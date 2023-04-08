Пеп Гвардиола: «Роналду и Месси два потрясающих десятилетия были ведущими бомбардирами. Холанд на их уровне. «Сити» нуждается в нем»

Пеп Гвардиола высоко оценил мастерство Эрлинга Холанда, дважды забившего «Саутгемптону»

«Второй гол был потрясающим. Нелегко поймать мяч в воздухе и отправить в сетку ударом от газона.

Он очень талантлив. Мы в нем нуждаемся. Первый тайм был для нас не лучшим, но он изменил игру.

Мы два потрясающих десятилетия провели с и в качестве ведущих бомбардиров. Холанд на их уровне. Он много забивает. Я очень доволен тем, как он провел 65 минут после травмы, и он снова нам помог», – сказал главный тренер « ».

Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»

У Холанда 30 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 4 мяча