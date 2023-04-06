Карпин поблагодарил Песьякова за «железные яйца» в матче с «Краснодаром»: «Несмотря на ошибку, он не испугался»
Валерий Карпин поблагодарил вратаря Сергея Песьякова «за железные яйца»
Основное время матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Краснодара» завершилось 1:1, краснодарцы открыли счет после ошибки Песьякова. В серии 11‑метровых победил «Краснодар» – 5:3.
«Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца.
В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится», – сказал тренер «Ростова».
Во-первых, пенальти в игре и в серии - это совершенно разные нервы и уровень ответственности.
В игре у тебя есть шанс исправить ошибку, в серии - нет.
Во-вторых, в командах обычно есть 1-2 пенальтиста. В серии участвуют в том числе и люди, которые пенальти отрабатывают(если отрабатывают) только на тренировках, и то - уровень нерва ещё ниже.
В сериях побеждает более хладнокровный, нежели умелый. Иногда эти качества сочетаются, но не всегда. Далеко не всегда.
Валера про яйца и ,сразу же ,Ротенберг про яйца.
Симеоне одобряет ленту спортса
Но в самом эпизоде, Пися мог отдать свободному игроку справа от себя, в рисковую борьбу слева от себя - а черт с ним, - подумал вратарь: и выложил на ногу противнику.
Весь прессинг Краснодара осуществлялся тремя игроками - один пошёл на вратаря, собсна сам Эд чуть в глубине, который закрыл пас по центру, и игрок справа, рядом с игроком обороны, готовый вступить в борьбу, но прямо не перекрывающий передачу.