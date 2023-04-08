Член совета директоров «Динамо» о пенальти «Спартака»: «Не очень убедительный. Наверное, нам тоже надо провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил пенальти в пользу «Спартака»

Команды сыграли со счетом 3:3 в матче 22-го тура Мир .

Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек « » Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«По‑моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти.

То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК», – сказал Гафин.

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