Шунин о 3:3 со «Спартаком»: «В раздевалке все сказали, что пенальти не было. Нужно победить, и все изменится»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Антон Шунин Роман Зобнин Футбол

Антон Шунин оценил назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» (3:3) в Мир РПЛ

— Хотели выиграть, серьезно готовились к матчу. И у нас все было, чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать.

— Пенальти был?

— В самом моменте я смотрел за мячом и не видел единоборства. Но в раздевалке все сказали, что пенальти не было. Если действительно пенальти не было, это очень плохо.

— Какая атмосфера в «Динамо»?

— Хорошая атмосфера. Не верьте слухам. Конечно, когда команда не выигрывает, нерв возрастает. У каждой команды бывают такие моменты. Тем более мы не выигрываем. Нужно победить, и все изменится, — сказал вратарь «Динамо».

«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvakin
По 11 метровому, судье показали только вид перед воротами, а вот с другого ракурса,т.е. от ворот, видно, что Зобнин явно симулировал. Надо сказать, что уроки Соболева не прошли у него бесследно. Можно чётко сказать: Ученик превзошёл учителя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Все-это кто? Игороки Динамо? Ну здесь сама объективность.
Только не уточнил про какой из трех идёт речь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvakin
Ответ P30 Lite
Лично мне стыдно, каких ЦЗ. привёл в Динамо Бувач. За такую работу, обычно сразу же увольняют, чтобы не винить в поражении всю команду Динамо. На самом же деле, в плохих результатах Динамо есть два конкретных виновника, Пивоваров и Бувач. Лично мне не приятно, когда в каждой игре комментаторы, смеются над Динамовскими защитниками. Этот трансферный позор, на совести Пивоварова и Бувача.
Причем здесь Пивоваров? Он отвечает за работу офиса. А вот деньги под потребность Бувача выделяют Соловьев и Гафин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
Откровенно говоря, Спартаку должны ещё раз 10 дать бить такие пенки, и тогда восторжествует справедливость - украденных очков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Дмитрий Поляков
А шунин не забыл команде сказать, ребята мы с вами ни разу по воротам не ударили , а 3 мяча забили . Была бы возможность переиграть матч, Спартак все в первом тайме должен был все решать и не допускать детских ошибок, тогда бы не было разговоров про судью. А наших доблестных экспертов не понять, в одном матче такой момент 100 % пенальти, в другом - это левый. Пусть сами определятся.
Ага , и так каждый матч , только за 8 матчей последних одна победа )))
Ну чем дальше не будете видеть кризиса тем лучше че
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ MishaFCZ
Смешное пенальти. А потом они рассказывают что Зенит работает с судьями.
Вас ваще надо обнулить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Все видели, что у "судьи" иванова после перерыва другого выбора не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Смешное пенальти.
А потом они рассказывают что Зенит работает с судьями.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Васильков
А в душевой, что сказали ? Был ....?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
P30 Lite
Лично мне стыдно, каких ЦЗ. привёл в Динамо Бувач. За такую работу, обычно сразу же увольняют, чтобы не винить в поражении всю команду Динамо. На самом же деле, в плохих результатах Динамо есть два конкретных виновника, Пивоваров и Бувач. Лично мне не приятно, когда в каждой игре комментаторы, смеются над Динамовскими защитниками. Этот трансферный позор, на совести Пивоварова и Бувача.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Поляков
А шунин не забыл команде сказать, ребята мы с вами ни разу по воротам не ударили , а 3 мяча забили .
Была бы возможность переиграть матч, Спартак все в первом тайме должен был все решать и не допускать детских ошибок, тогда бы не было разговоров про судью.
А наших доблестных экспертов не понять, в одном матче такой момент 100 % пенальти, в другом - это левый. Пусть сами определятся.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Гун вали кв ты из Динамо вместе с Лещуком …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ворошилов
Пенальти было . Если в пользу Спартака это 100% пенальти
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А что вас катали 90 минут если бы не дырка на воротах было бы 4-0
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий