Роналду после дубля «Аль-Адале»: «Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед»

Криштиану Роналду после двух голов в ворота «Аль-Адалы» похвалил игру «Аль-Насра»

Форвард оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Отличная командная игра. Продолжаем двигаться вперед», – написал португалец.

Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»