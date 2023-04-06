Луи Саа считает, что Ваут Вегорст недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед»

– Кто из игроков на данный момент недостаточно хорош для «Юнайтед»?

– Да, это очевидно. Может быть, это из-за травм, но что касается , он не может быть «девяткой» в этой команде. Он проводит такое количество матчей и просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю.

Я постоянно возвращаюсь к этому, как и все остальные – это легкая мишень, но такова реальность. Я не слишком резок, потому что уже восемь или девять игр мы задаемся одним и тем же вопросом о нем и говорим: «Надо подождать».

Когда ты не выступаешь за такую команду, как «Юнайтед», тебе следует быть более быть более требовательным по отношению к себе. Я не доволен не только им, потому что на данный момент Рэшфорд – единственный, кто постоянно забивает голы, а этого недостаточно, – сказал экс-форвард « ».