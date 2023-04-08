После ошибки Селихова мяч от Соболева влетел в ворота «Спартака» с углового «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Селихов Александр Соболев Футбол

Александр Соболев забил в свои ворота в матче «Спартака» с «Динамо»

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового голкипер красно-белых Александр Селихов не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и снаряд от ноги Соболева влетел в сетку.

В этой игре форвард отметился также и голом в ворота «Динамо». Он открыл счет в матче 22-го тура Мир РПЛ на 7-й минуте.

Подробно со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:2 – Соболев забил в чужие ворота и в свои. Онлайн-трансляция

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8 комментариев

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i.ivanov...russia.dca......
Дельфин не только нырять может
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Михаил Кададинцев
Слов нет
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Максим Остапенко
Привет с большого бодуна
+1
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Александр Зубков
Можно и второе видео добавлять. Селихов сегодня будет плохо спать.
+4
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Игорь Южный
Мяч в руку попал в штрафной площади динамо, псы! Алё!!!
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Dizzod
засчитали?
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crazy_elky
Карма
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Олег Комисаров
Фатальная ошибка
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