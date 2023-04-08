Роман Павлюченко: «Есть «Зенит» – и все остальные. Для «Спартака» 2-е место – это хорошо, не взять медали – провал. «Ростов» в тройке не вижу»

Теги Спартак Зенит Ростов Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает, что «Ростов» не попадет в топ-3 Мир РПЛ

– Какое место по итогу сезона займет «Cпартак»?

– Хочется, чтобы «Спартак» как-то немного пободался с «Зенитом» за чемпионство. Но сегодня, я так понимаю, есть «Зенит» – и все остальные команды. Поэтому, я думаю, для «Спартака» второе место – это хорошо.

– Вы думаете, что «Спартак» обгонит «Ростов»?

– Мне кажется, да. Еще много матчей, и я не думаю, что «Ростов» будет стабильно играть последние матчи и останется на втором месте. Мне кажется, «Спартак» должен быть вторым. Быть в тройке обязан. Не взять медали, конечно, будет провалом для «Спартака».

– У «Ростова» нет шансов?

– Ну, я не вижу «Ростов» в тройке. Я думаю, ближе, наверное, в тройку: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Мне кажется, так оно и будет, – сказал экс-форвард красно-белых.

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12 комментариев

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zanuda59
Павлюченко не видит Ростов в тройке, а Ростов не видит Павлюченко среди экспертов по футболу.
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
-Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я нет, а он есть.
https://yandex.ru/video/touch/preview/12323326444454738995
+2
0
+2
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V S
Ответ U
И?
И ничего.VS.
0
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0
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Артем Гладских
Ответ U
Еврокубков нет. Формулировать задачу, что "второе место - цель достигнута", а 4 - позор - это бред и бессмыслица.
Для ростова сейчас очень важно занять второе место ! Для нас это достижение! К примеру Для ЦСКА или Спартака это не достижение.
+6
0
+6
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U
Ответ Артем Гладских
Что и?
Еврокубков нет. Формулировать задачу, что "второе место - цель достигнута", а 4 - позор - это бред и бессмыслица.
0
-2
-2
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Артем Гладских
Ответ U
И?
Разницу наград не понимаешь?
+2
0
+2
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Никита Мирный
Факты
+3
-1
+2
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Артем Гладских
Ответ U
И?
Что и?
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U
Ответ Артем Гладских
За второе дадут серебро за третье бронзу
И?
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Артем Гладских
Ответ U
Какие еще медали, какая разница между вторым и третьим местом сейчас?
За второе дадут серебро за третье бронзу
+10
-2
+8
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Ильдар Фарукшин
Ромка согласен. Рыжий только начал строить.
+1
-1
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U
Какие еще медали, какая разница между вторым и третьим местом сейчас?
0
-3
-3
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