Соболев проводит 100-й матч за «Спартак». У него 43 гола, 22 ассиста и 37 желтых

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Александр Соболев проводит сотый матч за «Спартак»

Нападающий вышел в стартовом составе красно-белых на игру с «Динамо» (1:0, первый тайм) и открыл счет на 7-й минуте. 

В 100 матчах в составе «Спартака» Соболев забил 43 гола, отдал 22 голевых паса, получил 37 желтых карточек и две красные. 

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

13 комментариев

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Ramin Mamedov
нападающий, который в среднем получает жёлтую каждые 3 матча это конечно жесть)
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igls54
Учитывая автогол, Соболев всего за 100 матчей совершил 103 результативных действия
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Михаил Комкин
И в свои добавил
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Toni_Montana
Легенда 🐬
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Жесткий Костас
Соболев положит пару за катеньку!!!
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Ильдар Фарукшин
Соболь молорик
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jvs5t7gcrf
Отличная статистика!
+1
-3
-2
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Клирик
Мерзкий тип, конечно. И как игрок, и человек.
+22
-20
+2
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Young Anton
хорошая статка
+1
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-2
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benjamin92
так пойдёт и рукастого догонит
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breezy
Статистика очень неплохая для наших реалий. И красивый гол сегодня. Удачи дальше, Саша.
+18
-10
+8
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Pok_Toholo
Нырков под три сотни, и гримас квазимодо за тысячу
+27
-15
+12
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Николай Иванов
Чердак невыносим, на премьер тоже базар.
+2
-1
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