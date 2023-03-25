Ван Нистелрой выбрал Роналду, а не Месси, и доверил бы Криштиану пенальти на последней минуте матча жизни
Руд ван Нистелрой выбрал Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси.
– Месси или Роналду?
– Я всегда называю Криштиану, потому что играл с ним.
– Кому бы ты доверил пенальти на последней минуте матча жизни?
– Ты когда-то видел, чтобы Криштиану не забивал?
– Не так много раз.
– Я бы выбрал его.
– А себе доверил бы?
– Нет. У него лучше статистика, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Гари Невиллу.
Как и то, что все голландцы, ну почти все, сейчас не очень любят аргентинцев:)
Роналду победил из-за того, что у него еще был ассист
А вот в играх за сборную у него 83%, против 72% у Роналду.
Я ниже указал нескольких признанных мастеров пенок последнего времени. Жоржиньо, Азар, Балотелли.
Зачем вы замыкаетесь на одних лишь Роне с Месси. Больше в мире никто пенки не бьет?
Ещё наверное ЛЧ можно отнести к "матчам жизни", там у Рона 86%, у Месси 78%. Но, если сюда добавить послематчевые серии, а это важнейшие как бы пенальти, то уже получается 79 на 78 в пользу Рона. Такое себе преимущество. Правда я помню только серии с промахами, сколько он забил послематчевых в ЛЧ, я не знаю.
Послематчевые в сборных вообще не смогу посчитать, может кто поможет?
Поэтому это единственное, в чем Рон лучше, ибо упор всегда на физуху делает в пенках
Рюналду тоже забил 5 голов но 3 из них с пенальти.
Но почему рюналду стал лучшим бомбардиром они Шик???
УЕФА купил ему эту награду????
Разве гол с игры не катируется выше голов с пенальти????
Удивляет другое, почему он забив голы с пенальти стал лучшим бомбардиром с 5 голами, тогда как Шик тоже забил 5 голов но без пенальти.