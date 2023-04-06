Призовой фонд женской ЛЧ-2021/22 составил 24 млн евро. Участникам мужской ЛЧ выплатили 2 млрд – в 83 раза больше

Призовой фонд женской Лиги чемпионов в сезоне-202122 в 83 раза меньше, чем в мужском турнире

Общий призовой фонд Лиги чемпионов в прошлом сезоне составил 2 миллиарда евро.

Напомним, больше всех заработал победитель турнира – мадридский « » (133,7 млн евро). В эту сумму входит базовая выплата за участие в групповом этапе, бонусы за результаты, доля прав на телетрансляцию и дополнительный бонус, основанный на исторических рекордах в турнирах . Финалист турнира « » заработал 120 млн евро, « » и « » – 110 и 109 млн евро, соответственно. Наименьшую выплату по итогам турнира получил «Шериф», занявший 3-е место в своей группе, – 23,7 млн евро.

Победитель Лиги Европы «Айнтрахт» получил 38 млн евро, выигравшая Лигу конференций «Рома» – 19 млн евро.

Общий призовой фонд женской Лиги чемпионов составил около 24 млн евро (примерно в 83 раза меньше, чем в мужском турнире – Sports.ru). Победитель турнира «Лион» заработал 1,46 млн евро, вышедшая в финал «Барселона» – 1,26 млн евро.