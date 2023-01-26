Газизов о судах со «Спартаком» и Федуном: «Меня кинули. Искал компромисс, но он один: «Пошел на три буквы». Суровый урок: нельзя верить большим мальчикам»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Газизов Матч ТВ деньги Футбол

Шамиль Газизов рассказал о ходе судебных разбирательств со «Спартаком».

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения менеджера «Спартак» подал иск к Газизову на 88 млн рублей, считая, что Шамиль незаконно выплатил эту сумму себе сам. Газизов подал иск к Леониду Федуну, требуя выплатить ему 365 млн рублей.

– Все слегка запутались в исках – ваших к «Спартаку» и встречных. За это время кто-то кому-то перечислил хоть одну копейку или дело вязнет в судебной казуистике?

– Никто никому не платил, однако суть очень проста. На определенном этапе я понял, что меня кинули. Что после этого делать? Умыться, потому что большие дядьки не держат слово? Неправильный ответ.

В итоге иск подается в ответ на иск, каждая сторона не удовлетворена претензиями. Трудовой договор и дополнительное соглашение, по которому мы расстались, признаны честными, прочее тоже легитимно, но обещанные деньги мне не выплачивают. Все это смешно и неправомерно.

– Верховный суд Башкирии месяц назад отклонил ваш последний иск по делу.

– Адвокаты умело набрасывают, уводят суды в процедурную сторону, это может продолжаться еще несколько лет. Хотя картина предельно ясна. Работнику говорят: «Расстаемся по соглашению сторон». Он отвечает: «Согласен».

Но проходит время, и выясняется: хозяин всего и вся, подписавший бумаги, должен был еще что‑то с кем‑то согласовать. Федун. С кем‑то. Явная нелепица. Все это понимают, однако история продолжается.

– Пытались найти досудебный компромисс?

– Искал. Но компромисс там один: «Пошел на три буквы». Согласен я с этим? Нет. СМИ подают все как судебную тяжбу Газизова, но никто не оценивает ситуацию логически.

Если бы я присвоил что‑то принадлежащее этим людям, разговор был бы совсем иным. Это должно о чем‑то говорить тем, кто хоть чуть‑чуть умеет мыслить.

– Объясните, организации вы сейчас противостоите или частному лицу?

– Лично Федуну, хотя полностью откреститься от клуба невозможно, потому что я в нем работал. Произошедшее для меня суровый урок: нельзя верить большим мальчикам. Главное желание: забыть встречу с этими людьми как кошмарный сон.

Можно получить опыт в 53 года? Выясняется, можно. Все, окей, хватит. Никому не пожелаю пройти то, что прошел я, и сам больше не хочу, – заявил Газизов.

«Спартак» подал иск к Газизову на 88 млн рублей. Клуб считает, что Шамиль незаконно выплатил эту сумму себе сам

Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей

Кажется, расписка Федуна для Газизова реально существует. Это главный аргумент гендира «Уфы» в суде

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58 комментариев

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vdm23
правильно тебе, аферисту, сказали в Спартаке
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.фигляр.
Ответ .фигляр.
итого (имхо): ввести смертную казнь 1-казнить всех адвокатов, а заодно и депутатов...за любую кражу отсекать руки, за кражу из казны(не зависимо от суммы)-голову...ну и ...млиать... давайте строить коммунизм, давить пиндосов и футбольных агентов
-1 это так понимаю юрист?)
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King_X
Ответ Toxic Trips
чушь это то огромное пустое пространство которое заполняет твой крошечный мозг. откуда ты подробности то знаешь с кем как и где и в каком состоянии это все обсуждалось.
Пример типичного скамовского сектанта
Хрюкай сам с собой у зеркала))
Свободен, пятачок
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Andy Tucker
Вор должен сидеть в тюрьме
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Андрей Андрей
Ответ Tigran Shuts
Не знаю, вполне себе на уровня президента страны
Ну как же тут президента не упомянуть?) Такой у тебя уровня)))
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Toxic Trips
Ответ King_X
Такую чушь в ответ написал)) Надежды свои оставь при себе А Газизов как бы не с алкашней из подвортни договаривался Хотя получилось как в анекдоте про Чапаева и игру в карты с английскими джентельменами))
чушь это то огромное пустое пространство которое заполняет твой крошечный мозг. откуда ты подробности то знаешь с кем как и где и в каком состоянии это все обсуждалось.
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Evgeny Valyaev
Было бы неплохо, если бы в судах этого афериста еще бы и нагрели на какие-нибудь суммы. Сплошное недоразумение. Как можно таких людей брать на высокие должности - просто диво дивное.
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koshaus
Ответ Честный контроль
Давно зарубил себе на носу, что нельзя верить большим мальчикам и эскортницам. Что те, что другие эмитируют.
А уж если они(большой мальчик и эскортница) из СМ, то точно кинут...
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Hilperico
Никому, говорит, не пожелаю пройти через то, что я прошел. Получить несколько сот миллионов зарплаты плюс наверняка еще откаты за Урунова.
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.фигляр.
итого (имхо): ввести смертную казнь 1-казнить всех адвокатов, а заодно и депутатов...за любую кражу отсекать руки, за кражу из казны(не зависимо от суммы)-голову...ну и ...млиать... давайте строить коммунизм, давить пиндосов и футбольных агентов
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Chernoy
Я на салфетке запротоколировал наш договор, а меня кинули. Большие мальчики бывают забавными.
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hulk&boloto
Ответ Никита Самарин
До сих пор не понимаю как Газизов мог оказаться в Спартаке. Хорошо, что его вовремя отправили обратно в Уфу.
Ну да, типа Федуна заставили принять товарища на работу...
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King_X
Ответ Toxic Trips
да надеюсь ты когда будешь подписывать трудовой договор на очень большую зарплату, тоже его на куске бумаге подпишешь без юридической силы )
Такую чушь в ответ написал))
Надежды свои оставь при себе

А Газизов как бы не с алкашней из подвортни договаривался
Хотя получилось как в анекдоте про Чапаева и игру в карты с английскими джентельменами))
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hulk&boloto
Ответ 44ndfwwgbr
Редкостный про_хиндей… Как ловко втюхал Федуну Урунова за приличные деньги…
Бедный Федун, все ему втюхивали)
+5
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Нишон
Ответ #SharkTeam
Да ты счастливый человек, если не сталкивался с подобным)) Даже простой пример, когда компания тупо не платит подрядчику. Или застройщик недостроил квартиры и обанкротился. Что с твоей правоты? Уж про взыскание крупных сумм с белых зарплат молчу. Да и затянуть дело власть имеющие умеют
Не надо строить из Газизова беднягу, чувак пришел в Спартак. Сделал несколько завышеных трансферов, ушел через пару тройку месяцев
Получил нехилую компенсацию, потом захотел еще 100 млн и 10 % с ничего. Это вообще был бы сюр если ему это сошло с рук.
+3
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Капитан.
Газизов весь такой белый и пушистый. Знал куда идёт
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заляпут
Народ всегда любил грызню и зрелище !
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Артур Межаков
Нытье шамана...
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elena
Что бы это понять кому то нужна целая жизнь ....
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Tigran Shuts
Ответ Kit244098
Вы в слова вчитайтесь то. И это говорит топ-менеджер нашего футбола. Спич гопника из подворотни))
Не знаю, вполне себе на уровня президента страны
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Иван Правспарт
Ну хоть сдай теперь куда идти
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Александр Ерохин
О боже, как ты еще держишься, уму не постижимо, что ты пережил.
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Toxic Trips
Ответ King_X
Сейчас тут на него будут гнать, но если взять не всю деятельность Шамиля, а именно этот вопрос То Федуна никто не заставлял расписки давать То, что теперь СМ пеняет, мол, расписка-то без юр. силы и Леня вообще мимо проходил - кидалово Но Газизов тож неграмотен и наивен, эт бесспорно
да надеюсь ты когда будешь подписывать трудовой договор на очень большую зарплату, тоже его на куске бумаге подпишешь без юридической силы )
+2
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Kit244098
Вы в слова вчитайтесь то. И это говорит топ-менеджер нашего футбола. Спич гопника из подворотни))
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Честный контроль
Ответ Сергей Круглов
Что то запахло навозом на ветке Спартака
Навозом в свинарнике не может пахнуть. Там пахнет только дерьмом. Прежде чем что то ляпнуть не умное, надо прочитать что-нибудь умное. Иначе люди могут за идиотика принять.
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