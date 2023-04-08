Дмитрий Пятибратов: «Факелу» немного не хватает характера. У нас был мужской разговор в раздевалке»
Дмитрий Пятибратов провел мужской разговор с игроками «Факела» после поражения
Клуб из Воронежа в субботу уступил «Торпедо» (0:2) в 22‑м туре Мир РПЛ.
– Во втором матче подряд команда не показывает желаемую реакцию на пропущенный гол. С чем это связано?
– Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. До пропущенного гола играли достаточно агрессивно, соперник вообще не подходил к нашим воротам. Должны были в первом тайме забивать несколько мячей. Не получилось, пропустили, долго входили в игру.
Второй тайм мы тоже не плохо начали, создали моменты. Потом, как часто бывает, не забиваешь ты, забивают тебе.
– На что обратили внимание игроков после матча?
– В раздевалке мы разговаривали, потому что нас не устраивает ситуация, которая произошла в двух матчах. У нас был мужской разговор в раздевалке, – сказал тренер «Факела».
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