Соболев забил впервые с октября – «Динамо». Прервалась серия из 12 игр без голов за «Спартак» и Россию

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Александр Соболев Даниил Хлусевич Футбол

Александр Соболев забил за «Спартак» впервые с середины октября

Форвард открыл счет на 7-й минуте игры с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ. Передачу ему сделал хавбек Даниил Хлусевич.

В последний раз Соболев забивал 16 октября 2022 года – в игре чемпионата с ЦСКА. Тогда у него была серия из 8 матчей с забитыми мячами (с учетом выступлений за сборную России).

Сейчас нападающему удалось прервать серию из 12 игр без голов.

Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artpal
Уже дубль, вот это Саша разошёлся
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old_gringo
Ответ Стаут
Блин ну надо было сниматься
не переживайте, кто-нибудь вас ещё снимет
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old_gringo
да он кучу голов забил за это время
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
А почему не забивал? Естественно заговоры
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Zhomkov
два чистых ещё не засчтали ранее
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стаут
Ответ kemal_spartak
Он ее прервал еще раньше, но судьи были против )
Блин ну надо было сниматься
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemal_spartak
Он ее прервал еще раньше, но судьи были против )
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий