Карпин поблагодарил Песьякова за «железные яйца» в матче с «Краснодаром»: «Несмотря на ошибку, он не испугался»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Сергей Песьяков Краснодар Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин поблагодарил вратаря Сергея Песьякова «за железные яйца»

Основное время матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Краснодара» завершилось 1:1, краснодарцы открыли счет после ошибки Песьякова. В серии 11‑метровых победил «Краснодар» – 5:3.

«Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца.

В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится», – сказал тренер «Ростова».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Евгений Насонов
Игра Ростова, понравилось, результат закономерный, играть на два фронта с такой,, скамейкой " дело безнадежное. За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.
Вы Зенит обогнать собрались?:) Но если серьёзно, то и серебро хорошо, хоть ничего не даст, как и кубок. Но желаю удачи ростовским в рпл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Очки Дани Алвеса
Смешно, конечно, что самая бьющая пенальти команда вылетела по этим же пенальти. Ну, ничего, в чемпионате еще попыток 10 дадут.
Почему смешно?
Во-первых, пенальти в игре и в серии - это совершенно разные нервы и уровень ответственности.
В игре у тебя есть шанс исправить ошибку, в серии - нет.
Во-вторых, в командах обычно есть 1-2 пенальтиста. В серии участвуют в том числе и люди, которые пенальти отрабатывают(если отрабатывают) только на тренировках, и то - уровень нерва ещё ниже.
В сериях побеждает более хладнокровный, нежели умелый. Иногда эти качества сочетаются, но не всегда. Далеко не всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
попробуйте сами с железными яйцами точно пасовать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Со сборной лажал и сегодня лажанул, так лажанул! Как он в состав попадает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mg2000
Вот вы смеётесь над Песьяковым, а лучший игрок матча - Сафонов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sekor
По-моему я понял, что мешает Песьякову стать топовым вратарем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Насонов
Игра Ростова, понравилось, результат закономерный, играть на два фронта с такой,, скамейкой " дело безнадежное. За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Ответ Кирилл Голивец
Сразу видно европейский менталитет у человека. Не бояться ошибок и рискованных действий. Для нашей страны это очень нетипично
Ну поэтому и 14 лет без трофеев в тренерской карьере. Зато не боится с европейским менталитетом!
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Смешно, конечно, что самая бьющая пенальти команда вылетела по этим же пенальти. Ну, ничего, в чемпионате еще попыток 10 дадут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Две новости подряд
Валера про яйца и ,сразу же ,Ротенберг про яйца.
Симеоне одобряет ленту спортса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Step_up
Линекер: «Несмотря на то, что я обосрался, я не испугался. Как и Песьяков».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Карпин поблагодарил Песьякова за железные яйца... и пожурил за очко
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Нельзя ранить нежные нервы опытных вратарей, понимаю. Команда не сломалась - это им уважуха.
Но в самом эпизоде, Пися мог отдать свободному игроку справа от себя, в рисковую борьбу слева от себя - а черт с ним, - подумал вратарь: и выложил на ногу противнику.
Весь прессинг Краснодара осуществлялся тремя игроками - один пошёл на вратаря, собсна сам Эд чуть в глубине, который закрыл пас по центру, и игрок справа, рядом с игроком обороны, готовый вступить в борьбу, но прямо не перекрывающий передачу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
я о них(яйцах) и подумал когда он гол привёз,а они ещё и железные оказались🤔
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amroyan
Азмун в раздевалке поблагодарил Дзюбу за яйцa
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Сразу видно европейский менталитет у человека. Не бояться ошибок и рискованных действий. Для нашей страны это очень нетипично
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго
Валера ему по яйцам обещал дать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий