может быть, это будет компенсировано хет-триком в каждом матче(нет), но такая проблема точно будет. и была уже в клубе, и они опять наступают на эти же грабли