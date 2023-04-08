Пеп Гвардиола: «Роналду и Месси два потрясающих десятилетия были ведущими бомбардирами. Холанд на их уровне. «Сити» нуждается в нем»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Саутгемптон Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высоко оценил мастерство Эрлинга Холанда, дважды забившего «Саутгемптону»

«Второй гол был потрясающим. Нелегко поймать мяч в воздухе и отправить в сетку ударом от газона.

Он очень талантлив. Мы в нем нуждаемся. Первый тайм был для нас не лучшим, но он изменил игру.

Мы два потрясающих десятилетия провели с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в качестве ведущих бомбардиров. Холанд на их уровне. Он много забивает. Я очень доволен тем, как он провел 65 минут после травмы, и он снова нам помог», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»

У Холанда 30 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 4 мяча

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20 комментариев

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Decard Show
Холанд и меси очень хорош эти ребятки!
Но Португалец7 величайший спортсмен! За свою карьеру сделал больше чем за 2 века кто либо пытался! Этот человек вдохновил, наверное самое большое количество людей в мире заниматся футболам и спортам в целом!
Ненадо его сравнивать с меси и всякими холландами! Есть лучшие (меси,Пеле,Марадона ) но есть только один величайший культ и это бесспорно Португалец7!
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as009595@icloud.com
Лучший форвард на данный момент наряду с Мбаппе, но есть Бензема, но он уже в возрасте
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Антон Киселёв
Ответ XavIniesta2008-2015
Где противоречие в том,чтобы быть одновременно великим бомбардиром и замыкателем ?
Противорчия нет, ты либо соглашаешься с Пепом, либо нет)) А он в свою очередь называет КР7 великим игроком, без всяких "замыкателей"
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AF007
Ответ Marcus-light
За календарный год. Такую статистику считают только фанаты Месси и Роналду. За сезон у обоих было 60-65.
За сезон у Месси рекорд 73, у роналду 61. И тут брусок в пролёте, да что ж такое
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XavIniesta2008-2015
Ответ Антон Киселёв
Попахивает когнитивным диссонансом для одной секты Придётся признать, что либо Пеп не шарит в футболе, либо кое-кто великий бомбардир, а не "Кринж-замыкаель"
Где противоречие в том,чтобы быть одновременно великим бомбардиром и замыкателем ?
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#SharkTeam
Ответ Oleg
40 + голов за оставшиеся матчи он не успеет забит. Наврят ли даже к цифрам Роналду приблизиться. Не против Холланда, если что)
а ему обязательно повторить самый лучший из их сезонов? Других у них нет?
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Леван Сиукаев
Пеп со "на их уровнем"с легка переборщил
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belikovda.90
Если МС возьмет ЛЧ, то Холанд получит - ЗМ
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Никанор Еселев
Ответ Spaten
Забей! Будем смотреть махач Гави-Винисиус
Ну ты сравнил 😏
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инок
Холанд - красавец! Скоро побьет рекорд АПЛ. Успехов ему
и без травм.
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Андрей
Ответ Oleg
91 гол у Чемпиона Мира в прайме. 65 ( если что поправте) у Роналду в прайме. При всем уважении пока не их уровень. Месси 91 + 25 делал в прайме.
ну ты круто сравнил Аргентину с Норвегией, там где мяч примерзает на поле.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Антон Киселёв
Попахивает когнитивным диссонансом для одной секты Придётся признать, что либо Пеп не шарит в футболе, либо кое-кто великий бомбардир, а не "Кринж-замыкаель"
А что Гвардиола сказал? Что Роналду много забивал. Так что ничего не изменилось. Кринж - замыкатель.
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Spaten
Ответ Team_Coach
Да, грустно, что скоро мы перестанем наблюдать за играми Месси и Криша.
Забей! Будем смотреть махач Гави-Винисиус
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Marcus-light
Ответ Oleg
91 гол у Чемпиона Мира в прайме. 65 ( если что поправте) у Роналду в прайме. При всем уважении пока не их уровень. Месси 91 + 25 делал в прайме.
За календарный год. Такую статистику считают только фанаты Месси и Роналду. За сезон у обоих было 60-65.
+1
-3
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Oleg
Ответ #SharkTeam
У Холанда на данный момент 44 и матчи еще есть
40 + голов за оставшиеся матчи он не успеет забит.
Наврят ли даже к цифрам Роналду приблизиться.
Не против Холланда, если что)
+3
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Антон Киселёв
Попахивает когнитивным диссонансом для одной секты
Придётся признать, что либо Пеп не шарит в футболе, либо кое-кто великий бомбардир, а не "Кринж-замыкаель"
+13
-8
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#SharkTeam
Ответ Oleg
91 гол у Чемпиона Мира в прайме. 65 ( если что поправте) у Роналду в прайме. При всем уважении пока не их уровень. Месси 91 + 25 делал в прайме.
У Холанда на данный момент 44 и матчи еще есть
+1
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Oleg
91 гол у Чемпиона Мира в прайме.
65 ( если что поправте) у Роналду в прайме.

При всем уважении пока не их уровень.
Месси 91 + 25 делал в прайме.
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#SharkTeam
Должуню по полной попускают в этом сезоне. Холанд, который (что-то там, придумайте наброс про Эрлинга и Пепа) забил больше всего Челси и т.д.)
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Team_Coach
Да, грустно, что скоро мы перестанем наблюдать за играми Месси и Криша.
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