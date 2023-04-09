Даниил Денисов о 3:3 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и должен был выигрывать»

Даниил Денисов считает, что «Спартак» должен был побеждать «Динамо»

Полузащитник красно-белых высказался после ничьей с бело-голубыми (3:3) в Мир .

«Считаю, что мы могли и должны были выигрывать. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, подвела реализация, а «Динамо» забивало практически с каждого момента, который у него был, и без наших ошибок тут не обошлось.

Первый гол «Динамо»? Надо будет пересмотреть его. Но я не видел, что у меня за спиной. Не знал, есть ли там соперник. И я попытался быстрее выбить мяч, быстрее обезопасить ворота. Но так получилось, что попал в игрока «Динамо», в Захаряна», – сказал .

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