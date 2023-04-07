Гендиректор «Аль-Насра» о подписании Роналду: «Историческая сделка. Это окажет положительное влияние на имидж Саудовской Аравии и покажет миру степень прогресса нашей страны»
Генеральный директор «Аль-Насра» рассказал, какое значение имеет трансфер Криштиану Роналду
«[Подписание Криштиану Роналду] является исторической сделкой и свидетельством великого возрождения, которое мы переживаем, и неограниченной поддержки мудрого руководства. И это все еще отдается эхом по всему миру.
Это окажет большое положительное влияние на внешний имидж страны [Саудовской Арави] и покажет миру степень ее прогресса», – сказал Ахмед Аль-Хамди.
Но показатель регресса самого футболиста - тоже да.
Аравийцы не такая уж нефутбольная нация, как кажется. Другое дело, что и не такая крутая на фоне действительно исторически футбольных. На фоне азиатских, в том числе Японии с Кореей - вполне. В 1/8 ЧМ выходили уже тогда, когда Корея(Южная) держала антирекорд, а Япония ещё ни разу не пробилась на ЧМ (Спасибо Авеланжу и Блаттеру с расширением до 32 участников)
Тогда прогресс страны неизбежен )))
свидетельством великого возрождения - в какой-то степени
неограниченной поддержки - несомненно
мудрого руководства - грамотного, я бы сказал
отдается эхом по всему миру - уже отдается (на спортсе))
положительное влияние на внешний имидж страны - 100%
покажет миру степень прогресса - создаст видимость))
Но американцам надо отдать должное, они лучше всех в мире делают шоу и могут это сделать из ничего.