В 1/4 финала ЛЧ вышли 3 клуба из Серии А, 2 – из АПЛ, по 1 – из Испании, Германии и Португалии
В четвертьфинале Лиги чемпионов больше всего команд – из Италии.
Серию А в 1/4 представят «Милан», «Интер» и «Наполи».
Из числа клубов АПЛ до этой стадии дошли «Челси» и «Манчестер Сити», из Ла Лиги – «Реал Мадрид».
Также в четвертьфинале сыграют «Бавария» (Германия) и «Бенфика» (Португалия).
Жеребьевка пройдет 17 марта.
Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого
Челси - Милан
Реал - бавария
Наполи- бенфика
Могут удивить Бенфика, Наполи и Челси, а потом уже Милан и Интер - два самых слабых четвертьфиналиста.
И у них 4 путевки в лч
ПС: футбол не в 21 веке появился
Сити - Интер
Бавария - Бенфика
Челси - Наполи
Как вам?
Только сейчас у них просвет пошёл