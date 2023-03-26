Кассано о «Реале»: «Если Анчелотти уйдет, я бы поставил на Спаллетти. Только там Лучано сможет реализовать свое видение футбола, в «Наполи» он большего не добьется»

Теги Милан Фиорентина Лучано Спаллетти Карло Анчелотти Ювентус Реал Мадрид Антонио Кассано серия А Италия Ла Лига Наполи Футбол

Антонио Кассано представляет новым тренером «Реала» Лучано Спаллетти.

«Я думаю, что большего в «Наполи» он добиться не сможет. Если говорить о возможном переходе в другой клуб, я вижу только одну команду, в которой он сможет реализовать свое видение футбола: «Реал Мадрид».

Если «Реал» распрощается с Анчелотти, я бы поставил на то, что Спаллетти перейдет туда.

В Италии он в «Ювентус» он не пойдет, он там и полутора дней не протянет. В Серии А можно представить его только в «Милане» или «Фиорентине», – сказал бывший форвард сборной Италии в эфире Bobo TV.

Похоже, Анчелотти уйдет из «Реала» летом. А кто вместо него?

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15 комментариев

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DaniRMadrid
Ответ Nekrasen
Так бы и сказал, что боится за Исемхена за +150 в МЮ или менее подрастающих бургеров) А Спалетти это деревня, где есть своя ниша и выше головы не прыгнет никогда! Ему самому это нравится тренировать провинцию- Интер не даст соврать. И таких как он были и будут десятки. Но Кассано со своей карьерой на 33 года конечно всех топовых тренеров повидал безусловно!
Он же и в Роме очень хорошо работал. Получается, Рим - провинция?) Звучит забавно в историческом контексте.
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Cursed
Ответ TheItalian204
Одного можно перевести или посадить на скамейку. Желательно Винисиуса.
Зачем, если хвиче до винисиуса как до луны
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Павел Варламов
Ответ Lana Rhoades
На редкость адекватное заявление от Кассано в адрес Мадрида
Сломанные часы два раза в сутки тоже правильное время показывают)
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Дмитрий Пузырёв
Смысл Спалетти менять победный Неаполь на другие клубы той же Серии А?
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Madhamish
Спаллетти сожрут в Реале за три месяца с его сраным видением футбола.
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Nekrasen
Так бы и сказал, что боится за Исемхена за +150 в МЮ или менее подрастающих бургеров) А Спалетти это деревня, где есть своя ниша и выше головы не прыгнет никогда! Ему самому это нравится тренировать провинцию- Интер не даст соврать. И таких как он были и будут десятки. Но Кассано со своей карьерой на 33 года конечно всех топовых тренеров повидал безусловно!
+2
0
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vik444
В Реале надо президента поменять. Слишком много его в последнее время. А тренер Рауль.
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Val Smith
С чего бы?
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vik444
Кассано Мостовой равно ? Нет Мостовой лучше.
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& Co1366
Закусывать надо, синьор Кассано.
+4
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TheItalian204
Ответ Wizzyy
Ничего что Квара и Винни на одной позиции играют?
Одного можно перевести или посадить на скамейку. Желательно Винисиуса.
+1
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Wizzyy
Ответ TheItalian204
Как вариант. с Кварой-Осимхен(Бензема)-Винисиус
Ничего что Квара и Винни на одной позиции играют?
+3
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Jack Daniels
кассано = итальянский мостовой
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Lana Rhoades
На редкость адекватное заявление от Кассано в адрес Мадрида
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TheItalian204
Как вариант. с Кварой-Осимхен(Бензема)-Винисиус
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