Газизов попросил суд увеличить сумму иска к Федуну до 399 млн рублей
Шамиль Газизов намерен увеличить сумму иска к Леониду Федуну.
В сентябре 2022 года бывший генеральный директор «Спартака» подал иск к бывшему владельцу клуба на 365 миллионов рублей. Как сообщает юрист «Спартака» Татьяна Завьялова, сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий до 399 млн рублей.
В понедельник, 30 января, состоялось очередное рассмотрение иска, по итогам которого было решено отложить судебное заседание на 15 февраля в связи с требованием дополнительных доказательств.
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки!
по хорошему, ноги в бетон - и на дно речное.
или куввлду.
с такими только так в 90е поступали