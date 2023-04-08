Член совета директоров «Динамо» о пенальти «Спартака»: «Не очень убедительный. Наверное, нам тоже надо провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил пенальти в пользу «Спартака»
Команды сыграли со счетом 3:3 в матче 22-го тура Мир РПЛ.
Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.
«По‑моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти.
То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК», – сказал Гафин.
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В целом по итогам матча, учитывая всю несправедливость, которая творилась в этом матче, ничья вполне справедливый результат. Но я не хочу, чтобы подобные пенальти существовали в футболе.
динамики
если для арбитров на Вар это норма... то нахрена нам такие арбитры
что он думает
Селихов дно полное
динамо нытики