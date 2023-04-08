Соболев забил впервые с октября – «Динамо». Прервалась серия из 12 игр без голов за «Спартак» и Россию

Александр Соболев забил за «Спартак» впервые с середины октября

Форвард открыл счет на 7-й минуте игры с «Динамо» в 22-м туре Мир . Передачу ему сделал хавбек Даниил Хлусевич.

В последний раз Соболев забивал 16 октября 2022 года – в игре чемпионата с ЦСКА. Тогда у него была серия из 8 матчей с забитыми мячами (с учетом выступлений за сборную России).

Сейчас нападающему удалось прервать серию из 12 игр без голов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция