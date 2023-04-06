Глебов о поражении по пенальти: «На поле была одна команда – «Ростов». «Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о вылете из Фонбет Кубка России
Желто-синие уступили «Краснодару» в полуфинале Пути регионов (1:1, пен. 3:5).
«Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли.
Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце. Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле – мы. Но нам не хватило реализации.
«Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить», – сказал Глебов.
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