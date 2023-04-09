Мансано обслужит матч «Ман Сити» – «Бавария» в 1/4 ЛЧ, Оливер – игру «Интера» и «Бенфики»
Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» – «Бавария»
Судья – Хесус Хиль Мансано, ассистенты – Диего Барберо Севилья, Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр – Хосе Мунуэра Монтеро. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (все – Испания).
Судья – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Саймон Беннетт. Резервный арбитр – Джон Брукс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел (Нидерланды), АВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия).
Оба матча состоятся во вторник, 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Как я понимаю вы выходные все матчи (44 игры) топ лиги смотрите ? Если вы говорите что если вы не знаете про судью вообще ничего, то значит он ещё не успел жёстко накосячить
я всегда по судьям сужу так, если я знаю как фамилия судьи и знаю его в лицо - значит косяпор ещё тот, если же я про судью вообще ничего не знаю, значит жёстко он ещё не успел накосячить.