Аршавин о нестабильности «Спартака»: «Качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко. Как только получили оплеуху, так сразу все изменилось»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин назвал причины нестабильной игры «Спартака» в последних матчах

– С чем связываете стагнацию «Спартака»: чудеса Абаскаля закончились или просто невезение?

– Мне кажется, что Абаскаль все равно хорошо работает. Никто не ожидал, что команда будет так хорошо играть, в том числе и я. Просто, видимо, они слишком хорошо начали весеннюю часть сезона. Все ожидали, что так дальше и продолжится.

Но качество и мастерство молодых игроков не настолько высоко. Когда они были в себе уверены ментально, то всех обыгрывали. Как только получили одну оплеуху, так сразу все изменилось, а если б мастерство было... Потеряли уверенность, и качество просело сразу же.

Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима. Но думаю, что сейчас еще Промес наверстает, – сказал бывший полузащитник сборной России, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита».

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1 комментарий

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Aleksandr Danilov
Вообще в РПЛ в футбол пытаются играть только Зенит, Спартак, ЦСКА, Оренбург и КС. От этого самое удивительное как в топ 5 может быть Ростов и Динамо. Много говорит об уровне турнира
+3
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