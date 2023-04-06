Роналду после дубля «Аль-Адале»: «Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Адала Футбол

Криштиану Роналду после двух голов в ворота «Аль-Адалы» похвалил игру «Аль-Насра»

Форвард оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед», – написал португалец.

Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»

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15 комментариев

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Gravdaar Iyaad
Шаблоналду
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leeexxxxtml
Ответ Экспертное мнение
Кстати МЮ оформил требл в 1999, пришел Роналду в 2003 и НОЛЬ требла, Криш Реал и Юве тоже оставил с 0 треблами. У Суареса же есть требл в составе Барсы, Суарес во всем сильнее Криша, кстати, Дзюба тоже тащил в нескольких клубах и в более слабых командах как Томь, Локо, плюс забивал в плей-офф ЧМ, это тебе не халяву в МЮ Ферги или Реале набивать.
Роналду вместе с ЛЧ,ЗБ+АПЛ выиграл и ЗМ, а значит максимальный вклад принес во все победы. Это его заслуги. А требл МЮ в 1999 - это тренерский успех и каждого обычного работяги на поле. Роналду именно вознес МЮ на своих плечах. Не забывай этого.
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Ты прав в одном, Реал хозяин Испании и барсы, которая догрызала косточки с царского стола.
Кстати МЮ оформил требл в 1999, пришел Роналду в 2003 и НОЛЬ требла, Криш Реал и Юве тоже оставил с 0 треблами. У Суареса же есть требл в составе Барсы, Суарес во всем сильнее Криша, кстати, Дзюба тоже тащил в нескольких клубах и в более слабых командах как Томь, Локо, плюс забивал в плей-офф ЧМ, это тебе не халяву в МЮ Ферги или Реале набивать.
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leeexxxxtml
Ответ Экспертное мнение
Роналду брал ЛЧ и играл только в самых титулованных клубах своих стран: Реал, МЮ, Юве. Много ума не надо)) Суарес вот из сложных условий вытаскивал Ливерпуль, Атлетико. Ну а полсостава Реала без Рона оформили свой пятый ЛЧ. Зеедорф имеет 3 ЛЧ в 3 клубах, железная логика.
Ты прав в одном, Реал хозяин Испании и барсы, которая догрызала косточки с царского стола.
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах. Суарес 1 ЛЧ в одном клубе. Не позорь Суареса, сравнивай его с Месси. Там он будет выделяться.
Роналду брал ЛЧ и играл только в самых титулованных клубах своих стран: Реал, МЮ, Юве. Много ума не надо)) Суарес вот из сложных условий вытаскивал Ливерпуль, Атлетико. Ну а полсостава Реала без Рона оформили свой пятый ЛЧ. Зеедорф имеет 3 ЛЧ в 3 клубах, железная логика.
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svft
мультфильм какой-то, Дональда не хватает
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leeexxxxtml
Ответ Scorpion
Дорогуша он Чемпион Мира и стал лучшим игроком чемпионата мира.
Догогая моя девочка, меня не интересуют пенальти, точнее 5 пенальти на ЧМ. Мне более важны достижения во всем мире, за всю карьеру. Месси даже не топ футболист, обычная теплица одного клуба, который обосрался сразу после ее ухода, развалив ПСЖ.
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leeexxxxtml
Ответ Экспертное мнение
Никто тут и не упоминал Месси, да я не буду этого делать, обойдусь одним Суаресом: - Тащил Ливерпуль с восьмого места до второго - Тащил Атлетико к чемпионству против Реала и Барсы - Брал требл в составе Барсы - Тащил Аякс и Гронинген в Нидерландах - Не развалил ни одной команды - Забивал в плей-офф ЧМ - Брал Копу с Уругваем Никогда не сравнивайте тепличного Роналду с Суаресом, который забивал в плей-офф ЧМ)) В то время как Роналду только на тепличном Евро забивал, а в условиях Катара, ЮАР, Бразилии набрал ожидаемые 0+0, ведь это не европейская теплица с Уэльсами в плей-офф.
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах.
Суарес 1 ЛЧ в одном клубе.
Не позорь Суареса, сравнивай его с Месси. Там он будет выделяться.
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Scorpion
Ответ leeexxxxtml
Роналду Топ уже 5 клуба. - В Спортинге был лучшим и в одиночку возил МЮ Фергюссона, который в последствии его и забрал из этого детского садика. - В МЮ лучший игрок в истории Англии - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3 Апл подряд за 6 лет. - В Реале 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 лет - лучший результат в истории Испании. - В Ювентусе 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии. - В Саудовской Аравии в 38 лет лучшая результативность по Г+П с учетом сыгранных игр. Уже конкурирует на ЗБ Сауд.Аравии. 5 ЛЧ в 2 клубах ( МЮ+РЕАЛ). Во всех лучший игрок и бомбардир турнира. Месси после Барсы : Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу. Никогда не сравнивайте тепличного Месси с Королем Роналду, который доказал свое мастерство во всем мире. ВСе остальные ограничены, ломаются уже во 2 клубе, как это сделал Месси, став худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год.
Дорогуша он Чемпион Мира и стал лучшим игроком чемпионата мира.
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Роналду Топ уже 5 клуба. - В Спортинге был лучшим и в одиночку возил МЮ Фергюссона, который в последствии его и забрал из этого детского садика. - В МЮ лучший игрок в истории Англии - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3 Апл подряд за 6 лет. - В Реале 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 лет - лучший результат в истории Испании. - В Ювентусе 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии. - В Саудовской Аравии в 38 лет лучшая результативность по Г+П с учетом сыгранных игр. Уже конкурирует на ЗБ Сауд.Аравии. 5 ЛЧ в 2 клубах ( МЮ+РЕАЛ). Во всех лучший игрок и бомбардир турнира. Месси после Барсы : Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу. Никогда не сравнивайте тепличного Месси с Королем Роналду, который доказал свое мастерство во всем мире. ВСе остальные ограничены, ломаются уже во 2 клубе, как это сделал Месси, став худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год.
Никто тут и не упоминал Месси, да я не буду этого делать, обойдусь одним Суаресом:

- Тащил Ливерпуль с восьмого места до второго
- Тащил Атлетико к чемпионству против Реала и Барсы
- Брал требл в составе Барсы
- Тащил Аякс и Гронинген в Нидерландах
- Не развалил ни одной команды
- Забивал в плей-офф ЧМ
- Брал Копу с Уругваем

Никогда не сравнивайте тепличного Роналду с Суаресом, который забивал в плей-офф ЧМ)) В то время как Роналду только на тепличном Евро забивал, а в условиях Катара, ЮАР, Бразилии набрал ожидаемые 0+0, ведь это не европейская теплица с Уэльсами в плей-офф.
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leeexxxxtml
Ответ psixyec
Все так, но глоры меси сейчас начнут минусовать с десяти акков.
Тогда хорошо что они все с соской во рту готовятся завтра в школу, сегодня будет спокойная объективная ночь и оценки.
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psixyec
Ответ leeexxxxtml
Роналду Топ уже 5 клуба. - В Спортинге был лучшим и в одиночку возил МЮ Фергюссона, который в последствии его и забрал из этого детского садика. - В МЮ лучший игрок в истории Англии - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3 Апл подряд за 6 лет. - В Реале 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 лет - лучший результат в истории Испании. - В Ювентусе 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии. - В Саудовской Аравии в 38 лет лучшая результативность по Г+П с учетом сыгранных игр. Уже конкурирует на ЗБ Сауд.Аравии. 5 ЛЧ в 2 клубах ( МЮ+РЕАЛ). Во всех лучший игрок и бомбардир турнира. Месси после Барсы : Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу. Никогда не сравнивайте тепличного Месси с Королем Роналду, который доказал свое мастерство во всем мире. ВСе остальные ограничены, ломаются уже во 2 клубе, как это сделал Месси, став худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год.
Все так, но глоры меси сейчас начнут минусовать с десяти акков.
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Adeen
Повторяется =)
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AminO2
– Ты как там, вообще, оказался?
― Из МЮ выгнали.
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leeexxxxtml
Роналду Топ уже 5 клуба.
- В Спортинге был лучшим и в одиночку возил МЮ Фергюссона, который в последствии его и забрал из этого детского садика.
- В МЮ лучший игрок в истории Англии - ЗМ+ЗБ+ЛЧ+3 Апл подряд за 6 лет.
- В Реале 450 голов в 438 матчах и 4 ЛЧ за 5 лет - лучший результат в истории Испании.
- В Ювентусе 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии.
- В Саудовской Аравии в 38 лет лучшая результативность по Г+П с учетом сыгранных игр. Уже конкурирует на ЗБ Сауд.Аравии.
5 ЛЧ в 2 клубах ( МЮ+РЕАЛ). Во всех лучший игрок и бомбардир турнира.

Месси после Барсы :
Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу.

Никогда не сравнивайте тепличного Месси с Королем Роналду, который доказал свое мастерство во всем мире. ВСе остальные ограничены, ломаются уже во 2 клубе, как это сделал Месси, став худшим игроком фермер лиги с 6 голами за год.
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