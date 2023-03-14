Адвокат Добровинский о конфликте Заремы и Смородской: «Слово «эскорт» не значит интим за деньги. Если Салихова проиграет суд, это «звание» за ней закрепится»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия Ольга Смородская Зарема Салихова Футбол

Адвокат Александр Добровинский дал оценку конфликту Заремы Салиховой и Ольги Смородской.

Смородская ранее сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна сообщила, что подаст в суд на бывшего президента «Локомотива».

«Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.

Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит интим за деньги.

Кроме того, если представить судебный процесс Салихова – Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится.

Я считаю, что смысла идти в суд нет», – сказал Добровинский.

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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19 комментариев

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Kit244098
Адвокатишка прав. Почему проститутка? Шейк работала с Роналду по контракту. Ветлицкая со Сташевским так же работала. Последний хахаль Мадонны тоже. В правильном значении слова экскортница нет ничего оскорбительного. Такая же работа, как у менекенщицы к примеру. Обосрется Салихова, если в суд подаст. Себя же дурой выставит. Но ей не привыкать))
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Георгий Кузьмин
Бывший адвокат, его лишили статуса. Так что слово "эскорт" и Добровинский скорее ближе друг другу)))
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Dark.Babysitter
Ну завтра Зарема выскажет!!!
Представить страшно.
Жджём на главной))
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2ran
Добровинский фигни не скажет. Он сам из эскорта.
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charly_54
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жди повестки в суд
Зарема?))
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Hunteralex
Ответ Саша Пушкин
В итоге Зарема принесет справку от гинеколога о том, что она девственница и Смородская будет посрамлена, что оговорила достойного человека! На что Смо раздобудет у сообщества орнитологов письменное заключение о том, что она вообще сова ... и дело будет закрыто.
Окажется, что у Заремы дети, рождённые без проникновения. А это уже потенциально новая религия)
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Саша Пушкин
Ответ Jesse Boy
играть с терминологией можно сколько угодно, но все прекрасно понимают, что эскорт = интим по итогу.
В итоге Зарема принесет справку от гинеколога о том, что она девственница и Смородская будет посрамлена, что оговорила достойного человека!
На что Смо раздобудет у сообщества орнитологов письменное заключение о том, что она вообще сова ... и дело будет закрыто.
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Sevuska
Эскорт это просто сопровождение охраной .
А вот эскортница это проститутка 😊
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Iuasanotu
Эскорт вполне нормальная профессия
Вот Долж и Ригобер в этой сфере крутятся, и ничего страшного
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Мансур Абдрахимов
Возле суда будут стоять ,Джигурда,Пашаев,Волочкова,Малахов,Мостовой ,Собчак и раздавать интервью
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Кеша
Эскорт , эскорт , эскорт … хорошо , что большинству мужского населения такая услуга не доступна . Возможно , будет больше крепких семей .
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ charly_54
Так оно и без суда может закрепиться
Жди повестки в суд
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ARIGAMI ARIGAMI
Она теперь на каждого юзера спортса в суд подаст?
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Jesse Boy
играть с терминологией можно сколько угодно, но все прекрасно понимают, что эскорт = интим по итогу.
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prus_3
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
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Bystro dostavlu
опять скандал у нас в клубе..
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Jesse Boy
Ответ charly_54
Так оно и без суда может закрепиться
уже закрепилось
+17
-1
+16
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banchik1
Ответ charly_54
Так оно и без суда может закрепиться
Что значит - может?
+28
-1
+27
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charly_54
Так оно и без суда может закрепиться
+21
-2
+19
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