После ошибки Селихова мяч от Соболева влетел в ворота «Спартака» с углового «Динамо»

Александр Соболев забил в свои ворота в матче «Спартака» с «Динамо»

На 3-й добавленной к первому тайму минуте после подачи гостей с углового голкипер красно-белых Александр Селихов не смог как следует попасть кулаками по мячу, выйдя из ворот, и снаряд от ноги влетел в сетку.

В этой игре форвард отметился также и голом в ворота «Динамо». Он открыл счет в матче 22-го тура Мир на 7-й минуте.

Подробно со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:2 – Соболев забил в чужие ворота и в свои. Онлайн-трансляция