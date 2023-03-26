Джейми О’Хара: «Кейн лучше Ибрагимовича. Он забьет 80-90 мячей за Англию, сможет играть до 35-36 минимум»

’ считает, что Харри Кейн будет играть за сборную Англии еще несколько лет.

В матче квалификации Евро-2024 против сборной Италии (2:1) 23 марта Кейн установил рекорд по голам за сборную Англии, обойдя Уэйна Руни. Сейчас на счету форварда 55 голов за национальную команду.

«Думаю, он забьет 80 или 90 мячей за сборную Англии, потому что он сможет играть еще четыре или пять сезонов.

Ибрагимович играет [за сборную ], ему уже 41 год. Кейн может играть за сборную Англии как минимум до 35 или 36 лет. Кейн и Ибрагимович находятся на одном уровне. Я бы даже сказал, что Кейн лучше », – сказал бывший полузащитник « ».