Газизов попросил суд увеличить сумму иска к Федуну до 399 млн рублей

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов ТАСС деньги Футбол

Шамиль Газизов намерен увеличить сумму иска к Леониду Федуну.

В сентябре 2022 года бывший генеральный директор «Спартака» подал иск к бывшему владельцу клуба на 365 миллионов рублей. Как сообщает юрист «Спартака» Татьяна Завьялова, сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий до 399 млн рублей.

В понедельник, 30 января, состоялось очередное рассмотрение иска, по итогам которого было решено отложить судебное заседание на 15 февраля в связи с требованием дополнительных доказательств.

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17 комментариев

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Spaten
Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься?! Я извиняюсь, но что это вы всё «холоп» да «холоп», что это за слово такое??
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Доктор Верховцев
Шёл 2075 год. Потомки Газизова пытались отсудить у потомков Федуна 8945465123216846521 миллиардов тонн палладия.
И 1000000000000000000 Баррелей нефти
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Сергей К
Пожалуй, единственный шанс Шамиля хоть как-то оставаться в медийном пространстве...
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korobokchekhova
Ответ Tollie
башкерский бандит совсем берега потерял. по хорошему, ноги в бетон - и на дно речное. или куввлду. с такими только так в 90е поступали
Прям лично видел?)
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Доктор Верховцев
Шёл 2075 год. Потомки Газизова пытались отсудить у потомков Федуна 8945465123216846521 миллиардов тонн палладия.
+4
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Доктор Верховцев
Эта музыка будет вечной,
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tollie
башкерский бандит совсем берега потерял. по хорошему, ноги в бетон - и на дно речное. или куввлду. с такими только так в 90е поступали
Да и на свою землячку в суд подал...
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Tollie
башкерский бандит совсем берега потерял.

по хорошему, ноги в бетон - и на дно речное.
или куввлду.

с такими только так в 90е поступали
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Антибаскет Поповича
Наверное, через сотню лет правнуки Федуна и Газизова всё ещё будут судиться.
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OldRedWhite
Эта опера будет продолжаться даже в случае ядерного апокалипсиса )))
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ARIGAMI ARIGAMI
Шамиль Каупервуд пошёл в разнос
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Glukinho
Адвокаты там кайфуют...
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Ебздрогыч
Эту песню не задушишь, не убьешь!
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romanisti89
Пройдет лет 20, а Газизов все на Федуна будет в суд подавать
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Rotick
Ответ Eugene88
Он кредит уже взял на компенсацию судебных издержек или из бюджета уфы возьмет?
Так Уфа банкрот ….
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Инженер Управляющий
Надо сразу 999 и губозакатывающую машинку
+1
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Eugene88
Он кредит уже взял на компенсацию судебных издержек или из бюджета уфы возьмет?
+2
-1
+1
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