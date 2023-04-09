Мансано обслужит матч «Ман Сити» – «Бавария» в 1/4 ЛЧ, Оливер – игру «Интера» и «Бенфики»

Теги Бавария Интер высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Стюарт Эттуэлл Майкл Оливер Стюарт Берт Саймон Беннетт Пол ван Букел Хосе Мунуэра Монтеро Джон Брукс судья Алехандро Эрнандес Эрнандес Хесус Хиль Мансано Анхель Невадо Родригес Хуан Мартинес Мунуэра Диего Барберо Севилья Футбол

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» – «Бавария»

Судья – Хесус Хиль Мансано, ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр – Хосе Мунуэра Монтеро. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания).

«Бенфика» – «Интер»

Судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Джон Брукс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия).

Оба матча состоятся во вторник, 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Bunyod Turgunov
Ответ Ненавидящий2.0
такой же сам себе на уме? я всегда по судьям сужу так, если я знаю как фамилия судьи и знаю его в лицо - значит косяпор ещё тот, если же я про судью вообще ничего не знаю, значит жёстко он ещё не успел накосячить.
《если же я про судью вообще ничего не знаю, значит жёстко он ещё не успел накосячить》

Как я понимаю вы выходные все матчи (44 игры) топ лиги смотрите ? Если вы говорите что если вы не знаете про судью вообще ничего, то значит он ещё не успел жёстко накосячить
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Ненавидящий2.0
Ответ Bunyod Turgunov
При судейство Мансано думаю будет жарко. Он ни в чём не отличается от Лаоса
такой же сам себе на уме?

я всегда по судьям сужу так, если я знаю как фамилия судьи и знаю его в лицо - значит косяпор ещё тот, если же я про судью вообще ничего не знаю, значит жёстко он ещё не успел накосячить.
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#SharkTeam
Ответ Los Galácticos
Испанский десант судей спешит на помощь Гвардиоле :)
Лаос особенно помогал в матчах с ливером. С чего вы решили что они не промадрицкие например?
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-2
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celebrity
Ответ Los Galácticos
Испанский десант судей спешит на помощь Гвардиоле :)
Скорее наоборот. Как и в случае с Лаосом. Очень расстроен этой новости!
+3
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Ненавидящий2.0
Ответ serginn
Всегда забавляли такие "чоткие расклады". На одной чаше весов твоя репутация топового судьи, заработанная годами, а на другой - детская обида на клуб, выбивший из розыгрыша команду из твоей страны, причем далеко не факт, что ты этой команде симпатизируешь. Конечно перевесит обида, ага)))
Логику постигают в закрытых элитных школах по ходу))
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Ненавидящий2.0
Ответ Тимофей Кушнир
То есть испанцы, чей клуб выбила Бавария, будут судить матч мюнхенцев. Вообще это рофл и вряд ли судьба трофея будет решена из-за судейства в 1/4.
Ну в этом случае этих испанцев на какой матч из этих двух не поставь, в одном матче Бавария, в другом Бенфика
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Ненавидящий2.0
не повезло Баварии с арбитром, очень много падений после силовой борьбы может быть расценено как фол, испанский стиль судейства
+3
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Aqsunqar Serikbay
значит проход Сити
+2
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#R_M_A
Ответ Тимофей Кушнир
То есть испанцы, чей клуб выбила Бавария, будут судить матч мюнхенцев. Вообще это рофл и вряд ли судьба трофея будет решена из-за судейства в 1/4.
Бред какой-то
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serginn
Ответ M93
О, теории заговоров подъехали.
Всегда забавляли такие "чоткие расклады". На одной чаше весов твоя репутация топового судьи, заработанная годами, а на другой - детская обида на клуб, выбивший из розыгрыша команду из твоей страны, причем далеко не факт, что ты этой команде симпатизируешь. Конечно перевесит обида, ага)))
+2
0
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Михо
Хочется одного, чтобы после матчей обо всех этих людях вообще не говорили)
+10
-2
+8
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Roman
Ответ Илья Ворошилов
Интер разгромит Бенфику со счётом 1:0
Со счетом 1:1 скорее
+1
-1
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Илья Ворошилов
Интер разгромит Бенфику со счётом 1:0
+1
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+1
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Илья Ворошилов
Ответ Тимофей Кушнир
То есть испанцы, чей клуб выбила Бавария, будут судить матч мюнхенцев. Вообще это рофл и вряд ли судьба трофея будет решена из-за судейства в 1/4.
За Спартак болеешь ?
+2
-1
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M93
Ответ Тимофей Кушнир
То есть испанцы, чей клуб выбила Бавария, будут судить матч мюнхенцев. Вообще это рофл и вряд ли судьба трофея будет решена из-за судейства в 1/4.
О, теории заговоров подъехали.
+8
-2
+6
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Bunyod Turgunov
При судейство Мансано думаю будет жарко. Он ни в чём не отличается от Лаоса
+8
-1
+7
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иц а мэн
в матче Бенфика интер победит реал
0
-3
-3
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Тимофей Кушнир
То есть испанцы, чей клуб выбила Бавария, будут судить матч мюнхенцев. Вообще это рофл и вряд ли судьба трофея будет решена из-за судейства в 1/4.
+1
-8
-7
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Los Galácticos
Испанский десант судей спешит на помощь Гвардиоле :)
+20
-16
+4
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Барсик Юрана
Ждём победы Сити
+4
-10
-6
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