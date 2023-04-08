Кейн забил в 6-м матче подряд – «Брайтону». У Харри 7 мячей за «Тоттенхэм» и Англию за это время
Харри Кейн продлил серию матчей с забитыми голами до 6
Нападающий «Тоттенхэма» вывел команду вперед в игре с «Брайтоном» (2:1, второй тайм) в 30-м туре АПЛ.
Начиная с 11 марта, когда форвард оформил дубль в игре с «Ноттингем Форест», он забил суммарно 7 раз за 6 матчей. Два из них были за Англию, 4 – за «шпор».
В чемпионате Англии Кейн отметился 23 голами и идет на втором месте в списке бомбардиров, уступая Эрлингу Холанду (28). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но на Митоме пенальти был просто 300% а Атвелла даже не позвали посмотреть ВАР, получается видео бригада даже не усомнилась в его решении.