Карпин после вылета из Кубка от «Краснодара»: «Нет претензий, только благодарность. На поле до 85‑й минуты была одна команда»

У Валерия Карпина нет претензий к игрокам «Ростова» после поражения от «Краснодара»

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» по пенальти проиграл на выезде «Краснодару». Основное время завершилось 1:1, в серии пенальти выиграли хозяева – 5:3.

«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет.

Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда», – сказал тренер «Ростова».