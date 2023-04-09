Месси и де Брюйне отдали по 14 голевых пасов – они лучшие ассистенты в топ-5 лиг

Лионель Месси делит с Кевином де Брюйне первое место в списке лучших ассистентов топ-лиг

Форвард « » отдал голевой пас защитнику в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:0).

Всего у аргентинца 14 результативных передач в Лиге 1 в этом сезоне.

Среди участников топ-5 лиг столько набрал лишь . Хавбек « » сегодня ассистировал форварду Эрлингу Холанду в игре 30-го тура с «Саутгемптоном» (4:1).

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, де Брюйне – тут.