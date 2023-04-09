Месси и де Брюйне отдали по 14 голевых пасов – они лучшие ассистенты в топ-5 лиг
Лионель Месси делит с Кевином де Брюйне первое место в списке лучших ассистентов топ-лиг
Форвард «ПСЖ» отдал голевой пас защитнику Серхио Рамосу в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:0).
Всего у аргентинца 14 результативных передач в Лиге 1 в этом сезоне.
Среди участников топ-5 лиг столько набрал лишь Кевин де Брюйне. Хавбек «Манчестер Сити» сегодня ассистировал форварду Эрлингу Холанду в игре 30-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1).
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, де Брюйне – тут.
И по 50 мячей забивал бы.
Ведь именно так говорили фанатики Лео про Чемпионат Франции, да?)
Три этой Барселоне без обороны кто только не забивал.
А Бавария как раз постоянно ПСЖ возит.
Ну да, Месси не спас это шапито. Ну там клиника, их ничто и никто не спасёт.
Ты льстишь себе....У тебя там тупой набор бессвязных слов, на уровне ученика начальных классов.
Но для совпадения факторов перевешивающих чм по-любому нужна лч и победа в чемпионате и там и там
То что это не сойдётся , вероятнее чем сойдётся , тот же сити если возьмёт лч, в чемпионате думаю отпустит Арсенал
Чемпионат Германии чемпионат водокачки
Франции лига фермеров
Про Италию вот редко что то говорят , но например до этого сезона из команды лет 6 даже в 1/4 не выходили ни лч ни ле
Про апл тоже что нибудь придумали играй он в ман сити например
У Левандовски 600 голов
У Марадоны 300.