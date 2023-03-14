Адвокат Добровинский о конфликте Заремы и Смородской: «Слово «эскорт» не значит интим за деньги. Если Салихова проиграет суд, это «звание» за ней закрепится»

Адвокат Александр Добровинский дал оценку конфликту и .

Смородская ранее сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна сообщила, что подаст в суд на бывшего президента «Локомотива».

«Вопрос в том, считать слово «эскорт» оскорблением или нет. Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет.

Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово «эскорт» не значит интим за деньги.

Кроме того, если представить судебный процесс Салихова – Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов, и если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это «звание» за ней закрепится.

Я считаю, что смысла идти в суд нет», – сказал Добровинский.

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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