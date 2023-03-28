Кейн не исключает, что забьет 100 голов за Англию: «Я еще молод и в хорошей форме, буду играть за сборную, сколько смогу»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Харри Кейн Футбол

Харри Кейн не исключает, что сможет забить 100 голов за сборную Англии.

«Я все еще молод – мне 29, я в хорошей форме. Хочу играть за сборную Англии так долго, как только смогу.

Я буду выходить на поле и стараться [забивать] в каждом матче, шаг за шагом. Следующий шаг – забить 60 и больше. Не исключено, что дойду и до сотни – это будет очень сложно, но посмотрим, как пройдут следующие несколько лет», – сказал форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Сейчас на счету Харри Кейна 55 голов за сборную Англии. Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обойдя Уэйна Руни.

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7 комментариев

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Галым Нуркеев
удачи Кейну в сборной Англии и в Манчестер Юнайтед))). В шпорах стал легендой ,пора теперь и за титулами в Манчестер Юнайтед
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ss_podonok
кейн будет до 40ка лет на топовом уровне играть) потому что скорость ему не нужна + профессионал как роналду. только в отличие от него, кейн прекрасно видит поле и может отдавать гениальные пасы
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Los Galácticos
Результативность в футболе вышла на инной уровень, раньше 50 голов за сборную считались просто космосом и достигали такой отметки единицы. Сейчас у Лукаку в 29 лет 71 гол за сборную, Кейн тоже уверенно идёт к этим цифрам, когда-то казалось бы вечный рекорд Рауля по голам в ЛЧ обошли уже 4 игрока и в будущем обойдут и другие. Понятно что долголетие в футболе продлилось благодаря медицине, но и сам футбол как-то изменился если в 29 лет у нападающих которые явно уступают в мастерстве легендам прошлых лет цифры результативности на уровень выше, странно но факт.
+2
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инок
Харри Кейн топовый нападающий, мало того, что много забивает, ещё и много черновой работы проделывает на поле.
+4
0
+4
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Heisenberg
До 100 вряд ли дойдет, но 70-80 вполне реальные цифры. Остаётся только пожелать удачи.
+5
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+5
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Born is the King
Всего лишь 45 пенальти против молдов и украин
+12
-3
+9
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avcgloronalduMU
надо бы уже кому то
+1
-1
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