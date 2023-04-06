Роналду после дубля «Аль-Адале»: «Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед»
Криштиану Роналду после двух голов в ворота «Аль-Адалы» похвалил игру «Аль-Насра»
Форвард оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед», – написал португалец.
Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»
Суарес 1 ЛЧ в одном клубе.
Не позорь Суареса, сравнивай его с Месси. Там он будет выделяться.
- Тащил Ливерпуль с восьмого места до второго
- Тащил Атлетико к чемпионству против Реала и Барсы
- Брал требл в составе Барсы
- Тащил Аякс и Гронинген в Нидерландах
- Не развалил ни одной команды
- Забивал в плей-офф ЧМ
- Брал Копу с Уругваем
Никогда не сравнивайте тепличного Роналду с Суаресом, который забивал в плей-офф ЧМ)) В то время как Роналду только на тепличном Евро забивал, а в условиях Катара, ЮАР, Бразилии набрал ожидаемые 0+0, ведь это не европейская теплица с Уэльсами в плей-офф.
― Из МЮ выгнали.
- В Спортинге был лучшим и в одиночку возил МЮ Фергюссона, который в последствии его и забрал из этого детского садика.
- В МЮ лучший игрок в истории Англии - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3 Апл подряд за 6 лет.
- В Реале 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 лет - лучший результат в истории Испании.
- В Ювентусе 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии.
- В Саудовской Аравии в 38 лет лучшая результативность по Г+П с учетом сыгранных игр. Уже конкурирует на ЗБ Сауд.Аравии.
5 ЛЧ в 2 клубах ( МЮ+РЕАЛ). Во всех лучший игрок и бомбардир турнира.
Месси после Барсы :
Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу.
Никогда не сравнивайте тепличного Месси с Королем Роналду, который доказал свое мастерство во всем мире. ВСе остальные ограничены, ломаются уже во 2 клубе, как это сделал Месси, став худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год.