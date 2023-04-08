Тухель о матче с «Ман Сити»: «Они уже несколько недель играют в топовой форме. Мы должны быть смелыми, умными, верить в себя, действовать на пределе физических возможностей»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра между ними пройдет в Англии 11 апреля.

«Мы должны быть смелыми. Мы должны верить в себя, быть умными, принимать тактические решения и действовать на пределе наших физических возможностей. «Сити» уже несколько недель играет в топовой форме. Нам нужно восстановиться и надеяться, что все будут в форме.

Лига чемпионов – это соревнование, где все решает форма в этот конкретный день. Во вторник все может случиться, в футболе все может случиться. Это одно из самых важных испытаний, мы знаем о качествах [«Ман Сити»]. Сейчас они в отличной форме. Мы должны показать абсолютную готовность», – сказал Тухель

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5 комментариев

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Abdu Giyasov
Бавария тоже играла в топовой форме...
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Акира_1
Ответ Spaten
Мне кажется Пеп возьмёт кубок , год такой
Вот только Тухель против, а у него большой опыт обломов Пепа. Даже в финале. 😄
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OneMind
Думаю, даже сам Нагельсман меньше расстроен от прихода Тухеля, чем Гвардиола
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Виталий Ан
Есть предпосылки конечно. Но были времена когда были явнее фаворитами. Хотя в принципе нет такой команды чтоб были явные сомнения. Конечно кроме Реала. Это всегда играло на руку им.
0
-1
-1
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Spaten
Мне кажется Пеп возьмёт кубок , год такой
+1
-4
-3
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