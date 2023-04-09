Де Брюйне о голе Холанда бисиклетой: «Я попал бы в больницу, если бы так ударил! Он сумасшедший»

Кевин де Брюйне восхищен голом Эрлинга Холанда бисиклетой

Вчера нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче против « » (4:1). Второй мяч он забил ударом через себя в падении.

«Второй гол Холанда – вы никогда не увидите, как я делаю что-то подобное! Если бы я так ударил, то попал бы в больницу Саутгемптона», – сказал в интервью BBC.

Затем полузащитник « » высказался о своей связке с .

«Честно, Эрлинг забивает очень много голов. Он сумасшедший. Он всегда на месте. Если ты создаешь моменты, то он будет там, где надо. Мы с ним хорошо сочетаемся», – сказал де Брюйне.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард забил 30 мячей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭