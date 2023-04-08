Федун о 3:3: «Бывает, удача отворачивается от «Спартака». «Динамо» забило два нереальных гола, но больше особо моментов не было»

Леонид Федун считает, что «Спартаку» не повезло в матче с «Динамо»

Игра 22-го тура Мир закончилась ничьей 3:3.

«Бывают такие матчи, [ ] Селихов очень сильно нас выручал, но сегодня не его день.

Бывает, когда удача отворачивается от нас. Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись», – сказал бывший владелец «Спартака».

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