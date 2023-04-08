Соболев забил впервые с октября – «Динамо». Прервалась серия из 12 игр без голов за «Спартак» и Россию
Александр Соболев забил за «Спартак» впервые с середины октября
Форвард открыл счет на 7-й минуте игры с «Динамо» в 22-м туре Мир РПЛ. Передачу ему сделал хавбек Даниил Хлусевич.
В последний раз Соболев забивал 16 октября 2022 года – в игре чемпионата с ЦСКА. Тогда у него была серия из 8 матчей с забитыми мячами (с учетом выступлений за сборную России).
Сейчас нападающему удалось прервать серию из 12 игр без голов.
Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Соболев забил на 7-й. Онлайн-трансляция
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