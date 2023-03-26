Кассано о «Реале»: «Если Анчелотти уйдет, я бы поставил на Спаллетти. Только там Лучано сможет реализовать свое видение футбола, в «Наполи» он большего не добьется»

представляет новым тренером «Реала» .

«Я думаю, что большего в « » он добиться не сможет. Если говорить о возможном переходе в другой клуб, я вижу только одну команду, в которой он сможет реализовать свое видение футбола: « ».

Если «Реал» распрощается с Анчелотти, я бы поставил на то, что Спаллетти перейдет туда.

В Италии он в « » он не пойдет, он там и полутора дней не протянет. В Серии А можно представить его только в «Милане» или «Фиорентине», – сказал бывший форвард сборной Италии в эфире Bobo TV.

Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?