Джейми О’Хара: «Кейн лучше Ибрагимовича. Он забьет 80-90 мячей за Англию, сможет играть до 35-36 минимум»
Джейми О’Хара считает, что Харри Кейн будет играть за сборную Англии еще несколько лет.
В матче квалификации Евро-2024 против сборной Италии (2:1) 23 марта Кейн установил рекорд по голам за сборную Англии, обойдя Уэйна Руни. Сейчас на счету форварда 55 голов за национальную команду.
«Думаю, он забьет 80 или 90 мячей за сборную Англии, потому что он сможет играть еще четыре или пять сезонов.
Ибрагимович играет [за сборную Швеции], ему уже 41 год. Кейн может играть за сборную Англии как минимум до 35 или 36 лет. Кейн и Ибрагимович находятся на одном уровне. Я бы даже сказал, что Кейн лучше Ибрагимовича», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».
Проклятье Кейна, что он застрял в Тоттенхэме. Но вообще он чертовский сильный игрок. И если честно, тот факт, что он технический во всем проигрывает Ибре и в принципе оставляет впечатление, тягучего... не слишком быстрого, технический ограниченного парня, но при этом стабильно играет и делает результат, в том числе когда его Маур использовал в глубине. Даже как будто сильнее выделяет его.
А то что он распиарен это не делает его как игроком лучше. Давид Вилья не распиарен а и то в свое время играл лучше
Можно иначе :
Кейн пусть сначала хоть доживет до возраста Ибрагимовича )))
Он младше в 2 раза )))
Меня карьера того же Варди восхищает гораздо больше чем карьера Кейна.
Покорил Испанию, Италию, Англию, Францию и Нидерланды
Выиграл 12х Чемпионских титулов в этих странах, победитель Лиги Европы и Клубного Чемпионата Мира
Лучший бомбардир Серии А (2х) и Лиги 1 (3х)