Кейн забил в 6-м матче подряд – «Брайтону». У Харри 7 мячей за «Тоттенхэм» и Англию за это время

Харри Кейн продлил серию матчей с забитыми голами до 6

Нападающий « » вывел команду вперед в игре с « » (2:1, второй тайм) в 30-м туре .

Начиная с 11 марта, когда форвард оформил дубль в игре с «Ноттингем Форест», он забил суммарно 7 раз за 6 матчей. Два из них были за Англию, 4 – за «шпор».

В чемпионате Англии Кейн отметился 23 голами и идет на втором месте в списке бомбардиров, уступая Эрлингу Холанду (28). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.