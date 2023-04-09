Де Брюйне о голе Холанда бисиклетой: «Я попал бы в больницу, если бы так ударил! Он сумасшедший»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

Кевин де Брюйне восхищен голом Эрлинга Холанда бисиклетой

Вчера нападающий «Манчестер Сити» оформил дубль в матче против «Саутгемптона» (4:1). Второй мяч он забил ударом через себя в падении.

«Второй гол Холанда – вы никогда не увидите, как я делаю что-то подобное! Если бы я так ударил, то попал бы в больницу Саутгемптона», – сказал де Брюйне в интервью BBC. 

Затем полузащитник «Манчестер Сити» высказался о своей связке с Холандом.

«Честно, Эрлинг забивает очень много голов. Он сумасшедший. Он всегда на месте. Если ты создаешь моменты, то он будет там, где надо. Мы с ним хорошо сочетаемся», – сказал де Брюйне.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний форвард забил 30 мячей. Его статистику можно найти здесь

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси» 🤭

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9 комментариев

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инок
Да, красавца положил Эрлинг. Удачи ему в Сити и без травм!
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Kexit Kexit
дед Брюйне)
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Артур Мкртычян
Ответ jem777
Как же все таки важно закрыть в этой команде КБД.)
Сити и без кдб брал титул.
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Виталий Ан
Ответ rarog
У Грилиша прогресс ощутимее чем у вообще всех. Будет красиво если он чего-нибудь решающее забьет в этом сезоне
Прогресс Грилиша? Мне кажется он даже в лучших матчах за Сити, блеклое подобие игры за Астон виллу. Там он гораздо умнее играл. И был основой всех успехов. Ожидал в Сити гораздо большего от него. Но стал не плохим, но все же не таким игроком что ожидал.
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Пепси пеналдувич
А говорили,ято Халанд только в Лиге шахтеров может выступать, в АПЛ перейдет сдуется. Ну что время все раставило по местам.
+6
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Savarona25
Кроме физических и технических данных у Холанда есть еще одна наиважнейшая особенность - он весь в борьбе, часто не жалея ни себя, ни соперников. Если не случится травм из-за его габаритов, то по поводу его славного футбольного будущего беспокоиться не стоит.
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rarog
Ответ celebrity
Там есть еще Грилиш, который не намного хуже может передачу отдать, и Марез. И Фоден. И Гюндоган. И Бернарду))
У Грилиша прогресс ощутимее чем у вообще всех. Будет красиво если он чего-нибудь решающее забьет в этом сезоне
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celebrity
Ответ jem777
Как же все таки важно закрыть в этой команде КБД.)
Там есть еще Грилиш, который не намного хуже может передачу отдать, и Марез. И Фоден. И Гюндоган. И Бернарду))
+15
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jem777
Как же все таки важно закрыть в этой команде КБД.)
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