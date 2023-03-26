Джейми О’Хара: «Кейн лучше Ибрагимовича. Он забьет 80-90 мячей за Англию, сможет играть до 35-36 минимум»

Теги Милан Златан Ибрагимович Джейми О′Хара Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Сборная Швеции по футболу рекорды Харри Кейн Футбол

Джейми ОХара считает, что Харри Кейн будет играть за сборную Англии еще несколько лет.

В матче квалификации Евро-2024 против сборной Италии (2:1) 23 марта Кейн установил рекорд по голам за сборную Англии, обойдя Уэйна Руни. Сейчас на счету форварда 55 голов за национальную команду.

«Думаю, он забьет 80 или 90 мячей за сборную Англии, потому что он сможет играть еще четыре или пять сезонов.

Ибрагимович играет [за сборную Швеции], ему уже 41 год. Кейн может играть за сборную Англии как минимум до 35 или 36 лет. Кейн и Ибрагимович находятся на одном уровне. Я бы даже сказал, что Кейн лучше Ибрагимовича», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».

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24 комментария

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moldfan
Ответ Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
С точки зрения эффективности, думаю Кейн даст прикруить Ибре. Что лучше, яркость с которой ты забиваешь или производительность и стабильность. Если второе, то Кейн определенно не хуже Ибры.

Проклятье Кейна, что он застрял в Тоттенхэме. Но вообще он чертовский сильный игрок. И если честно, тот факт, что он технический во всем проигрывает Ибре и в принципе оставляет впечатление, тягучего... не слишком быстрого, технический ограниченного парня, но при этом стабильно играет и делает результат, в том числе когда его Маур использовал в глубине. Даже как будто сильнее выделяет его.
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Андрей
ещё бы ибре так мяч в ногу клали, как это делают топовые игроки сборной Англии. Забил бы не меньше Рона.
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Бобынин
После Франции футболиста кейна для меня не существует. Ноль без палочки.
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113k
Аплодирует весь Загреб.
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Arthur Jacob
Ответ Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
Почему то ни одна команда ничего не теряла с уходом Ибрагимовича
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#SharkTeam
Ответ Artem Piatkov
Ибрагимович лучше Покорил Испанию, Италию, Англию, Францию и Нидерланды Выиграл 12х Чемпионских титулов в этих странах, победитель Лиги Европы и Клубного Чемпионата Мира Лучший бомбардир Серии А (2х) и Лиги 1 (3х)
Худший результат Кейна в чемпионате после того как он влился в основу - 17 мячей. У великого покорителя всего 6 сезонов лучше за такую долгую карьеру. И то 4 из них в ПСЖ. Т.е. по сути у ибры не было выдающейся результативности кроме как в ПСЖ. И это суперфорвард? Да когда он таким был то. Околотоп еще куда ни шло
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Los Galácticos
Ответ Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
Помню как Шева на Евро 2012 оставил шведа с носом по красоте, притом что на тот момент от былого пикового Шевы осталось процентов 25. Вот где величие было.
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#SharkTeam
Ответ Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
Как игрок Харри лучше любого Ибрагимовича. Про идеального форварда вообще смешно. Просто посмотри результативность по сезонам. Разве не этот товарищ порол пачками моменты в топах.
А то что он распиарен это не делает его как игроком лучше. Давид Вилья не распиарен а и то в свое время играл лучше
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#SharkTeam
Ну это очевидные вещи
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Direct free kick
Ответ Los Galácticos
Хорошо... Кейн забил кучу голов, но сколько из них по-настоящему важных, которые помогли выиграть ЛЧ, Евро или АПЛ? Ответ: ноль. Меня карьера того же Варди восхищает гораздо больше чем карьера Кейна.
А пенальтинович в ЛЧ как? Ой да он там худший игрок в истории по сути, учитывая клубы и число попыток на титул
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Ибрагимович лучше Покорил Испанию, Италию, Англию, Францию и Нидерланды Выиграл 12х Чемпионских титулов в этих странах, победитель Лиги Европы и Клубного Чемпионата Мира Лучший бомбардир Серии А (2х) и Лиги 1 (3х)
Ибрагеевич ничего не покорял, кроме 2 титулов с Миланом, где он не играл весной оба раза по сути (что сбивает ценность), в актив занести можно минимум наград
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-5
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eskerro
Ответ Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
Красава
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OldRedWhite
Ответ Artem Piatkov
Ибрагимович лучше Покорил Испанию, Италию, Англию, Францию и Нидерланды Выиграл 12х Чемпионских титулов в этих странах, победитель Лиги Европы и Клубного Чемпионата Мира Лучший бомбардир Серии А (2х) и Лиги 1 (3х)
Слишком много статистики !
Можно иначе :
Кейн пусть сначала хоть доживет до возраста Ибрагимовича )))
Он младше в 2 раза )))
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Влад Яшнов
А ибра до 50 играть будет)
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Виталий
Оба машины 👍💪Кейна с великим достижением , осталось Ширера обогнать 💥💥💥
+1
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Minuvert
Это ему гол Ибрагимовича ножницами в ворота сборной Англии покоя не дает
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мать Зетмира
Ответ rigobersong
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Этот все не уймется, лишь бы ляпнуть, ей богу...
+2
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Los Galácticos
Хорошо... Кейн забил кучу голов, но сколько из них по-настоящему важных, которые помогли выиграть ЛЧ, Евро или АПЛ? Ответ: ноль.
Меня карьера того же Варди восхищает гораздо больше чем карьера Кейна.
+1
-2
-1
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Надоело париться в бане
Конечно Харри лучше. Но только нынешнего, 41-летнего Златана. Златан на пике это не просто прекрасный форвард, а самый настоящий кудесник. Имя Златан ассоциируется только с Ибрагимовичем. Говорим Златан - подразумеваем потрясающие мячи любыми точками с любых позиций. Образец идеального форварда. А с чем ассоциируется Кейн? С бестрофейностью? Харри много забивает, но на величие Златана, уже очевидно, ему не посягнуть.
+36
-5
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Supreme Allah
Кейн лучше Роналду
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-2
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Sanan1908
Ещё бы что-то другое сказал бы бывший полузащитник Ттх))) а так Ибра лучше и круче
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Сергей Котельников
Кейн лучше Ибры, но за сборную максимум до 36 играть сможет
0
-1
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rigobersong
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Artem Piatkov
Ибрагимович лучше
Покорил Испанию, Италию, Англию, Францию и Нидерланды

Выиграл 12х Чемпионских титулов в этих странах, победитель Лиги Европы и Клубного Чемпионата Мира

Лучший бомбардир Серии А (2х) и Лиги 1 (3х)
+17
-6
+11
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psixyec
Буратинович сильно переоценен: запомнился лишь тем, что как девушка легкого поведения пошел по итальянским грандам.
0
-6
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