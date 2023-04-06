Сафонов о серии пенальти: «Для меня это удовольствие, это интересно. Это момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ростовом»

«Быки» одержали победу в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:3).

– Как тебе игра?

– Понравилась. Интересная.

– Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?

– Какую-то работу проводили.

– Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.

– Для меня это удовольствие. Серия пенальти – это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти – момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.

– С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?

– Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?

– Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий , когда вылетают?

– Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать – это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.

– Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?

– Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.

– Удивил ли «Ростов» своей игрой?

– Думаю, они сыграли так, как они умеют.

– Ожидали ротацию нападающих перед игрой?

– Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.

– Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?

– Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?

– Сегодня за « » играли только российские ребята и очень много молодежи. А в « » больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?

– Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал .