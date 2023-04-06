Сафонов о серии пенальти: «Для меня это удовольствие, это интересно. Это момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес»

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ростовом»

«Быки» одержали победу в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:3). 

– Как тебе игра?

– Понравилась. Интересная.

– Когда готовились к игре, может быть, тренировали пенальти?

– Какую-то работу проводили.

– Вы выходили на серию пенальти с улыбкой.

– Для меня это удовольствие. Серия пенальти – это интересно. Это бывает нечасто. Серия пенальти – момент, когда шансы равны, и у меня есть спортивный интерес.

– С Песьяковым перекидывались словами. Желали удачи?

– Удачи нельзя желать. Просто перекинулись. Мы в хороших отношениях. В сборной общаемся. Почему бы не перекинуться парой слов с хорошим человеком?

– Есть ощущения, что в нижней сетке настоящий Кубок, когда вылетают?

– Для нас легко говорить, потому что мы свои шансы в верхней сетке уже потеряли. Для нас сказать – это просто. У нас был второй шанс, который мы не использовали, проиграв ЦСКА. Это привычнее, но посмотрим, как будет по итогу в суперфинале.

– Есть ли соперник, с которым вы бы хотели встретиться?

– Какая разница, с кем играть. Оба соперника сильные. Легкой прогулки не будет.

– Удивил ли «Ростов» своей игрой?

– Думаю, они сыграли так, как они умеют.

– Ожидали ротацию нападающих перед игрой?

– Не ожидали, но нельзя сказать, что команда стала играть хуже после этой ротации.

– Недавно 2DROTS победили ЦСКА в товарищеском матче. Не удивило?

– Много зависит от желания. Если бы ЦСКА играли в полную силу, то был бы другой результат. Если ничего не делать, любая команда может выиграть. Это товарищеский матч. Какая разница?

– Сегодня за «Ростов» играли только российские ребята и очень много молодежи. А в «Краснодаре» больше легионеров. Не возникает чувства, что вашими партнерами, воспитанниками вашей академии меньше нуждается клуб?

– Нет. Кто выигрывает конкуренцию, тот играет, – сказал Сафонов.

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3 комментария

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ktibr
Спортивный появляется? А так только на деньги?)))
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Матвей, спасибо за победу :)
И спасибо, что прервал негативную серию для быков в сериях пенальти.
Ростову спасибо за игру.

И не могу не проехаться по журналисту: нахрен вопрос про тудротс? Игроку из совсем другой команды, который и не должен с кем кто-то там в товарняке сыграл. Матвей ещё вежливо ответил.
Их Карвальо возил в товарняке, играя в кайф, вспомнив, что такое мяч.
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mg2000
Матвей был лучшим в матче.
+2
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+2
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