Зобнин о 5 матчах без побед: «Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии»
Роман Зобнин высказался о 5-матчевой безвыигрышной серии «Спартака»
Хавбек красно-белых выразил мнение после игры с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ.
«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать.
Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться.
С учетом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу.
Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — сказал хавбек «Спартака».
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Правда? Это чтобы вы не наскакивали на судью, а сразу валили на траву и пинали ногами? ;)
полные буратино . в опорной зоне одни привозы и недобегания. Советы дает , этот "змс" с 3 -мультовой зарплатой. На себя посмотри , потом другим советуй.
Вопили про конкуренцию с Зенитом, теперь отскакивают с левых пенальти
Уровень!
А если будут начинать одновременно Промес,Мозес и Бальде , совсем другая команда будет