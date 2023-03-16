В 1/4 финала ЛЧ вышли 3 клуба из Серии А, 2 – из АПЛ, по 1 – из Испании, Германии и Португалии

В четвертьфинале Лиги чемпионов больше всего команд – из Италии.

Серию А в 1/4 представят « », « » и « ».

Из числа клубов до этой стадии дошли «Челси» и «Манчестер Сити», из – «Реал Мадрид».

Также в четвертьфинале сыграют «Бавария» (Германия) и «Бенфика» (Португалия).

Жеребьевка пройдет 17 марта.

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого