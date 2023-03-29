Мерсон о Кейне: «Лучший в мире, он феноменален. Харри настолько хорош, что когда он не реализует момент, это шокирует. У «Тоттенхэма» есть шансы на топ-4 благодаря ему»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Харри Кейн Футбол

Пол Мерсон высоко оценил игру Харри Кейна.

«Я уже говорил раньше и повторю еще раз: Харри Кейн – лучший в мире. Он очень разносторонний игрок, и он легко сможет играть до 35 лет на том же уровне, что и сейчас. Его секрет не в скорости или силе. Он невероятный финишер, он может опускаться ниже и диктовать игру на позиции «десятки», он может отдать пас – он обладает большим набором навыков.

Он настолько хорош в завершении, что когда он не реализует шанс, как когда он пробил с левой ноги по воротам сборной Украины, это шокирует. Сидя на диване, я был просто ошеломлен!

Что касается его гола, то ему немного повезло с завершением, но в процессе подготовки он начал движение прежде, чем попасть в штрафную.

Я не думаю, что люди понимают, как сильно и как низко он посылает мяч. Очень редко случается, что он бьет прямо во вратаря, а тот просто парирует его удар. Он почти никогда не тратит шансы впустую.

«Тоттенхэм», несмотря на все проблемы, имеет шанс закончить сезон в первой четверке – и все благодаря Кейну. Он просто феноменален. Я его большой поклонник», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

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20 комментариев

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Владислав Романов
Как сказал Ван Перси, уходи пока не поздно, если хочешь медаль АПЛ
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Владислав Романов
Когда то говорили что Кейн даёт возможность ТТХ бороться за чемпионство...
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Red Line
может когда-нибудь мы узнаем, зачем персон так подлизывает Кришу и Кейну)
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forward1988
Кейн хорош,но мерсон с бутылки не слезает,как Спортс может публиковать высказывания этого пьяницы?
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Serega Fart
У Кейна хороший потенциал который он использовал не на 100% из за клуба которому он предан
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koshaus
Лягушки из аргентинского болота громче квакают.
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Алексей Ларёв
Ответ Astan4o
Как же англичане любят превозносить своих, прям нелепо
С нас пример берут...Но там хотя бы правда есть за что превозносить в отличии от нашей условной"красной машины"
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dnch9
Начали цену набивать, когда про интерес МЮ услышали))
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Tpy6kaMerlina
Ну, Кейн действительно обладает великолепным ударом. Также выбор позиции и голевое чутьё на высоте. Но вот по всем остальным параметрам... он точно не лучший в мире)
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filippa
Ответ Astan4o
Как же англичане любят превозносить своих, прям нелепо
ой да только ли англики ?
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filippa
очень интересно, а кто это ? не ну я посмотрел профиль .скамейту тер... и ?
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Andrei Pavlov
Есть шансы… Но не на трофей.
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xxx-xxx
Папа все говорят что ты был топ футболистом ?
Это правда сынок (с)
А сколько трофеев ты выиграл ?
Я играл в Тоттенхеме
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Isa Babaev
Ответ Astan4o
Как же англичане любят превозносить своих, прям нелепо
Где он превозносит? Понятно, что речь не идет о Мбаппе, Лео или Бензема, но лучший бомбардир АПЛ - 3 раза, лучший бомбардир ЧМ, один из лучших нападающих АПЛ тоже не спроста
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QWertY
Кейн > Хааланд
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Сулаквелидзе
Даже у Аль-Наср есть шансы на ТОП-2, а тут топ-4 всего)))
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Astan4o
Как же англичане любят превозносить своих, прям нелепо
+9
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rigobersong
Рубрика интересные факты:

Кейн ( 2 ЧМ) - 8 голов в 11 матчах, в т.ч 3 гола в ПО

Кринжтиану (5 ЧМ) - 8 голов в 22 матчах, в т.ч. 0 голов в ПО

Кейн > Кринжтиану
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Shadow1882
Посмотрим, что он будет делать при Стеллини. Может обратно глубже сядет и на ассисты перейдёт немного. Главное, чтобы Сон тоже подтягивался
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Пирс Морган
Мбаппе был шокирован и заржал
+5
-6
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