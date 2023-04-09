Зобнин о 5 матчах без побед: «Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Чемпионат.com Футбол

Роман Зобнин высказался о 5-матчевой безвыигрышной серии «Спартака»

Хавбек красно-белых выразил мнение после игры с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ.

«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать.

Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться.

С учетом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу.

Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — сказал хавбек «Спартака».

Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Так вот и начните с себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
altitus
Соболев уже до дна докопался 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Надо еще раз,с судьями,чай попить-чтобы у соперника,еще в первом тайме,было удаление.Ну и пару пенальти купить,для каждого матча)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snork
Кое как отскочили с помощью судьи, выиграть блин он хотел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Этот матч уже был повеселее, чем предыдущие. С большей охотой провели игру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
Ответ svft
Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе пальцем
https://i.postimg.cc/cH3w6Y78/C189-CB13-829-B-4-B1-E-A6-C0-C6-E3-EBAFCADC.jpg
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
от того что ты не понимаешь чью то роль на поле игроков не продают, у него один из лучших сезонов в карьере, куда больше смущает приобретение Пруцева (курица без головы) и травма Умярова.
Я имел ввиду,что он играет бесполезно в большенстве матчей.И поэтому и мне и многим не понятно что он делает на поле.И его роль просто бегать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс 777
Ответ ОттоДракула
И побольше нырять.
справедливости ради, матч с динамо провалил вратарь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kira625
> добавить злости и агрессии

Правда? Это чтобы вы не наскакивали на судью, а сразу валили на траву и пинали ногами? ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exciter
Ничего страшного, Спартак -это середняк, все меньше болельщиков, так и должно быть. Всем пофиг.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Spartakus1984
Купить бы уже вместо Зобнина настоящего опорника а его продать в Локомотив,не пониямаю я больше его роль на поле.
от того что ты не понимаешь чью то роль на поле игроков не продают, у него один из лучших сезонов в карьере, куда больше смущает приобретение Пруцева (курица без головы) и травма Умярова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snake919
Ответ Spartakus1984
Ну мало ли,просто Локо часто покупал в разное время у Спартака и игроки приживались там и играли не плохо.
Совершенно бесполезный игрок на поле. В атаке
полные буратино . в опорной зоне одни привозы и недобегания. Советы дает , этот "змс" с 3 -мультовой зарплатой. На себя посмотри , потом другим советуй.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава МТС
вот Крылья в церковь сходили - посмотрим есть ли жизнь на Марсе, вот и спартаковцам пора наверное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бредущий по граблям
Ответ Vićtor Diaź
Следующие матчи спартачку разрешать начинать с 1:0 Чтобы была фора
маловато будет,"главный"клуб страны c 2:0 начинать должен,не меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amadeus_amadeus
Спартак - эталонное шапито, каноничное
Вопили про конкуренцию с Зенитом, теперь отскакивают с левых пенальти
Уровень!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Филипп Юзбашев
Нужен лидер один и все! Сейчас нет людей с волей и характером. Злость есть, но нет того, кто бы направил ее на поле. Про всем уважении к Джикии, он не капитан! Надо Мозеса сделать, он и как футболист сильный и как лидер, учитывая его опыт, будет заряжать людей! Одному уже сказал что тот не Марадона, пора и другому сказать что он не дельфин и что надо таранить, а не опускаться к центру поля! Оборона не так плоха, но любую оборона если постоянно прессингуют сдаст. Все уже знают, что Селихов даст пас Чернову, а тот Денисову или вернет. Подборы вообще не выигрывают….
Промес чем тебе не лидер ? Без него то вот Спартаку и туго совсем

А если будут начинать одновременно Промес,Мозес и Бальде , совсем другая команда будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ворошилов
Ответ Spartakus1984
Купить бы уже вместо Зобнина настоящего опорника а его продать в Локомотив,не пониямаю я больше его роль на поле.
Для дайвинга самый раз, на пару Соболем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нафиг он нужен. У нас Карпукас есть.
Ну мало ли,просто Локо часто покупал в разное время у Спартака и игроки приживались там и играли не плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Филипп Юзбашев
Нужен лидер один и все! Сейчас нет людей с волей и характером. Злость есть, но нет того, кто бы направил ее на поле. Про всем уважении к Джикии, он не капитан! Надо Мозеса сделать, он и как футболист сильный и как лидер, учитывая его опыт, будет заряжать людей! Одному уже сказал что тот не Марадона, пора и другому сказать что он не дельфин и что надо таранить, а не опускаться к центру поля! Оборона не так плоха, но любую оборона если постоянно прессингуют сдаст. Все уже знают, что Селихов даст пас Чернову, а тот Денисову или вернет. Подборы вообще не выигрывают….
что он не дельфин и что надо таранить, а не опускаться к центру поля!(с)Я думаю тут вопрос не к Соболеву а к установке Абаскаля,что бы Соболев так играл,да и на роль тарана он не подходит,высокий но не мойщный.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kunaguero
В церковь сходите
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Юзбашев
Нужен лидер один и все! Сейчас нет людей с волей и характером. Злость есть, но нет того, кто бы направил ее на поле. Про всем уважении к Джикии, он не капитан! Надо Мозеса сделать, он и как футболист сильный и как лидер, учитывая его опыт, будет заряжать людей! Одному уже сказал что тот не Марадона, пора и другому сказать что он не дельфин и что надо таранить, а не опускаться к центру поля! Оборона не так плоха, но любую оборона если постоянно прессингуют сдаст. Все уже знают, что Селихов даст пас Чернову, а тот Денисову или вернет. Подборы вообще не выигрывают….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
Зобнин о 5 матчах без побед: Надо лучше дельфинить! Надо ещё пару "встречь" с судьяме!...)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Глупые голы пропускают глупые люди. Надо покопаться и ум откопать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Spartakus1984
Купить бы уже вместо Зобнина настоящего опорника а его продать в Локомотив,не пониямаю я больше его роль на поле.
Нафиг он нужен. У нас Карпукас есть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Купить бы уже вместо Зобнина настоящего опорника а его продать в Локомотив,не пониямаю я больше его роль на поле.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий