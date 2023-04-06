Карпин после вылета из Кубка от «Краснодара»: «Нет претензий, только благодарность. На поле до 85‑й минуты была одна команда»

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У Валерия Карпина нет претензий к игрокам «Ростова» после поражения от «Краснодара»

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» по пенальти проиграл на выезде «Краснодару». Основное время завершилось 1:1, в серии пенальти выиграли хозяева – 5:3.

«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет.

Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда», – сказал тренер «Ростова».

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9 комментариев

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Владислав Шевченко
Ответ Mechel**
Потешь себя, ага
Вот же кубаноиды, под носом своим ничего не видят: так и есть, до 85 минуты, кроме подаренного гола ни одного удара в створ не было. Алё, очнись!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ mg2000
Карпин сам не ожидал такого уровня от ваших
Логично, что не ожидал с учётом уровня ротации.
+1
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mg2000
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Надеюсь, что игра второго круга будет ещё лучше и обязательно на встречных курсах.
Карпин сам не ожидал такого уровня от ваших
+3
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Колбаскер тут
Между Краснодаром и Ростовом уже 5 игра была равна, играли ...вничью)
0
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*Василёк*
Когда Валера перестанет быть надменным?
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Дмитрий Иванченко
Ну это точно была по содержанию лучшая наша игра после зимы. Тот случай, когда проиграли, обидно, но не стыдно
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Mechel**
Потешь себя, ага
+3
-6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ mg2000
Ростов был хорош! Спасибо за игру, соседи
Надеюсь, что игра второго круга будет ещё лучше и обязательно на встречных курсах.
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mg2000
Ростов был хорош!
Спасибо за игру, соседи
+15
-3
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