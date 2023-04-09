Мансано обслужит матч «Ман Сити» – «Бавария» в 1/4 ЛЧ, Оливер – игру «Интера» и «Бенфики»

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

« » – « »

Судья – , ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр – Хосе Мунуэра Монтеро. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – (все – Испания).

« » – «Интер»

Судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Джон Брукс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия).

Оба матча состоятся во вторник, 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.