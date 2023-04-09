Даниил Денисов о 3:3 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и должен был выигрывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов считает, что «Спартак» должен был побеждать «Динамо»

Полузащитник красно-белых высказался после ничьей с бело-голубыми (3:3) в Мир РПЛ.

«Считаю, что мы могли и должны были выигрывать. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, подвела реализация, а «Динамо» забивало практически с каждого момента, который у него был, и без наших ошибок тут не обошлось.

Первый гол «Динамо»? Надо будет пересмотреть его. Но я не видел, что у меня за спиной. Не знал, есть ли там соперник. И я попытался быстрее выбить мяч, быстрее обезопасить ворота. Но так получилось, что попал в игрока «Динамо», в Захаряна», – сказал Денисов.

Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Обидно, конечно, когда ты забиваешь трудовые голы, а в твои ворота залетает всё, даже то, что и ударом-то не являлось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Золотов
Ответ antiginer
Должен был победить,но сравнял счет с левого пенальти.Ну-ну…
Пф))) xG 4.5 о чем то тебе говорит?)))) пук в ладошку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ответ Александр Лапшин
С какого перепу ты должен победить, у вас не только дельфин играет, но новая балерина зобнин с маленькой буквы
А, что Динамо на победу наиграло?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Тьфу, Денисов лучше бы помалкивал, а если уж просят сказать что-то, так скажи честно, что вы оборонцы во главе с кипером сыграли хуже некуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Алексей Иванов
С такой игрой вы еле ноги унесли...Динамо мёртвое в обороне, ему пяток закатить сможет и ребенок... Что сделает Зенит, даже страшно представить...и хорошо бы вратарь тоже играл, а не для мебели... может правда сливают тренера... другого объяснения не вижу, две разные команды, до нового года и сейчас...
Я больше чем уверен, что Зенит забьёт максимум 1-2 мяча в ворота Динамо. Зенит не выдаёт сверхрезультативных игр со слабыми командами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sunnyboy
Согласен! Левых пенок слишком мало!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vini09
И вообще сви ньи всегда сильнее всех и должны всегда выигрывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Игорь Удалов
С таким товарищем, как Денисов, на большее надеяться не приходится. Уровень игрока не соответствует не то что Спартака, РПЛ не соответствует
Так КБ болельщики в конце прошлого года нахваливали его, сравнивая с лучшими игроками чемпионата. Что с ним случилось за эти 3 месяца?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Лапшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Проигрыш не поигре. Динамо вообще не о чем. Вот за это обидно.
Просто у Динамо в центре полный отстой играет откуда этого дебила маричаля откопали, ине в первый раз после 1 тайма меняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Лапшин
Ответ antiginer
Должен был победить,но сравнял счет с левого пенальти.Ну-ну…
С какого перепу ты должен победить, у вас не только дельфин играет, но новая балерина зобнин с маленькой буквы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
С такой игрой вы еле ноги унесли...Динамо мёртвое в обороне, ему пяток закатить сможет и ребенок... Что сделает Зенит, даже страшно представить...и хорошо бы вратарь тоже играл, а не для мебели... может правда сливают тренера... другого объяснения не вижу, две разные команды, до нового года и сейчас...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Пыханов
Без вратаря сложно надеяться на победу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Удалов
С таким товарищем, как Денисов, на большее надеяться не приходится. Уровень игрока не соответствует не то что Спартака, РПЛ не соответствует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antiginer
Должен был победить,но сравнял счет с левого пенальти.Ну-ну…
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
но появился ты на поле и все пошло по одному месту
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Проигрыш не поигре. Динамо вообще не о чем. Вот за это обидно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Матч не смотрел, но согласен!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий