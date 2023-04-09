Шунин о 3:3 со «Спартаком»: «В раздевалке все сказали, что пенальти не было. Нужно победить, и все изменится»
Антон Шунин оценил назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» (3:3) в Мир РПЛ
— Хотели выиграть, серьезно готовились к матчу. И у нас все было, чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать.
— Пенальти был?
— В самом моменте я смотрел за мячом и не видел единоборства. Но в раздевалке все сказали, что пенальти не было. Если действительно пенальти не было, это очень плохо.
— Какая атмосфера в «Динамо»?
— Хорошая атмосфера. Не верьте слухам. Конечно, когда команда не выигрывает, нерв возрастает. У каждой команды бывают такие моменты. Тем более мы не выигрываем. Нужно победить, и все изменится, — сказал вратарь «Динамо».
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Только не уточнил про какой из трех идёт речь.
Ну чем дальше не будете видеть кризиса тем лучше че
А потом они рассказывают что Зенит работает с судьями.
Была бы возможность переиграть матч, Спартак все в первом тайме должен был все решать и не допускать детских ошибок, тогда бы не было разговоров про судью.
А наших доблестных экспертов не понять, в одном матче такой момент 100 % пенальти, в другом - это левый. Пусть сами определятся.