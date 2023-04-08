Дмитрий Пятибратов: «Факелу» немного не хватает характера. У нас был мужской разговор в раздевалке»

Дмитрий Пятибратов провел мужской разговор с игроками «Факела» после поражения

Клуб из Воронежа в субботу уступил «Торпедо» (0:2) в 22‑м туре Мир .

– Во втором матче подряд команда не показывает желаемую реакцию на пропущенный гол. С чем это связано?

– Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. До пропущенного гола играли достаточно агрессивно, соперник вообще не подходил к нашим воротам. Должны были в первом тайме забивать несколько мячей. Не получилось, пропустили, долго входили в игру.

Второй тайм мы тоже не плохо начали, создали моменты. Потом, как часто бывает, не забиваешь ты, забивают тебе.

– На что обратили внимание игроков после матча?

– В раздевалке мы разговаривали, потому что нас не устраивает ситуация, которая произошла в двух матчах. У нас был мужской разговор в раздевалке, – сказал тренер « ».