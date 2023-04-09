Месси и де Брюйне отдали по 14 голевых пасов – они лучшие ассистенты в топ-5 лиг

Теги Ницца ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Саутгемптон Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Лионель Месси делит с Кевином де Брюйне первое место в списке лучших ассистентов топ-лиг

Форвард «ПСЖ» отдал голевой пас защитнику Серхио Рамосу в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:0).

Всего у аргентинца 14 результативных передач в Лиге 1 в этом сезоне.

Среди участников топ-5 лиг столько набрал лишь Кевин де Брюйне. Хавбек «Манчестер Сити» сегодня ассистировал форварду Эрлингу Холанду в игре 30-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, де Брюйне – тут.

 

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111 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Роман
Сравнили АПЛ и Колхоз Лигу.
Тут дело даже не в лиге, а в целом во вкладе в игру. Для Де Брюйне статистика вторична, он пашет на команду, которая вокруг него цветёт. Тренеру никогда не приходится что-либо под него подстраивать, поэтому Сити может позволить себе любые тактически штучки, включая топовый прессинг. Поэтому у Холанна рядом с КДБ статистика только растёт, а Сити забивает по 7 голов за 1 матч плей-офф ЛЧ. В случае с меси всё ровно наоборот, на него должна пахать команда, тренер подстраиваться и упрощать игру, статистика меси растёт, статистика команды падает, Мбаппе рядом с ними деградирует. Чем лучше у меси статистика, тем меньше у команды шансов на трофеи, это факт подтверждённый всей его карьерой. Меси нашакалил 6 золотых бутс, но в те сезоны когда он их брал его команды ни разу не выходили в финал ЛЧ. В год когда он забил 91 голов, барса поставила рекорд по пропущенным, проиграла Ла Лигу с отставанием 9 очков и бесславно слилась из ЛЧ. В любой нормальной команде, где всё по честному, если игрок забивает много голов, то это положительно сказывается на борьбе за трофеи, но в случае с меси он не способен приносить реальную пользу и вся суть его карьеры это тянуть одеяло на себя, вместо того чтобы вносить свой вклад, отсюда такие аномалии.
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OnTuMyC
только один топовейший плеймейкер, а другой пенсионер тянущий команду на дно, и смотрите не перепутайте!
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Ola BP
Ответ Нелицеприятный
Не знаю насчет дождливого вечера в Стоке, но в Мансити с их составом и Пепом тренером он бы точно не меньше куражился.
Ага
И по 50 мячей забивал бы.
Ведь именно так говорили фанатики Лео про Чемпионат Франции, да?)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Имя Фамилия
Возили рылом об газон баварию и твою бабсу с меси 4:1 на Камп Ноу, хет-трик Мбаппе. Сейчас о таких результатах можно только мечтать спасибо гению меси, ну за то личную стату ему сделали, это важнее.
Ну да, фантазируй дальше. Только Навас спас ПСЖ тогда от позора. Навас крутой вратарь, никто не спорит.
Три этой Барселоне без обороны кто только не забивал.
А Бавария как раз постоянно ПСЖ возит.
Ну да, Месси не спас это шапито. Ну там клиника, их ничто и никто не спасёт.
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Александр Северный
Ответ Роман
Сравнили АПЛ и Колхоз Лигу.
сравнили Чемпиона мира с дублем в финале и аль насралду с дублем в верблюжей лиги.
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Spiker1606
Причём тут топ-5 лиг? Есть только топ-4, делают топ-5 лишь бы Месси пристроить.
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Нея Смирнова
Ответ Мадрид наказывает!
Причем тут топ-лига и Мессе?
А...ты наверно думаеш топ лига это Рони?
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Нея Смирнова
Ответ Игорь Климов
Лео Месси 14 голов + 14 ассистов. Де Брюйне 5 голов +14 ассистов Это большая разница.
Тем более Кевин еще молодой и играет в сити уже долгие годы
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Rinat Seyfulin
Хави+Иньеста+де Брейне+Роналду+Хааланд+Мбаппе=МЕССИ
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Имя Фамилия
Ответ Vinnipukh Vinni
Только в фантазиях клоунов типа тебя. А на деле реально прессингующие команды всегда рылом об газон их возили, как хотели. Отсюда и их постоянные позоры в ЛЧ. Особенно весело было, когда их Барселона с Месси 6:1 размазала. Такой паники, как в последние минуты того матча, я ещё не видел. У них точный пас был только когда с центра вводили мяч в игру. Прессингующая ))) А потом ты проснулся.
Возили рылом об газон баварию и твою бабсу с меси 4:1 на Камп Ноу, хет-трик Мбаппе. Сейчас о таких результатах можно только мечтать спасибо гению меси, ну за то личную стату ему сделали, это важнее.
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&_Bishep_&
Ответ Гегенпрессинг Рангника
То есть Роналду исполняет прихоти катарского монарха? И это твой кумир 😂😂
Нет, тот кто исполняет прихоти катарского монарха, играют за ПСЖ и получает фейковые ЗМ
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Имя Фамилия
Ответ Нея Смирнова
Так пусть прессингуют другие,разве именно от Месси зависит прессинг?Разве Жиру,Лева и другие возрастные игроки прессингуют?Можно не любить Месси,но критиковать его игру просто смешно.
Прикинь они прессингуют и борются за мячи. Не бывает никакого прессинга если хотя бы один игрок филонит, через его зону весь прессинг будет разбиваться и превращаться в опасные атаки, поэтому если есть хотя бы один пешеход в атаке, все тренера отказываются от высокого давления и начинают обороняться глубоко, это факт который уже усвоили все, кроме отсталых фанов меси.
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Гамарджоба Генацвале
Неа, не закончится. У некоторых - это смысл пребывания на данном сайте.
Для них нужно свой отдельный сайт создать
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Юрий Кечко
Ответ &_Bishep_&
Такова была прихоть катарского монарха и прикормленной фифа. С тех экзотических пенальти до сих пор мир угорает.
Когда таких как ты просишь назвать хоть один пенальти в плей который был левый , резко идёт смена темы или попытка отшутиться
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Нея Смирнова
Ответ &_Bishep_&
Такова была прихоть катарского монарха и прикормленной фифа. С тех экзотических пенальти до сих пор мир угорает.
Да бедный Рони,не было денег самому подкупить наверно и взять чм
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&_Bishep_&
Ответ &_Bishep_&
Лига1 - это европейский ближний восток.
Muhammad Juraev
Ты льстишь себе....У тебя там тупой набор бессвязных слов, на уровне ученика начальных классов.
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Юрий Кечко
Ответ Muhammad Juraev
ЗМ теперь дают за сезон, а не год! И почему ты себя считаешь клоуном?
Конкуренты у Месси за зм могут быть только Холланд, Хвича и Осимхен
Но для совпадения факторов перевешивающих чм по-любому нужна лч и победа в чемпионате и там и там
То что это не сойдётся , вероятнее чем сойдётся , тот же сити если возьмёт лч, в чемпионате думаю отпустит Арсенал
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Juriy_FCZ
С каких пор начали вообще про топ-5 говорить, когда первая четверка в огромном отрыве от остальных?😅
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Роман
Сравнили АПЛ и Колхоз Лигу.
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UnforgivenX2
Ответ مختار موسى حاجييف
до сих пор не могу понять почему Месси не перешел в Сити, после Барсы, идеальный для него клуб. уверен,Месси в этом клубе забивал бы на уровне Холланда и ассистировал бы на уровне Кевина.
всё дело в эго Пепа. хотел доказать, что может брать ЛЧ и без него. как видим, не может
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Юрий Кечко
Ответ Отец Абду
Щас хейтеры начнут: Месси играет в лиге 1, там легче и тд:) Так, Месси и в Ла лиге отдавал по 15 - 20 ассистов за сезон, 30-35 за год ( так что ваши отмазки тут в корзину):)
Так у них ла лига это лол лига
Чемпионат Германии чемпионат водокачки
Франции лига фермеров

Про Италию вот редко что то говорят , но например до этого сезона из команды лет 6 даже в 1/4 не выходили ни лч ни ле

Про апл тоже что нибудь придумали играй он в ман сити например
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Muhammad Nazaraliev
Куда не глянь, всюду фаны Месси и Роналду грызутся между собой. неужели это никогда не закончится? Реально надоело. Они этих игроков защищают так будто это их братья. Ну нравится одному Месси другому Роналду, но зачем вы пытаетесь навязать своё мнение другим. вы своих друзей так защищали бы, цены вам не было
Неа, не закончится. У некоторых - это смысл пребывания на данном сайте.
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Нея Смирнова
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ до меси одна из самых прессингующих команд мира 🤡
Так пусть прессингуют другие,разве именно от Месси зависит прессинг?Разве Жиру,Лева и другие возрастные игроки прессингуют?Можно не любить Месси,но критиковать его игру просто смешно.
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Юрий Кечко
Ответ &_Bishep_&
Лига1 - это европейский ближний восток.
При всем при этом это 5 лига мира , а не 65
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Oleg
Ответ Иван Пименов
Список лучших бомбардиров глянь, тогда узнаешь, кто лучший за всю историю.)
Я так полагаю что Левандовски более великий чем Марадона?)
У Левандовски 600 голов
У Марадоны 300.
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