Шунин о 3:3 со «Спартаком»: «В раздевалке все сказали, что пенальти не было. Нужно победить, и все изменится»

Антон Шунин оценил назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» (3:3) в Мир РПЛ

— Хотели выиграть, серьезно готовились к матчу. И у нас все было, чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать.

— Пенальти был?

— В самом моменте я смотрел за мячом и не видел единоборства. Но в раздевалке все сказали, что пенальти не было. Если действительно пенальти не было, это очень плохо.

— Какая атмосфера в «Динамо»?

— Хорошая атмосфера. Не верьте слухам. Конечно, когда команда не выигрывает, нерв возрастает. У каждой команды бывают такие моменты. Тем более мы не выигрываем. Нужно победить, и все изменится, — сказал вратарь « ».

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