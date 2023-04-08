Пеп Гвардиола: «Роналду и Месси два потрясающих десятилетия были ведущими бомбардирами. Холанд на их уровне. «Сити» нуждается в нем»
Пеп Гвардиола высоко оценил мастерство Эрлинга Холанда, дважды забившего «Саутгемптону»
«Второй гол был потрясающим. Нелегко поймать мяч в воздухе и отправить в сетку ударом от газона.
Он очень талантлив. Мы в нем нуждаемся. Первый тайм был для нас не лучшим, но он изменил игру.
Мы два потрясающих десятилетия провели с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в качестве ведущих бомбардиров. Холанд на их уровне. Он много забивает. Я очень доволен тем, как он провел 65 минут после травмы, и он снова нам помог», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Холанд забил ударом в падении через себя. У него дубль в матче с «Саутгемптоном»
У Холанда 30 голов в 27 матчах сезона АПЛ. До рекорда лиги – 4 мяча
Но Португалец7 величайший спортсмен! За свою карьеру сделал больше чем за 2 века кто либо пытался! Этот человек вдохновил, наверное самое большое количество людей в мире заниматся футболам и спортам в целом!
Ненадо его сравнивать с меси и всякими холландами! Есть лучшие (меси,Пеле,Марадона ) но есть только один величайший культ и это бесспорно Португалец7!
и без травм.
Наврят ли даже к цифрам Роналду приблизиться.
Не против Холланда, если что)
Придётся признать, что либо Пеп не шарит в футболе, либо кое-кто великий бомбардир, а не "Кринж-замыкаель"
65 ( если что поправте) у Роналду в прайме.
При всем уважении пока не их уровень.
Месси 91 + 25 делал в прайме.