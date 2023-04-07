Гендиректор «Аль-Насра» о подписании Роналду: «Историческая сделка. Это окажет положительное влияние на имидж Саудовской Аравии и покажет миру степень прогресса нашей страны»

Генеральный директор «Аль-Насра» рассказал, какое значение имеет трансфер Криштиану Роналду

«[Подписание Криштиану Роналду] является исторической сделкой и свидетельством великого возрождения, которое мы переживаем, и неограниченной поддержки мудрого руководства. И это все еще отдается эхом по всему миру.

Это окажет большое положительное влияние на внешний имидж страны [Саудовской Арави] и покажет миру степень ее прогресса», – сказал Ахмед Аль-Хамди.