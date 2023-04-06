Глебов о поражении по пенальти: «На поле была одна команда – «Ростов». «Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о вылете из Фонбет Кубка России

Желто-синие уступили «Краснодару» в полуфинале Пути регионов (1:1, пен. 3:5).

«Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли.

Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце. Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле – мы. Но нам не хватило реализации.

«Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить», – сказал Глебов.

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19 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Ответ vzhik \0
Валера после Ирака не понял, что Пися это не Нойер. А так Ростов был намного лучше быков
Доигрался Пися-сися🤣
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исянов
хлебов поражает. даже в этом интервью ни слова о карпине. неужели он избавился от этой болезни вечно своего карпина вставлять в каждом интервью.
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Андрей Стоянов
Ответ Osodj Djhshs
Включил матч на 75 минуте и видел на поле только краснодар, ростов стоял на своей трети за линией мяча всей командой, чтож там такое было за предыдущие 75 минут что он так говорит
Включай с первой минуты
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.ru
даже Карпин скромнее... целых пять минут Краснодару на поле поприсутствовать позволил
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Osodj Djhshs
Включил матч на 75 минуте и видел на поле только краснодар, ростов стоял на своей трети за линией мяча всей командой, чтож там такое было за предыдущие 75 минут что он так говорит
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Валерий Глубокий
Пенальти вам не хватило )))
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Ковид 07.10.52
На поле была одна команда, но она не победила...С кем она играла...сама с собой....бред какой-то...
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romanisti89
Глебов описал игру своей команды по сезону
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Ростов-на-Дону
Счёт на табло.
+3
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LFC_Fan_123
Вы перед каждым матчем премьер лиги в церковь всей командой ходите?
+16
-3
+13
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Alexander Rakhilkin
Вообще-то слова про свечку - любимое от тренера Ростова. Впору ©️ставить
+1
-1
0
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*Василёк*
Краснодар сыграл тактически грамотнее Ростова в этом матче и выполнил поставленную задачу - пробился в следующую стадию. Что сказать - молодцы!
+3
-2
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TheSportNik
Причем здесь бог и свечку ставить, там свечку пусть Краснодар ставят Безбородову, а лучше материально Галицкий пусть отметит.
+2
-3
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vzhik \0
Валера после Ирака не понял, что Пися это не Нойер. А так Ростов был намного лучше быков
+7
-1
+6
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Pelerin
Глебов немного в параллельную вселенную отчалил после приглашения в сборную. Кто бы ему объяснил, что приглашение по блату, а на поле в матче сборной он был худшим... может, хоть тогда к нам вернётся
+11
-8
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
В Оренбурге будет тяжело, но не безнадёжно, если сыграем не хуже, чем сегодня.
+2
-3
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utsh44psmr
Пиcю свою на место поставьте
+2
-3
-1
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Ебздрогыч
За пенальти на Комличенко небось весь храм свечками заставил
+36
-7
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Колбаскер тут
Ты матч вообще смотрел?)
+5
-7
-2
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