Эдерсон считает, что «Сити» выиграет требл: «У нас хорошие шансы во всех турнирах. Был небольшой спад, но команда вернулась в лучшую форму»

Эдерсон считает, что «Манчестер Сити» может завоевать требл в этом сезоне

По словам вратаря «Манчестер Сити», команда способна побороться за победу в , Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Могу назвать этот сезон хорошим как лично для себя, так и для команды. Мы по-прежнему участвуем в трех соревнованиях, и это действительно важно. Мы все еще способны победить в каждом из них.

В Премьер-лиге мы отстаем от «Арсенала», но у нас впереди игра против них дома, так что мы все еще в гонке. В Лиге чемпионов нам предстоит очень сложная игра с мюнхенской «Баварией» – отличной командой с опытом выступлений в еврокубках. В Кубке Англии нам противостоит « », который проводит очень хороший сезон в Чемпионшипе.

Но мы все еще участвуем во всех этих соревнованиях, и команда чувствует себя хорошо. Мы хорошо начали сезон, затем был небольшой спад, но сейчас, кажется, мы вернулись к нашей лучшей форме, и если мы продолжим в том же духе до конца сезона, думаю, у нас есть хорошие шансы во всех турнирах», – сказал вратарь « ».