Ван Нистелрой выбрал Роналду, а не Месси, и доверил бы Криштиану пенальти на последней минуте матча жизни

Руд ван Нистелрой выбрал , а не .

– Месси или Роналду?

– Я всегда называю Криштиану, потому что играл с ним.

– Кому бы ты доверил пенальти на последней минуте матча жизни?

– Ты когда-то видел, чтобы Криштиану не забивал?

– Не так много раз.

– Я бы выбрал его.

– А себе доверил бы?

– Нет. У него лучше статистика, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью .