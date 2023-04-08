Федун о 3:3: «Бывает, удача отворачивается от «Спартака». «Динамо» забило два нереальных гола, но больше особо моментов не было»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Селихов ТАСС Футбол

Леонид Федун считает, что «Спартаку» не повезло в матче с «Динамо»

Игра 22-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей 3:3. 

«Бывают такие матчи, [Александр] Селихов очень сильно нас выручал, но сегодня не его день.

Бывает, когда удача отворачивается от нас. Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись», – сказал бывший владелец «Спартака». 

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14 комментариев

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NIK7478
Да ладно! Спартак 3-й забил из-за "левого" пенальти, тов.Фудун!
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fil_spb
Ответ Jovana Jovičić
Интересно, если бы в ворота Спартака поставили такой пенальти, то мы бы неделю слушали нытье о заговорах?
Мы бы уже слышали визг "Снимаемся!!!" от того же человека, чьи слова приведены в новости.
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Виталик Украинский
Салихов: бывают такие матчи, (Иванов) нас сильно выручал, но сегодня не его день.
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Не Подарок
Ответ Jovana Jovičić
Интересно, если бы в ворота Спартака поставили такой пенальти, то мы бы неделю слушали нытье о заговорах?
В ворота Спартака и не такие ставли, но ЭСК говорил, что всё в порядке. Значит, и сейчас в порядке.
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Jovana Jovičić
Ответ murzzzzzilka
Вот интересно, если бы командам, за которые болеют все местные хейтеры, дали пробить такой пенальти, они б тут тоже вой подняли, что пенка левая или с пеной у рта защищали бы ее правомерность?:)))
Интересно, если бы в ворота Спартака поставили такой пенальти, то мы бы неделю слушали нытье о заговорах?
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Давид Agabekyan
Ответ -Ancient-
Лёня,после твоего возвращения на стадион и слов о лучшем судействе после тебя,вернули всё обратно,твой глаз такой же чёрный как нефть Лукойла.
Всё обратно? То есть в ворота противников Спартака всегда левые пенки ставят?
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murzzzzzilka
Вот интересно, если бы командам, за которые болеют все местные хейтеры, дали пробить такой пенальти, они б тут тоже вой подняли, что пенка левая или с пеной у рта защищали бы ее правомерность?:)))
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Артем Пашнин
Ответ Пашка Келейников
Ну тут скорее повернулась удача)
Удача по имени Сережа, по фамилии Иванов
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Recreated
Ждём высказываний его самочки! Он не интересен!
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-Ancient-
Лёня,после твоего возвращения на стадион и слов о лучшем судействе после тебя,вернули всё обратно,твой глаз такой же чёрный как нефть Лукойла.
+5
-2
+3
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Ответ psixyec
А про левый пенальти расскажешь, Федун? Или это только в одну сторону работает?
По судейству претензий нет, ну надо же )
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utsh44psmr
Ответ psixyec
А про левый пенальти расскажешь, Федун? Или это только в одну сторону работает?
Сейчас он вам лично перезвонит и расскажет
+3
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Пашка Келейников
Ну тут скорее повернулась удача)
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psixyec
А про левый пенальти расскажешь, Федун? Или это только в одну сторону работает?
+40
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