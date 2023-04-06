Эдерсон считает, что «Сити» выиграет требл: «У нас хорошие шансы во всех турнирах. Был небольшой спад, но команда вернулась в лучшую форму»

Теги Бавария Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА чемпионшип Эдерсон Футбол

Эдерсон считает, что «Манчестер Сити» может завоевать требл в этом сезоне

По словам вратаря «Манчестер Сити», команда способна побороться за победу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Могу назвать этот сезон хорошим как лично для себя, так и для команды. Мы по-прежнему участвуем в трех соревнованиях, и это действительно важно. Мы все еще способны победить в каждом из них.

В Премьер-лиге мы отстаем от «Арсенала», но у нас впереди игра против них дома, так что мы все еще в гонке. В Лиге чемпионов нам предстоит очень сложная игра с мюнхенской «Баварией» – отличной командой с опытом выступлений в еврокубках. В Кубке Англии нам противостоит «Шеффилд Юнайтед», который проводит очень хороший сезон в Чемпионшипе.

Но мы все еще участвуем во всех этих соревнованиях, и команда чувствует себя хорошо. Мы хорошо начали сезон, затем был небольшой спад, но сейчас, кажется, мы вернулись к нашей лучшей форме, и если мы продолжим в том же духе до конца сезона, думаю, у нас есть хорошие шансы во всех турнирах», – сказал вратарь «Манчестер Сити».

11 комментариев

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semanesteruk93@gmail.com
Там большая статья у Скай. Можно было ее полностью залить сюда 🤷🏼‍♂️
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Ман Сити возьмёт ЛЧ в этом сезоне, Арсенал пусть берет АПЛ
От создателя «барса вынесет Мадрид 4-0»😂😂😂
А как же финал «Барса» - «ПСЖ»?😂😂😂
0
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-1
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Barca_mania
Ответ Милан 19
Не загадывай, Ливерпуль уже тоже почти выиграл квадрупл 🤭 ...
Ман Сити возьмёт ЛЧ в этом сезоне, Арсенал пусть берет АПЛ
0
-4
-4
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Александр Зубков
Ответ a.sh.s.
Очень скоро узнаем. Я, почему-то хочу чтобы Бенфика выиграла ЛЧ.
Проклятие не снять так просто.
+1
-1
0
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Kyancey
Ответ Barca_mania
на это есть все шансы💪
Смотрите, кто это вышел в комменты после 0:4😂😂😂 Ты там как, живой?
+7
0
+7
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Милан 19
Арсенал выиграет АПЛ а Реал опять ЛЧ, максимум это Кубок Англии выиграют ...
+1
-1
0
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cektor
я вчера так же думал по требл Барсы)) увы
0
-2
-2
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Милан 19
Не загадывай, Ливерпуль уже тоже почти выиграл квадрупл 🤭 ...
+6
-2
+4
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a.sh.s.
Очень скоро узнаем. Я, почему-то хочу чтобы Бенфика выиграла ЛЧ.
+2
-2
0
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Питер Пэн
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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В ЛЧ может и повезет, но АПЛ должен выиграть Арсенал.
+1
-4
-3
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Barca_mania
на это есть все шансы💪
0
-6
-6
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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