Мерсон о Кейне: «Лучший в мире, он феноменален. Харри настолько хорош, что когда он не реализует момент, это шокирует. У «Тоттенхэма» есть шансы на топ-4 благодаря ему»

высоко оценил игру .

«Я уже говорил раньше и повторю еще раз: Харри Кейн – лучший в мире. Он очень разносторонний игрок, и он легко сможет играть до 35 лет на том же уровне, что и сейчас. Его секрет не в скорости или силе. Он невероятный финишер, он может опускаться ниже и диктовать игру на позиции «десятки», он может отдать пас – он обладает большим набором навыков.

Он настолько хорош в завершении, что когда он не реализует шанс, как когда он пробил с левой ноги по воротам сборной Украины, это шокирует. Сидя на диване, я был просто ошеломлен!

Что касается его гола, то ему немного повезло с завершением, но в процессе подготовки он начал движение прежде, чем попасть в штрафную.

Я не думаю, что люди понимают, как сильно и как низко он посылает мяч. Очень редко случается, что он бьет прямо во вратаря, а тот просто парирует его удар. Он почти никогда не тратит шансы впустую.

« », несмотря на все проблемы, имеет шанс закончить сезон в первой четверке – и все благодаря Кейну. Он просто феноменален. Я его большой поклонник», – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

Кейн – лучший по голам за Англию. Только что обошел Руни