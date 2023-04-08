Кейн забил в 6-м матче подряд – «Брайтону». У Харри 7 мячей за «Тоттенхэм» и Англию за это время

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Брайтон Харри Кейн Футбол

Харри Кейн продлил серию матчей с забитыми голами до 6

Нападающий «Тоттенхэма» вывел команду вперед в игре с «Брайтоном» (2:1, второй тайм) в 30-м туре АПЛ.

Начиная с 11 марта, когда форвард оформил дубль в игре с «Ноттингем Форест», он забил суммарно 7 раз за 6 матчей. Два из них были за Англию, 4 – за «шпор».

В чемпионате Англии Кейн отметился 23 голами и идет на втором месте в списке бомбардиров, уступая Эрлингу Холанду (28). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Евгений Ох
Ответ Nickolay Lyskov
Не слабейшие. С таким постоянством свистеть в сторону одной из двух команд - это не человеческий фактор, ошибки, а вполне осознанное предвзятое судейство. Если бы ошибались судьи плюс-минус одинаково в обе стороны, можно было бы говорить о слабости уровня подготовки, а так - чистейшей воды хорошо выполняемая оплачиваемая работа..
Их не могут заставит следовать какой-то общей линии, не понимаю нельзя что-ли им подробное руководство написать. Пример удаляют Каземиро, в том же туре ещё три таких же эпизода у Челси, Саутгемптона и ешё кого-то, но удален только бразилец. Это то на что жалуются тренеры, судьи не последовательны. В одном эпизоде дают пенальти, а потом в абсолютно таком же не дают.

Но на Митоме пенальти был просто 300% а Атвелла даже не позвали посмотреть ВАР, получается видео бригада даже не усомнилась в его решении.
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DimDimich36
Жаль что вовремя не ушёл на повышение...
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Nickolay Lyskov
Ответ Евгений Ох
Просто убил Брайтон, я в шоке от его судейства. Интересно что опять скажет FA, английские судьи это просто позор, в сильнейшей лиге судят слабейшие судьи...
Не слабейшие. С таким постоянством свистеть в сторону одной из двух команд - это не человеческий фактор, ошибки, а вполне осознанное предвзятое судейство. Если бы ошибались судьи плюс-минус одинаково в обе стороны, можно было бы говорить о слабости уровня подготовки, а так - чистейшей воды хорошо выполняемая оплачиваемая работа..
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Тюменец
Машина
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Евгений Ох
Ответ Nickolay Lyskov
В этой игре с этим спокойно мог бы справиться Атвелл.
Просто убил Брайтон, я в шоке от его судейства. Интересно что опять скажет FA, английские судьи это просто позор, в сильнейшей лиге судят слабейшие судьи...
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Марслан Акматалиев
Харри, уходи оттуда!
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ограбление века
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RembaXXX
Так и Холанда догонит.
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Nickolay Lyskov
Ответ Shadow1882
Кто же ещё в нужный момент мог забить?)
В этой игре с этим спокойно мог бы справиться Атвелл.
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Shadow1882
Кто же ещё в нужный момент мог забить?)
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