Соболев проводит 100-й матч за «Спартак». У него 43 гола, 22 ассиста и 37 желтых
Александр Соболев проводит сотый матч за «Спартак»
Нападающий вышел в стартовом составе красно-белых на игру с «Динамо» (1:0, первый тайм) и открыл счет на 7-й минуте.
В 100 матчах в составе «Спартака» Соболев забил 43 гола, отдал 22 голевых паса, получил 37 желтых карточек и две красные.
С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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