Дмитрий Пятибратов: «Факелу» немного не хватает характера. У нас был мужской разговор в раздевалке»

Теги премьер-лига Россия Факел Торпедо Факел Дмитрий Пятибратов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Пятибратов провел мужской разговор с игроками «Факела» после поражения

Клуб из Воронежа в субботу уступил «Торпедо» (0:2) в 22‑м туре Мир РПЛ.

– Во втором матче подряд команда не показывает желаемую реакцию на пропущенный гол. С чем это связано?

– Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. До пропущенного гола играли достаточно агрессивно, соперник вообще не подходил к нашим воротам. Должны были в первом тайме забивать несколько мячей. Не получилось, пропустили, долго входили в игру.

Второй тайм мы тоже не плохо начали, создали моменты. Потом, как часто бывает, не забиваешь ты, забивают тебе.

– На что обратили внимание игроков после матча?

– В раздевалке мы разговаривали, потому что нас не устраивает ситуация, которая произошла в двух матчах. У нас был мужской разговор в раздевалке, – сказал тренер «Факела».

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6 комментариев

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vulturecrow
надо было Тухеля подписывать, пока был свободен. но Бавария перехватила. а теперь вот Тарпеде сливаемся. эх, даже в такой РПЛ Факел не тянет.
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исянов
но концерт хоть дал после мужского разговора?
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griphon
Не хватает осмысленных действий с мячом. Все через борьбу, мяч внизу не держится. Торпедо команда сопоставимого уровня, уж с ними можно было бы попробовать сыграть в футбол.
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Илья Голдман
вообще не понимаю, зачем его сделали главным тренером. хотели историю, как с каррерой или что?
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Shadow1882
Такие моменты нужно реализовывать, а матчи выигрывать. Проиграли себе из-за психологии. Если Пятибратов останется на Ахмат, то надеюсь, что и ошибки некоторые исправит, потому что они в глаза бросаются явно. Ну и ждём выздоровевшего Божина вместо Черова. Нужно расшевелить состав. Жаль только, что Гонгадзе с дисквой
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Sledim
Факелу не хватает тренера, самая ущербная игра у команды во всей РПЛ. С такой игрой и в 1 лиге за выживание боролись бы.
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