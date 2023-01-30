Газизов попросил суд увеличить сумму иска к Федуну до 399 млн рублей

намерен увеличить сумму иска к .

В сентябре 2022 года бывший генеральный директор «Спартака» подал иск к бывшему владельцу клуба на 365 миллионов рублей. Как сообщает юрист « » Татьяна Завьялова, сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий до 399 млн рублей.

В понедельник, 30 января, состоялось очередное рассмотрение иска, по итогам которого было решено отложить судебное заседание на 15 февраля в связи с требованием дополнительных доказательств.