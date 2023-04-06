Призовой фонд женской ЛЧ-2021/22 составил 24 млн евро. Участникам мужской ЛЧ выплатили 2 млрд – в 83 раза больше

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Лион Рома Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА женский футбол высшая лига Молдова Шериф Лион жен деньги Лига Конференций УЕФА Женская Суперлига Европы Футбол

Призовой фонд женской Лиги чемпионов в сезоне-202122 в 83 раза меньше, чем в мужском турнире

Общий призовой фонд Лиги чемпионов в прошлом сезоне составил 2 миллиарда евро.

Напомним, больше всех заработал победитель турнира – мадридский «Реал» (133,7 млн евро). В эту сумму входит базовая выплата за участие в групповом этапе, бонусы за результаты, доля прав на телетрансляцию и дополнительный бонус, основанный на исторических рекордах в турнирах УЕФА. Финалист турнира «Ливерпуль» заработал 120 млн евро, «Бавария» и «Манчестер Сити» – 110 и 109 млн евро, соответственно. Наименьшую выплату по итогам турнира получил «Шериф», занявший 3-е место в своей группе, – 23,7 млн евро.

Победитель Лиги Европы «Айнтрахт» получил 38 млн евро, выигравшая Лигу конференций «Рома» – 19 млн евро.

Общий призовой фонд женской Лиги чемпионов составил около 24 млн евро (примерно в 83 раза меньше, чем в мужском турнире – Sports.ru). Победитель турнира «Лион» заработал 1,46 млн евро, вышедшая в финал «Барселона» – 1,26 млн евро.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Ну раньше спонсором лиги чемпионов был Газпром, а теперь наверно уже мы не платим за лигу чемпионов, хотя наши дурни могут и сейчас платить, мозгов же нет у этих горе руководителей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ Ебздрогыч
А смотрит матчи мужской ЛЧ в тысячи, десятки тысяч раз больше людей, чем матчи женской ЛЧ, так что все логично
да как бы не в сотни тысяч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makhasamatman Buch
Ответ Старый Сухи
Все правильно. Игры мужской ЛЧ смотрят сотни миллионов, а финальные и больше миллиарда людей, в том числе и женщины. А кто смотрит игры женской ЛЧ? Родственники игроков и тренеры?
Финал Лиги чемпионов 2022-го – около 110 миллионов человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makhasamatman Buch
Ответ Том Мунтян
В целом согласен, но не уверен, что наберётся даже 0.1%)
Финал женской Лиги чемпионов 2022 между «Лионом» и «Барселоной» собрал рекордное количество зрителей — 3,6 млн человек по всему миру. Об этом сообщает SportsProMedia, ссылаясь на данные вещателя — стримингового сервиса DAZN.

Мужской Финал Лиги чемпионов 2022-го – около 110 миллионов человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harryck
Ответ Том Мунтян
В целом согласен, но не уверен, что наберётся даже 0.1%)
Легко наберется. В одной только Германии и США население общее 420 миллионов, а в этих странах женский футбол довольно популярен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Harryck
Если представить, что женский футбол смотрит хотя бы 0.1% населения планеты, то это в среднем скажем от 5 до 10 миллионов человек. Так что насчет тысяч и особенно десятков тысяч вы сильно погорячились)
В целом согласен, но не уверен, что наберётся даже 0.1%)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jade CAT Odessa
Ответ Flavius
Надо провести пару матчей между участниками мужской ЛЧ и женской ЛЧ, чтобы стало понятно, почему призовые в женской ЛЧ на столько меньше.
Уже проводили подобный матч.
Женская сборная Австралии (5 место по рейтингу среди всех сборных) сыграла против 15-летних пацанов местной спортивной школы и проиграла со счётом 0:7
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ Старый Сухи
Все правильно. Игры мужской ЛЧ смотрят сотни миллионов, а финальные и больше миллиарда людей, в том числе и женщины. А кто смотрит игры женской ЛЧ? Родственники игроков и тренеры?
извращенцы ещё
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harryck
Ответ Ебздрогыч
А смотрит матчи мужской ЛЧ в тысячи, десятки тысяч раз больше людей, чем матчи женской ЛЧ, так что все логично
Если представить, что женский футбол смотрит хотя бы 0.1% населения планеты, то это в среднем скажем от 5 до 10 миллионов человек. Так что насчет тысяч и особенно десятков тысяч вы сильно погорячились)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Киселёв
Разница в популярности тысячекратная, а в призовых только в десятки раз, спасибо ещё должны сказать
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Надо провести пару матчей между участниками мужской ЛЧ и женской ЛЧ, чтобы стало понятно, почему призовые в женской ЛЧ на столько меньше.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Jhon Jhon
Ты людей на луне посчитал?)
Зачем ему считать, если для этого есть статистка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DDii
Я один раз посмотрел женский футбол ну это проста убого.
Им полю и ворота надо меньше сделать. И защитникам рукой можно играть и мяч меньше.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Экономика была создана мужчинами, чтобы угнетать женщин©😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
справедливо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Кто-то вообще смотрит женский ватокат?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Ответ Ебздрогыч
А смотрит матчи мужской ЛЧ в тысячи, десятки тысяч раз больше людей, чем матчи женской ЛЧ, так что все логично
Ты людей на луне посчитал?)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старый Сухи
Все правильно. Игры мужской ЛЧ смотрят сотни миллионов, а финальные и больше миллиарда людей, в том числе и женщины. А кто смотрит игры женской ЛЧ? Родственники игроков и тренеры?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PEGEON
Ничего личного, просто бизнес)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А смотрит матчи мужской ЛЧ в тысячи, десятки тысяч раз больше людей, чем матчи женской ЛЧ, так что все логично
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий