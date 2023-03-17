«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal после 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я
Сайт Goal.com считает «Манчестер Сити» главным кандидатом на победу в Лиге чемпионов.
Рейтинг фаворитов турнира обновился после стадии 1/8 финала турнира, и «горожане» вернулись на первую строчку. Второе место в списке занимает «Реал», третье – «Бавария».
Рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов от Goal.com:
1. «Манчестер Сити» (до этого – 3-е место);
2. «Реал» (ранее – 1-е место);
3. «Бавария» (4-е место);
4. «Наполи» (2-е место);
5. «Челси» (10-е место);
6. «Бенфика» (6-е место);
7. «Интер» (8-е место);
8. «Милан» (9-е место).
Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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