«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal после 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я

Сайт Goal.com считает «Манчестер Сити» главным кандидатом на победу в .

Рейтинг фаворитов турнира обновился после стадии 1/8 финала турнира, и «горожане» вернулись на первую строчку. Второе место в списке занимает « », третье – « ».

Рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов от Goal.com:

1. « » (до этого – 3-е место);

2. «Реал» (ранее – 1-е место);

3. «Бавария» (4-е место);

4. «Наполи» (2-е место);

5. « » (10-е место);

6. «Бенфика» (6-е место);

7. «Интер» (8-е место);

8. «Милан» (9-е место).

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.