Член совета директоров «Динамо» о пенальти «Спартака»: «Не очень убедительный. Наверное, нам тоже надо провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Матч ТВ Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил пенальти в пользу «Спартака»

Команды сыграли со счетом 3:3 в матче 22-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Сергей Иванов на 87-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как хавбек «Спартака» Роман Зобнин оказался на газоне в штрафной площади. Нападающий красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

«По‑моему, не очень убедительный пенальти. Наверное, нам надо, как и «Спартаку», провести встречу с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти.

То, что мы видели на повторе, никого не убедило. Только убедило судью в поле. Посмотрим, будем ли подавать в ЭСК», – сказал Гафин.

Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Согласен, что неубедительный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Mzhelsky
Ответ Andreich18
ну и Нгамале рукой не играл в штрафной
Точно, и не прервал полет мяча до атакующего игрока:), и соболев почему то слишком картинно упал, но фол то был, а у питерского на варе нет, подумаешь крутанул игрока вокруг оси за плечо/шею, нет, нужно срубить чтобы пеналь дать, ах да, не Ростов играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Понятно, что Динамо троллит, но не должно быть приватных встреч. Если и проводить то для представителей всех клубов разом - всех выслушать, всем ответить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Окей, левый, что тогда с точкой за руку в штрафной, которая полностью изменила траекторию мяча?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Да, я за Спартак болею, но этот пенальти никуда не годится.
В целом по итогам матча, учитывая всю несправедливость, которая творилась в этом матче, ничья вполне справедливый результат. Но я не хочу, чтобы подобные пенальти существовали в футболе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орыс-орыс онбаган
Как болельщик Спартак скажу честно, пенальти - 20 на 80 что был. А ещё обиднее из за того, что теперь из за этой никому не нужной пенки нам снова матчей на 6-7 как прихватят, как это было после тикнизяна
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Да, Динамо самое лояльная к судьям команда что-то говорит о судьях))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreich18
Ответ Спартак сила
левый пенальти
ну и Нгамале рукой не играл в штрафной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Ответ валя_стакан
Н так устройте скандал в стиле Заремы. Добейтесь чтоб Иванова выгнали из судейства рфпл. А так в очередной раз нас в матче со спамом убили судьи.
ахахах
динамики
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulver
Ответ Спартак сила
ждём Стёпу что он думает
Стёпа в стороне не останется)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Н так устройте скандал в стиле Заремы. Добейтесь чтоб Иванова выгнали из судейства рфпл. А так в очередной раз нас в матче со спамом убили судьи.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Сынок же папин? Щас нарулит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
судя по трансляции, Иванову дали посмотреть повтор момента только с одного не самого очевидного ракурса...
если для арбитров на Вар это норма... то нахрена нам такие арбитры
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ Никому_никабельный
Динамо даже на ничью не наиграло. Об этом этот член не хочет поговорить?
Динамо не наиграло на победу? Они забили три гола дырявому Селихову. Счет был 3-2, но судья решил иначе.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Политов
Были мясом, стали дельфинарием )
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Ответ Kulver
Ждите: сейчас выложат новость с мнением уборщицы трибун стадиона Динамо!
ждём Стёпу
что он думает
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulver
Ждите: сейчас выложат новость с мнением уборщицы трибун стадиона Динамо!
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Ответ MishaFCZ
Как же судьи убивают Спартак 🤣
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Динамо даже на ничью не наиграло. Об этом этот член не хочет поговорить?
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MishaFCZ
Как же судьи убивают Спартак 🤣
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
Ответ Златан Лучший!
Почему динамка всегда ноет? В футбол играть не умеют, если бы не привозы Селихова без шансов бы проиграли
согласен полностью
Селихов дно полное
динамо нытики
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Златан Лучший!
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Пенальти левый,но сколько таких было в нашем чемпионате - уже и не счесть. И в пользу «Динамо» и в пользу «Спартака» и в пользу других
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Иванова сразу на полиграф, пока до банкомата не успел добежать
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
левый пенальти
+19
-12
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий