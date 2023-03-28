Кейн не исключает, что забьет 100 голов за Англию: «Я еще молод и в хорошей форме, буду играть за сборную, сколько смогу»

не исключает, что сможет забить 100 голов за сборную Англии.

«Я все еще молод – мне 29, я в хорошей форме. Хочу играть за сборную Англии так долго, как только смогу.

Я буду выходить на поле и стараться [забивать] в каждом матче, шаг за шагом. Следующий шаг – забить 60 и больше. Не исключено, что дойду и до сотни – это будет очень сложно, но посмотрим, как пройдут следующие несколько лет», – сказал форвард « » и сборной Англии.

Сейчас на счету Харри Кейна 55 голов за сборную Англии. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обойдя Уэйна Руни.

Джейми О’Хара: «Кейн лучше Ибрагимовича. Он забьет 80-90 мячей за Англию, сможет играть до 35-36 минимум»

Кейн – лучший по голам за Англию. Только что обошел Руни