Зобнин о 5 матчах без побед: «Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии»

Роман Зобнин высказался о 5-матчевой безвыигрышной серии «Спартака»

Хавбек красно-белых выразил мнение после игры с «Динамо» (3:3) в Мир .

«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать.

Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться.

С учетом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу.

Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — сказал хавбек « ».

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