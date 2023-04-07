Гендиректор «Аль-Насра» о подписании Роналду: «Историческая сделка. Это окажет положительное влияние на имидж Саудовской Аравии и покажет миру степень прогресса нашей страны»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Генеральный директор «Аль-Насра» рассказал, какое значение имеет трансфер Криштиану Роналду

«[Подписание Криштиану Роналду] является исторической сделкой и свидетельством великого возрождения, которое мы переживаем, и неограниченной поддержки мудрого руководства. И это все еще отдается эхом по всему миру.

Это окажет большое положительное влияние на внешний имидж страны [Саудовской Арави] и покажет миру степень ее прогресса», – сказал Ахмед Аль-Хамди.

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13 комментариев

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Tun
Что ни говори, а фанбои Лео с декабря изучили все команды и всех напов их чемпа, сейчас каждую неделю статистику штудируют. Глядишь и фанбои Рона подтянутся по матчасти, когда Месси туда перейдёт
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Sevuska
Степень прогресса уже была видна когда повозили будущих чемпионов Аргентину как пацанов зелёных 😊
повозили, это когда в первом тайме пятеру чуть не вынули. Офсайдная ловушка не успевала хлопаться.
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rej1sta
Ответ Фут.Боль
Почему странный? Арабы не идиоты. У Роналду много поклонников по всему миру. Его трансфер в СА - это имиджевая история.
Я понимаю, что имиджевая, просто прогресс страны показывают обычно по другому как-то. Или он имел в виду, что приезд Роналду поможет обратить внимание на этот прогресс?
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Экспертное мнение
Ответ rej1sta
Степень прогресса страны показывать через закидывание деньгами футболиста? Странный способ.
Саудовская Аравия по всем статьям стремительно развивается и инвестирует в самые передовые проекты, там понимают, что на одной нефти вечно сидеть не получится
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Ответ Al561
исторической сделкой - да свидетельством великого возрождения - в какой-то степени неограниченной поддержки - несомненно мудрого руководства - грамотного, я бы сказал отдается эхом по всему миру - уже отдается (на спортсе)) положительное влияние на внешний имидж страны - 100% покажет миру степень прогресса - создаст видимость))
Историческая сделка - да.
Но показатель регресса самого футболиста - тоже да.
Аравийцы не такая уж нефутбольная нация, как кажется. Другое дело, что и не такая крутая на фоне действительно исторически футбольных. На фоне азиатских, в том числе Японии с Кореей - вполне. В 1/8 ЧМ выходили уже тогда, когда Корея(Южная) держала антирекорд, а Япония ещё ни разу не пробилась на ЧМ (Спасибо Авеланжу и Блаттеру с расширением до 32 участников)
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Фут.Боль
Ответ rej1sta
Степень прогресса страны показывать через закидывание деньгами футболиста? Странный способ.
Почему странный? Арабы не идиоты. У Роналду много поклонников по всему миру. Его трансфер в СА - это имиджевая история.
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OldRedWhite
Ответ Sevuska
Степень прогресса уже была видна когда повозили будущих чемпионов Аргентину как пацанов зелёных 😊
Будучи сами в зеленой экипировке )))
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OldRedWhite
Ответ rej1sta
Степень прогресса страны показывать через закидывание деньгами футболиста? Странный способ.
Надо бы им все и вся легализовать !
Тогда прогресс страны неизбежен )))
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Геннадий Тимченко
Ответ Al561
исторической сделкой - да свидетельством великого возрождения - в какой-то степени неограниченной поддержки - несомненно мудрого руководства - грамотного, я бы сказал отдается эхом по всему миру - уже отдается (на спортсе)) положительное влияние на внешний имидж страны - 100% покажет миру степень прогресса - создаст видимость))
ну они как бы и на ЧМ показали, что могут играть хорошо - в основное время обыграли Аргентину в группе... мож именно тогда Роналду и обратил внимание на потенциал развития футбола в СА👏
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rej1sta
Степень прогресса страны показывать через закидывание деньгами футболиста? Странный способ.
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Al561
исторической сделкой - да
свидетельством великого возрождения - в какой-то степени
неограниченной поддержки - несомненно
мудрого руководства - грамотного, я бы сказал
отдается эхом по всему миру - уже отдается (на спортсе))
положительное влияние на внешний имидж страны - 100%
покажет миру степень прогресса - создаст видимость))
0
-1
-1
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Sevuska
Степень прогресса уже была видна когда повозили будущих чемпионов Аргентину как пацанов зелёных 😊
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лицемерный гнус
Не знаю как с Аль-Насром, но с приходом некоторых звёзд в МЛС, уровень привлекательности возрос, как и уровень игры.
Но американцам надо отдать должное, они лучше всех в мире делают шоу и могут это сделать из ничего.
+4
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