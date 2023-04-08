Роман Павлюченко: «Есть «Зенит» – и все остальные. Для «Спартака» 2-е место – это хорошо, не взять медали – провал. «Ростов» в тройке не вижу»
Роман Павлюченко считает, что «Ростов» не попадет в топ-3 Мир РПЛ
– Какое место по итогу сезона займет «Cпартак»?
– Хочется, чтобы «Спартак» как-то немного пободался с «Зенитом» за чемпионство. Но сегодня, я так понимаю, есть «Зенит» – и все остальные команды. Поэтому, я думаю, для «Спартака» второе место – это хорошо.
– Вы думаете, что «Спартак» обгонит «Ростов»?
– Мне кажется, да. Еще много матчей, и я не думаю, что «Ростов» будет стабильно играть последние матчи и останется на втором месте. Мне кажется, «Спартак» должен быть вторым. Быть в тройке обязан. Не взять медали, конечно, будет провалом для «Спартака».
– У «Ростова» нет шансов?
– Ну, я не вижу «Ростов» в тройке. Я думаю, ближе, наверное, в тройку: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Мне кажется, так оно и будет, – сказал экс-форвард красно-белых.
- Нет.
- И я нет, а он есть.
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