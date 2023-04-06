Сафонов о серии пенальти: «Для меня это удовольствие, это интересно. Это момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ростовом»
«Быки» одержали победу в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:3).
– Как тебе игра?
– Понравилась. Интересная.
– Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?
– Какую-то работу проводили.
– Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.
– Для меня это удовольствие. Серия пенальти – это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти – момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.
– С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?
– Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?
– Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий Кубок, когда вылетают?
– Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать – это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.
– Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?
– Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.
– Удивил ли «Ростов» своей игрой?
– Думаю, они сыграли так, как они умеют.
– Ожидали ротацию нападающих перед игрой?
– Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.
– Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?
– Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?
– Сегодня за «Ростов» играли только российские ребята и очень много молодежи. А в «Краснодаре» больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?
– Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал Сафонов.
И спасибо, что прервал негативную серию для быков в сериях пенальти.
Ростову спасибо за игру.
И не могу не проехаться по журналисту: нахрен вопрос про тудротс? Игроку из совсем другой команды, который и не должен с кем кто-то там в товарняке сыграл. Матвей ещё вежливо ответил.
Их Карвальо возил в товарняке, играя в кайф, вспомнив, что такое мяч.