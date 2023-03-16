В 1/4 финала ЛЧ вышли 3 клуба из Серии А, 2 – из АПЛ, по 1 – из Испании, Германии и Португалии

Теги Бавария Интер Милан Челси высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

В четвертьфинале Лиги чемпионов больше всего команд – из Италии.

Серию А в 1/4 представят «Милан», «Интер» и «Наполи».

Из числа клубов АПЛ до этой стадии дошли «Челси» и «Манчестер Сити», из Ла Лиги – «Реал Мадрид».

Также в четвертьфинале сыграют «Бавария» (Германия) и «Бенфика» (Португалия).

Жеребьевка пройдет 17 марта.

Впервые за 17 лет аж трое из Италии в 1/4 финала ЛЧ. Два сезона подряд не было никого

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Мальдини
Интер-мс
Челси - Милан
Реал - бавария
Наполи- бенфика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ Donald J. Trump
Наполи уже выиграл Скудетто. Остались лишь детали. По этому, все силы Неаполя будут кинуты на ЛЧ.
их даже бенфика может выбить. а топы должны железно выносить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
По-моему топ 3 фаворита и один из них победитель определен: Реал, Бавария, Сити.
Могут удивить Бенфика, Наполи и Челси, а потом уже Милан и Интер - два самых слабых четвертьфиналиста.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
toreto-05
Ответ Donald J. Trump
Мюнхен-Лига держится в топе только благодаря Баварии, которая подмяла под себя лигу и тащит ее в еврокубках.
В прошлом году, например, Айнтрахт с Лейпцигом в Лиге Европе понабрали очков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ белошип
Италия пока ’доминирует’ в ЛЧ)
если будет нормальный жребий в 1/2 их уже не будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ ZamoRano
Лучше Бавария - сити, Интер - Бенфика.
бавария сити это как минимум финал должен быть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvn9
Ответ che kaif
3 команды из бавар фермы улетели забив 0 мячей пропустив 12😅 И у них 4 путевки в лч
Выход четырёх клубов из БЛ сам по себе успех. Вы в курсе, насколько, к примеру, состав Наполи дороже Айнтрахта? - Более, чем в два раза. Примерно тоже самое и в парах МС - Лейпциг и Челси - Дортмунд. Так что, на самом деле, удивляться вообще нечему, просто сенсаций не случилось, так можно сказать. А вот Бавария довольно легко разобралась с равным по стоимости соперником.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ La Corsa
Реал - Милан Сити - Интер Бавария - Бенфика Челси - Наполи Как вам?
наполи лучше либо с баварией либо с мс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ eple
Серия А последние 2-3 года активно набирает обороты, возможно скоро снова будет лучшей. Тех же немцев и испанцев в рейтинге УЕФА спокойно могут обойти
да ниче не будет у них. денег у них нет чтоб вернуться на старый уровень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zidane467554
Ответ che kaif
3 команды из бавар фермы улетели забив 0 мячей пропустив 12😅 И у них 4 путевки в лч
о смотрите кто вылез🤣. пришел в себя после вылета мешка французского? у бавар фермы хоть бавария есть, у французской лиги вообще никого нет. в 1/4 ни одной французской команды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega Fart
Ответ Ман Сити
Сорри за спойлер. Но Севилья снова грохнет маню в ЛЕ.
Сори за спойлер, масисити до финала не дойдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Ким
Милан и Интер сейчас на спаде, в особенности Милан и все же в 8ке лучших клубов Европы. Было бы отлично если эти 2 клуба встретятся в1/4, в последний раз такое было в 2003 когда они встретились в 1/2 лч. Настоящий подарок для болельщиков обоих клубов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
3 команды из бавар фермы улетели забив 0 мячей пропустив 12😅
И у них 4 путевки в лч
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йети
Ответ RealJon
Между всеми парами везде было шоу голов и игра, кроме унылых матчей с участием в 2х миланских клубов. И очевидно же, все шестеро и хотят этих двух в ЧФ
Я бы не недооценивал миланские клубы)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Ответ La Corsa
Реал - Милан Сити - Интер Бавария - Бенфика Челси - Наполи Как вам?
Лучше Бавария - сити, Интер - Бенфика.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Ким
Ответ RealJon
Между всеми парами везде было шоу голов и игра, кроме унылых матчей с участием в 2х миланских клубов. И очевидно же, все шестеро и хотят этих двух в ЧФ
Так забавно читать комменты таких "знатоков" футбола. Видимо ты не в курсе что 99% всех трофеев Италии клубных и сборной были выиграны сохраняя свои ворота не тронутыми.
ПС: футбол не в 21 веке появился
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eple
Серия А последние 2-3 года активно набирает обороты, возможно скоро снова будет лучшей. Тех же немцев и испанцев в рейтинге УЕФА спокойно могут обойти
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Это и есть топ-5 чемпионатов. А где Франция?🤣🤣🤦
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Юрий Кечко
Они последние годы и сериала как бы были лучше Только сейчас у них просвет пошёл
Мюнхен-Лига держится в топе только благодаря Баварии, которая подмяла под себя лигу и тащит ее в еврокубках.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Corsa
Реал - Милан
Сити - Интер
Бавария - Бенфика
Челси - Наполи
Как вам?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невский баклан
Ответ белошип
Италия пока ’доминирует’ в ЛЧ)
Очень давно такого не было. Но все будет зависеть от жребия, соперники топ, даже Бенфика, всех троих могут выбить уже в следующий стадии, не знаю Италия выходит на Италию или нет, но так бы они ещё могли пройти следующую стадию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ RealJon
Между всеми парами везде было шоу голов и игра, кроме унылых матчей с участием в 2х миланских клубов. И очевидно же, все шестеро и хотят этих двух в ЧФ
Никто не хочет себе в соперники команды, которые умеют ставить катеначчо и сушить игру.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La_Coka
Хочется Реал - Милан. Давно не играли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ StarsAndArrows
У бундесфермы слишком много команд в ЛЧ,не намного лучше чем чемпионат Франции, благодаря баварцам высоко забрались)
Они последние годы и сериала как бы были лучше
Только сейчас у них просвет пошёл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ psixyec
Финал будет Реал – Бавария, сорри за спойлер. Миланские клубы отлетят в следующей стадии, если не будет дерби, Бенфика вполне может повторить сказку Аякса годами ранее, Пепка в полуфинале поставил Холанда на фланг защиты и Бернарду ЦЗ, у Наполи скудетто цель всей жизни, ну а Челси просто Челси.
Наполи уже выиграл Скудетто. Остались лишь детали. По этому, все силы Неаполя будут кинуты на ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий