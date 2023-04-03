Пятибратов о 0:2: «Факел» стеснялся играть в футбол в 1-м тайме. Может, имя ЦСКА нас придавило»

Главный тренер « » объяснил поражение от ЦСКА (0:2) в Мир .

«Первый тайм у нас не получился. Думали играть по-другому, но соперник заставил нас много работать без мяча, они показали в начале игры очень высокий уровень интенсивности, желания.

Что нам несвойственно, мы проиграли много борьбы, немножко стеснялись играть в футбол. Может, имя нас придавило. Будем разбираться в причинах. Первый тайм однозначно в минус. Соперник был быстрее и агрессивнее, у него было больше желания и страсти.

В раздевалке был разговор в перерыве. Достали внутренние ресурсы и начали по-другому действовать. Предпосылки к забитому мячу были, была активность, заставили соперника обороняться, но очень высокое мастерство игроков ЦСКА, и свой момент они сразу использовали.

Обидно. Тем более фантастическая поддержка болельщиков. Благодарим всех кто пришел. Мы немножко недотянули сегодня. Но такие поражения бывают, мы растем. Сейчас нет времени переживать, впереди важнейший матч на выезде. Нужно отряхнуться и идти дальше», — сказал .