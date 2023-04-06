Карпин поблагодарил Песьякова за «железные яйца» в матче с «Краснодаром»: «Несмотря на ошибку, он не испугался»

Валерий Карпин поблагодарил вратаря Сергея Песьякова «за железные яйца»

Основное время матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Краснодара» завершилось 1:1, краснодарцы открыли счет после ошибки Песьякова. В серии 11‑метровых победил «Краснодар» – 5:3.

«Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца.

В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится», – сказал тренер «Ростова».