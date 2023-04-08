Тухель о матче с «Ман Сити»: «Они уже несколько недель играют в топовой форме. Мы должны быть смелыми, умными, верить в себя, действовать на пределе физических возможностей»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра между ними пройдет в Англии 11 апреля.

«Мы должны быть смелыми. Мы должны верить в себя, быть умными, принимать тактические решения и действовать на пределе наших физических возможностей. «Сити» уже несколько недель играет в топовой форме. Нам нужно восстановиться и надеяться, что все будут в форме.

чемпионов – это соревнование, где все решает форма в этот конкретный день. Во вторник все может случиться, в футболе все может случиться. Это одно из самых важных испытаний, мы знаем о качествах [« »]. Сейчас они в отличной форме. Мы должны показать абсолютную готовность», – сказал .