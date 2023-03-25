Ван Нистелрой выбрал Роналду, а не Месси, и доверил бы Криштиану пенальти на последней минуте матча жизни

Теги ПСЖ Гари Невилл Криштиану Роналду Лионель Месси Руд ван Нистелрой лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Руд ван Нистелрой выбрал Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси.

– Месси или Роналду?

– Я всегда называю Криштиану, потому что играл с ним.

– Кому бы ты доверил пенальти на последней минуте матча жизни?

– Ты когда-то видел, чтобы Криштиану не забивал?

– Не так много раз.

– Я бы выбрал его.

– А себе доверил бы?

– Нет. У него лучше статистика, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Гари Невиллу.

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44 комментария

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Кема Кемов
Помнится тебя вытурили из МЮ как раз из за Роналду
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ дамир дугаров
За Пеонеля не слыхал ?
А че это такое?Диагноз что ли какой то тебе доктор поставил?Так ты не затягивай.Здоровья тебе.
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ZamoRano
Ответ Ortego
Есть такое. Как и то, что все голландцы, ну почти все, сейчас не очень любят аргентинцев:)
Голландцы в целом не очень любят итальянцев, про латинскую Америку молчу. Это нация, которая живёт много лет с дамбами, которые мешают затоплению огромной части ее территории, по сути генетически большинство голландцев это немцы с небольшой романской смесью, но немцев они тоже не любят) я просто много лет жил в Голландии, это совершенно потрясающая страна, поэтому как бы их сейчас не называли, болельщики всегда будут петь Hup Holland Hup!!!
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Александр Базилий
Нимиелрой! Легенда! Мой любимый игрок на все времена😎
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Ortego
Ответ ZamoRano
Кто не в курсе, Нистелрой ушел из мю после того как избил Роналду на тренировке, это известный факт. Они не друзья и не любят друг друга.
Есть такое.
Как и то, что все голландцы, ну почти все, сейчас не очень любят аргентинцев:)
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FilinMD
Ответ Айлин 1990
Помнишь пенки рюналду на ЧЕ 2020??? Удивляет другое, почему он забив голы с пенальти стал лучшим бомбардиром с 5 голами, тогда как Шик тоже забил 5 голов но без пенальти.
Потому что нужно не коверкать фамилии великих игроков, а правила читать нормально
Роналду победил из-за того, что у него еще был ассист
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#SharkTeam
Ответ Ortego
Прикол в том, что за сборную Месси вообще лучше Рона бьёт. 83% у него реализация, у Рона 72%. Ещё наверное ЛЧ можно отнести к "матчам жизни", там у Рона 86%, у Месси 78%. Но, если сюда добавить послематчевые серии, а это важнейшие как бы пенальти, то уже получается 79 на 78 в пользу Рона. Такое себе преимущество. Правда я помню только серии с промахами, сколько он забил послематчевых в ЛЧ, я не знаю. Послематчевые в сборных вообще не смогу посчитать, может кто поможет?
У Рона сильно пригорело после промаха в финале где Терри проскользил. После этого он стал тренировать пенки намного лучше. До этого вроде много мазал
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Pitkin
Лучше всех пенальти бил Реваз Челебадзе (Челе). Длинный разбег, тихий удар в один нижний угол, где вратарь при этом летит в другой угол. За мою память Челе только раз не забил пенал. Кажись вратарь тогда у ЦСКА был Шмут. Первый пенал Челе забил в своём стиле. Во втором Шмуц остался на месте и никуда не прыгал, а просто спокойно подобрал медленно катящийся мяч в углу.
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Temp LC
Ответ #SharkTeam
Дак да, необязательно мочить со всей силы. Гораздо важнее _переиграть_ вратаря. И че вы тут доказываете
Гораздо важнее переиграть вратаря, но не у всех это получается, потому что такими ударами пенальти это 50 на 50 . Если вратарь угадает направление удара , то он возьмёт слабый удар . А если бить напрмер как роналду , добавляя силу удара, то это 70 на 30
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#SharkTeam
Ответ AnMe
Я обосновал свое мнение) а упомянул этих двоих из-за поста, прочитай внимательно. Никто и не говорит, что на одних двоих тут футбол только построен, чего завелся то))) насчет Жоржиньо согласен, таких мастеров много в футболе, не сосчитаешь
окей)
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Ortego
Ответ Temp LC
Конечно, от трофея же зависит скиллы и способности игрока. Так и запишем...
Простой пример, у Месси худшая реализация в кубке Испании, всего 33%. 3 забил при 6 промахах.
А вот в играх за сборную у него 83%, против 72% у Роналду.
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ZamoRano
Кто не в курсе, Нистелрой ушел из мю после того как избил Роналду на тренировке, это известный факт. Они не друзья и не любят друг друга.
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AnMe
Ответ #SharkTeam
Не пойму что ты пытаешься тут доказать. Что сильный и точный удар в угол нельзя взять? Так это прописные истины. Только вот идеальный удар нанести сложно. Месси же мастер, почему просто по девяткам не бьет на пенках, хотя при попадании в верхний угол уже и сила удара не так важна? Боится промазать! И если удар плохой, а вратарь угадал направление, то сила удара уже не сильно поможет. Я ниже указал нескольких признанных мастеров пенок последнего времени. Жоржиньо, Азар, Балотелли. Зачем вы замыкаетесь на одних лишь Роне с Месси. Больше в мире никто пенки не бьет?
Я обосновал свое мнение) а упомянул этих двоих из-за поста, прочитай внимательно. Никто и не говорит, что на одних двоих тут футбол только построен, чего завелся то))) насчет Жоржиньо согласен, таких мастеров много в футболе, не сосчитаешь
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gPk
Ответ Роман
После ЧМ 2022 теперь доверил бы Месси. Даже если бы с первой попытке не забил, вмешавшись ВАР, дали бы вторую попытку.
Ну првильно) Не позорнику ведь доверять бить пенальти который за 5 ЧМ в плей-оффе ЧМ имеет почётные 0+0
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#SharkTeam
Ответ AnMe
Поймать мяч, в который вложили больше силы, даже угадав сторону, вратарю сложнее. Чем тот же мяч, который кинули с меньшей силой. Поэтому это единственное, в чем Рон лучше, ибо упор всегда на физуху делает в пенках
Не пойму что ты пытаешься тут доказать. Что сильный и точный удар в угол нельзя взять? Так это прописные истины. Только вот идеальный удар нанести сложно. Месси же мастер, почему просто по девяткам не бьет на пенках, хотя при попадании в верхний угол уже и сила удара не так важна? Боится промазать! И если удар плохой, а вратарь угадал направление, то сила удара уже не сильно поможет.
Я ниже указал нескольких признанных мастеров пенок последнего времени. Жоржиньо, Азар, Балотелли.
Зачем вы замыкаетесь на одних лишь Роне с Месси. Больше в мире никто пенки не бьет?
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#SharkTeam
Ответ Temp LC
Метод жоржиньо вообще удивляет, что его не запретили. Азар и Балотелли читают вратарей и предугадывают их движения.
Дак да, необязательно мочить со всей силы. Гораздо важнее _переиграть_ вратаря. И че вы тут доказываете
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Ortego
Ответ upuckuH
Что такое матч жизни ? Финал ЧМ? Месси четенько щелкал Лориса на ЧМ
Прикол в том, что за сборную Месси вообще лучше Рона бьёт. 83% у него реализация, у Рона 72%.
Ещё наверное ЛЧ можно отнести к "матчам жизни", там у Рона 86%, у Месси 78%. Но, если сюда добавить послематчевые серии, а это важнейшие как бы пенальти, то уже получается 79 на 78 в пользу Рона. Такое себе преимущество. Правда я помню только серии с промахами, сколько он забил послематчевых в ЛЧ, я не знаю.
Послематчевые в сборных вообще не смогу посчитать, может кто поможет?
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Temp LC
Ответ #SharkTeam
А у Жоржиньи, Азара или Балотелли?
Метод жоржиньо вообще удивляет, что его не запретили. Азар и Балотелли читают вратарей и предугадывают их движения.
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AnMe
Ответ #SharkTeam
На пенках решает физика? Впервые вижу такое мнение. Чтобы развести мяч и вратаря по углам сильный удар не нужен.
Поймать мяч, в который вложили больше силы, даже угадав сторону, вратарю сложнее. Чем тот же мяч, который кинули с меньшей силой.
Поэтому это единственное, в чем Рон лучше, ибо упор всегда на физуху делает в пенках
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Айлин 1990
Шик на Евро2020 забил 5 голов без пенальти.
Рюналду тоже забил 5 голов но 3 из них с пенальти.

Но почему рюналду стал лучшим бомбардиром они Шик???

УЕФА купил ему эту награду????
Разве гол с игры не катируется выше голов с пенальти????
+3
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+3
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Станислав Л
Ответ Temp LC
Конечно, от трофея же зависит скиллы и способности игрока. Так и запишем...
касательно Месси - вне сомнений
+3
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+3
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#SharkTeam
Ответ Temp LC
Как раз сильный удар нужен, у Роналду удар достигает скорости 110+ км/ч это делает его удар почти неуловимым. Даже если ты достанешь шанс того, что мяч всё равно достигнет цели велик. Несильный мяч, если угадать направление,очень легко поймать
А у Жоржиньи, Азара или Балотелли?
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-1
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Temp LC
Ответ Станислав Л
Конечно, логичнее выбирать победителя главного футбольного соревнования в мире, но кому что
Конечно, от трофея же зависит скиллы и способности игрока. Так и запишем...
0
-2
-2
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Айлин 1990
Ответ #SharkTeam
а помнишь пенки Месси в финалах копы?
Помнишь пенки рюналду на ЧЕ 2020???

Удивляет другое, почему он забив голы с пенальти стал лучшим бомбардиром с 5 голами, тогда как Шик тоже забил 5 голов но без пенальти.
+5
0
+5
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Temp LC
Ответ #SharkTeam
На пенках решает физика? Впервые вижу такое мнение. Чтобы развести мяч и вратаря по углам сильный удар не нужен.
Как раз сильный удар нужен, у Роналду удар достигает скорости 110+ км/ч это делает его удар почти неуловимым. Даже если ты достанешь шанс того, что мяч всё равно достигнет цели велик. Несильный мяч, если угадать направление,очень легко поймать
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-4
-4
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