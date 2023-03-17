«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal после 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я

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Сайт Goal.com считает «Манчестер Сити» главным кандидатом на победу в Лиге чемпионов.

Рейтинг фаворитов турнира обновился после стадии 1/8 финала турнира, и «горожане» вернулись на первую строчку. Второе место в списке занимает «Реал», третье – «Бавария».

Рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов от Goal.com:

1. «Манчестер Сити» (до этого – 3-е место);

2. «Реал» (ранее – 1-е место);

3. «Бавария» (4-е место);

4. «Наполи» (2-е место);

5. «Челси» (10-е место);

6. «Бенфика» (6-е место);

7. «Интер» (8-е место);

8. «Милан» (9-е место).

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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40 комментариев

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Orbital 82
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
А че не вспомнил раз предпоследний, когда Зидан и компания, на кампню по губам водили?)))
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SCHOKKKK
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
Попрошу на выход. Это рейтинг среди лучших клубов Европы в престижнейшем трофее. Каталонцы здесь явно лишние, валите на ветку ЛЕ или где вы там участвуете🤣
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Zombieset
Странно, что Реал не в самом низу как обычно все рисуют))) Зато Сити, который ни разу не выигрывал, снова в фаворитах, лол
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Enzo2001
Ответ Kyancey
Всё хорошо, дружище? Мб, скорую?
Это он себя "экспертным мнением" именует, позорище 🤣
+2
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Никита Давыдкин
Ответ Slavick Nemkovsky
Алло, вы там не устали ещё Сити на первое место ставить каждый год? Постыдились бы, ничему жизнь не учит )
А кто-то в мире играет лучше Сити? Если только Бавария. Так что с чего бы буквально одну из лучших по игре в мире команду не ставить на первое место?
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wshnmn
Ответ Макс Кидалов
Барса с 2009 по 2019 год была одним из главных фаворитом в лч, можешь посмотреть в инете котировки букмекеров в те года
взял период когда взяли 3 лч, ЛОЛ
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Франческо Тортик
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
То есть это Реал виноват, что за последние 8 лет "Больше Чем Коррупция" 6 раз разгромно вылетала из ЛЧ и дважды отправлялась в ЛЕ?
+2
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Umar Yunuszoda
Для Реал 1% достаточно чтобы выиграть Лигу Чемпионов
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Нефанатик
Ответ Макс Кидалов
Реал кстати никогда не был за эти 5 лч которые выграл главным фаворитом. На 1 месте всегда были Бавария, барса и в последние годы ман сити
Барса даже вылетая из ЛЕ была фаворитом в ЛЧ. Это действительно бчк
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Макс Кидалов
Ответ wshnmn
ну ты заливала, бчк уже лет 8 наверное не в числе фаворитов!
Барса с 2009 по 2019 год была одним из главных фаворитом в лч, можешь посмотреть в инете котировки букмекеров в те года
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Андрей Хенто
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
Последний раз, когда Лионель встретился с Мадридом в Лиге Чемпионов, Париж вылетел из турнира, это было в прошлом сезоне.
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Андрей Хенто
Удивлен, что Мадрид выше Баварии. Не люблю когда клуб записывают в явные фавориты, хотя это всего лишь рейтинг, все решается на поле игроками.
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Кино Музыка
Опять МС первый. Жаль, что шейхам выигрывать не дают. Команда-то интересная, Пеп красиво работает.
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wshnmn
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
Увахахаха!!! хасбик - 3 лч, CR7 - 5 лч, барса - 5 лч, Реал - 14 лч. ещё вопросы есть недоразумение?)
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wshnmn
Ответ Макс Кидалов
Реал кстати никогда не был за эти 5 лч которые выграл главным фаворитом. На 1 месте всегда были Бавария, барса и в последние годы ман сити
ну ты заливала, бчк уже лет 8 наверное не в числе фаворитов!
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Yri Yrov
Ответ Ramin Mamedov
как будто Сити боится их)) Сити по игре сильнее любых из этих команд, и еще смешнее видеть в этом списке Челси))
сильнее и каждый год вылетает, а титул берет достойнее
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wshnmn
Играют все, но побеждает Реал.
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fellx
Ответ Ramin Mamedov
как будто Сити боится их)) Сити по игре сильнее любых из этих команд, и еще смешнее видеть в этом списке Челси))
Боится, и еще как. Сити из года в год остаются первыми парнями из своей деревни. Легко отлетая в ЛЧ. Пусть тогда вечно остаются первыми по игре, если при этом уже почти 10 лет не могут выиграть ЛЧ. Добавлю, что на данный момент они даже в Англии не первые
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mr kovalsky
Ответ Экспертное мнение
Это говорит о том, что в футбол Реал играть не умеет, держится на одних отскоках и левых голов из офсайда. Ну и Реал прежде всего отскакивал в жребиях, не попадая на Барсу. В Ла Лиге им стабильно указывают на место, через пару дней это еще раз случится.
Срочно огнетушитель, у человека пожар
+4
-1
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Илья Бодров
Ответ Экспертное мнение
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
Причем тут Реал?
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Инженер Управляющий
Ответ Экспертное мнение
Это говорит о том, что в футбол Реал играть не умеет, держится на одних отскоках и левых голов из офсайда. Ну и Реал прежде всего отскакивал в жребиях, не попадая на Барсу. В Ла Лиге им стабильно указывают на место, через пару дней это еще раз случится.
Чтобы на Барсу попасть нужно в ЛЕ играть
+7
-1
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mr kovalsky
Ответ Kyancey
Для любителей рейтингов, вероятностей и т. д.: на 90-й мин. ответного полуфинала ЛЧ 2021/22 вероятность прохода «Реала» в финал ЛЧ была 1% )))
Пока Черданцев не сказал: я думаю у Реала больше нет шансов
+6
-2
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Экспертное мнение
Ответ Илья Бодров
Жаль Мессюка нет, самого лакомого клиента Баварии
Когда Мессюк и Реал встретились в ЛЧ в последний раз, Лео просто выбросил Реал из турнира прямо на Бернабеу. После этого Перец от греха подальше всегда контролирует жребии, чтобы не попадать на Барсу, отсюда и АПОЭЛИ, Вольфсбурги и Галатсараи в 1/4 финалах ЛЧ постоянные соперники кабинета, но никогда не Барса)))
0
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Акира_1
Сити мог бы быть фаворитом, но Пеп сам себя устранит рано или поздно. 😄
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Kyancey
Ответ Экспертное мнение
Это говорит о том, что в футбол Реал играть не умеет, держится на одних отскоках и левых голов из офсайда. Ну и Реал прежде всего отскакивал в жребиях, не попадая на Барсу. В Ла Лиге им стабильно указывают на место, через пару дней это еще раз случится.
Всё хорошо, дружище? Мб, скорую?
+5
-1
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