Соболев проводит 100-й матч за «Спартак». У него 43 гола, 22 ассиста и 37 желтых

Александр Соболев проводит сотый матч за «Спартак»

Нападающий вышел в стартовом составе красно-белых на игру с « » (1:0, первый тайм) и открыл счет на 7-й минуте.

В 100 матчах в составе « » забил 43 гола, отдал 22 голевых паса, получил 37 желтых карточек и две красные.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.