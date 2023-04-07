Хави говорит Месси, что он будет играть перед опорником, если вернется в «Барсу» – как в Аргентине. Лео нравятся идеи тренера

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Гильем Балаге Футбол

Хави обсуждает с Лионелем Месси его роль на поле в случае возвращения в «Барселону»

Об этом рассказал журналист Гильем Балаге.

«Лео и Лапорта не разговаривали, но, очевидно, «Барселона» продолжает настаивать на том, что да, они собираются [подписать Месси]. Главный двигатель – тренер Хави, который регулярно общается с Месси и довольно четко обрисовывает ему картину команды, которой нужны его качества.

Хави говорит Месси, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников, играющих перед опорным, что очень близко к его роли в Аргентине. Хави придумал разные способы, чтобы это сработало, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются.

Но затем он слышит от руководства клуба такие вещи, как «мы разговариваем, это [трансфер] произойдет», и я предполагаю, что его реакция довольно негативная, потому что предложения вообще не поступало. Это просто разговоры со стороны «Барселоны», – сказал Балаге.

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43 комментария

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London.is.blue
Ответ несахар
ложный пешеход
Ложный пешеход провёл один из самых ярких индивидуальных перфомансов в истории ЧМ.
И ЭТО В 35 ЛЕТ!
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Parce
Фанатикам Кришти сложно поверить что футбольное поле это не только 5 метров от ворот и ради команды можно пожертвовать статистикой
Месси не только пожертвовал своей статистикой,но и статистикой ПСЖ пожертвовал,гений
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Caterina
Ответ Hasan Kochinov
Мне кажется, это тот случай, когда эмоции перевешивают. Месси может и величайший в истории, но куча тренеров в Барселоне не могла построить нормальную командную игру, в том числе и из-за наличия Месси в составе. Какой опорник, под опорник или кем там его Хави будет наигрывать, против условных МанСити или Баварии в ЛЧ. Это не ЧМ, что было с Барселоной в ЛЧ с Месси, мы уже видели. Вместо того, чтоб дальше двигаться вперёд, начинается ностальгия, Месси должен закончить в Барселоне и всё такое. Ну закончит он в Барселоне, а Барселона также будет отлетать от любой хорошей команды с построенной командной игрой.
Если вы думаете, что с Барселоной это было из-за Месси, то значит вы не следили за ней.
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Caterina
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
не вернётся месси, он жадный, для него главное деньги, наверное выберить Саудовскую Аравю
Это по вашей методичке, а как на самом деле - неизвестно.
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forsp
Ответ хавбек+
разговоры Хави и реакция Лео смешные конечно, прямо сцена с Гарри и Ллойдом)
Ага, глаза Лео то загораются то затухают 🤣
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Diego 95
Ответ несахар
ложный пешеход
Почему ложный,все в курсе
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rej1sta
Ответ rej1sta
Фанат Роналду про пенальти рассказывает?) Не стыдно?
Севушка слаб, поэтому просто кинул в чс, отвечу так.

Левые пенки? Ты себя добиваешь конечно, когда единственный гол Кришти на ЧМ был забит с левого пенальти, причем официально признали, что поставили ошибочно)
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rej1sta
Ответ лицемерный гнус
Вариантов в Европе кроме возвращения в барсу, у главного лицемера футбола просто нет.
Главный лицемер это тот, который смеялся над Хави и говорил, что никогда не поедет в «чемпионаты Катара и СА потому что слишком хорош», а в итоге там и оказался)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Hasan Kochinov
ну ты же понимаешь, что сейчас защищается вся команда, не 4 защитника, а все. и если кто-то где-то не доработает, то появляются дыры, и хорошая команда этим воспользуется. может быть, это будет компенсировано хет-триком в каждом матче(нет), но такая проблема точно будет. и была уже в клубе, и они опять наступают на эти же грабли
ну ты же понимаешь, что сейчас защищается вся команда, не 4 защитника, а все.
и если кто-то где-то не доработает, то появляются дыры, и хорошая команда этим воспользуется.
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Исходя из этой теории команда без Месси всегда должна пропускать какое-то страшное количество голов, потому что Месси не просто не дорабатывает, а вообще не работает в обороне.
И уж точно команда без Месси всегда должна пропускать меньше, чем команда с Месси.
Ответ на оба предположения - это не так. И в целом команды с Месси пропускают далеко не всегда много, и в частности в отсутствие Месси его команда не обязательно начинает пропускать больше, чем с ним на поле.
Если посмотреть недавние матчи ПСЖ с Баварией, ПСЖ получал голы вовсе не из-за того, что Месси не доработал в обороне.

Не дорабатывать в обороне - это плохо, это проблема. Но это не значит, что это напрямую ведёт к поражению.
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rej1sta
Ответ Djeday
В опорной зоне двигаться нужно постоянно и в борьбу вступать. Когда вы от него последний раз видели? Сколько раз Месси вступил в борьбу в играх с Баварией?
Все видели, сколько он вступал в борьбу в матчах за Аргентину, в ПСЖ он на другой позиции играет.
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лицемерный гнус
Вариантов в Европе кроме возвращения в барсу, у главного лицемера футбола
просто нет.
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ТТД Бубнова
Ответ Parce
Фанатикам Кришти сложно поверить что футбольное поле это не только 5 метров от ворот и ради команды можно пожертвовать статистикой
Да они футбол то не смотрят, посмотрят кто забил и все. Если Месси не забил, значит пешеход и тянет команду вниз, если кринжатина не забила, то он бегал, старался, пыхтел, потел и это в 38 лет! Главное не перепутать.
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rej1sta
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Фанат Роналду про пенальти рассказывает?)
Не стыдно?
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distress of ignorance
Ответ несахар
ложный пешеход
Да он не ложный пешеход, а самый настоящий
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distress of ignorance
В два опорника будут играть, значит
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Vinnipukh Vinni
Ответ Hasan Kochinov
Мне кажется, это тот случай, когда эмоции перевешивают. Месси может и величайший в истории, но куча тренеров в Барселоне не могла построить нормальную командную игру, в том числе и из-за наличия Месси в составе. Какой опорник, под опорник или кем там его Хави будет наигрывать, против условных МанСити или Баварии в ЛЧ. Это не ЧМ, что было с Барселоной в ЛЧ с Месси, мы уже видели. Вместо того, чтоб дальше двигаться вперёд, начинается ностальгия, Месси должен закончить в Барселоне и всё такое. Ну закончит он в Барселоне, а Барселона также будет отлетать от любой хорошей команды с построенной командной игрой.
А сейчас Барселона не отлетает от любой хорошей команды? Как говорится, при Месси такой фигни (вылета в ЛЕ) не было.
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aleksandr Danilov
Для Лео нужна позиция где можно ходить пешком в топ играх. Вряд ли это в полузащите. Нет костоломов в Барсе как Родри Де Пауль, которые будут бегать за него
А чем тебя Гави не устраивает? Всю игру только и ищет, в кого бы воткнуться.
Хотя на самом деле бегать должен не один игрок, а вся команда. И никакой позиции Месси не нужно, он свободный художник, сам решает, где сыграть в каждый конкретный момент.
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Djeday
В опорной зоне двигаться нужно постоянно и в борьбу вступать. Когда вы от него последний раз видели?
Сколько раз Месси вступил в борьбу в играх с Баварией?
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кто-то
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
не вернётся месси, он жадный, для него главное деньги, наверное выберить Саудовскую Аравю
Откуда такие мысли ?
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Экспертное мнение
Ответ Hasan Kochinov
Мне кажется, это тот случай, когда эмоции перевешивают. Месси может и величайший в истории, но куча тренеров в Барселоне не могла построить нормальную командную игру, в том числе и из-за наличия Месси в составе. Какой опорник, под опорник или кем там его Хави будет наигрывать, против условных МанСити или Баварии в ЛЧ. Это не ЧМ, что было с Барселоной в ЛЧ с Месси, мы уже видели. Вместо того, чтоб дальше двигаться вперёд, начинается ностальгия, Месси должен закончить в Барселоне и всё такое. Ну закончит он в Барселоне, а Барселона также будет отлетать от любой хорошей команды с построенной командной игрой.
На самом деле главный факт в том, что мы уже проверили и увидели эту "нужно двигаться дальше" без Месси - два невыхода подряд из группы ЛЧ. Но мы никогда не видели Месси в Барселоне Хави, как ты можешь рассуждать, что ничего не выйдет, если мы этого никогда не пробовали? Забудь о прежних Барсах и Месси в ней, именно под руководством Хави Месси не играл никогда, следовательно мы не знаем что из этого выйдет, поэтому надо пробовать. Хватит уже приводить в пример времена Кумана, Вальверде, Сетьене, в игре Барсы Хави ничего общего с теми командами нет. Это же элементарно, всё равно что говорить у Месси ничего не вышло на ЧМ-2018, зачем его брать на ЧМ-2022?
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Hasan Kochinov
Ответ Parce
Я видел как в сезоне 19 Месси забил два прекрасных гола в 1/4 ЛЧ, потом в ответке защита забыла приехать
ну ты же понимаешь, что сейчас защищается вся команда, не 4 защитника, а все.
и если кто-то где-то не доработает, то появляются дыры, и хорошая команда этим воспользуется. может быть, это будет компенсировано хет-триком в каждом матче(нет), но такая проблема точно будет. и была уже в клубе, и они опять наступают на эти же грабли
+1
-2
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хавбек+
разговоры Хави и реакция Лео смешные конечно, прямо сцена с Гарри и Ллойдом)
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Parce
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
не вернётся месси, он жадный, для него главное деньги, наверное выберить Саудовскую Аравю
Зачем по Криштиану судить, ну выбрал он деньги, теперь думаешь так сделает каждый?
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Parce
Ответ несахар
ложный пешеход
Лучше бы фигурное катание продолжал смотреть и Дзюбу комментировать
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