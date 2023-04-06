Саа считает, что Вегорст недостаточно хорош для «МЮ»: «Он просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю. Ваут не может быть «девяткой» в этой команде»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Ваут Вегорст Футбол

Луи Саа считает, что Ваут Вегорст недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед»

– Кто из игроков на данный момент недостаточно хорош для «Юнайтед»?

– Да, это очевидно. Может быть, это из-за травм, но что касается Вегорста, он не может быть «девяткой» в этой команде. Он проводит такое количество матчей и просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю.

Я постоянно возвращаюсь к этому, как и все остальные – это легкая мишень, но такова реальность. Я не слишком резок, потому что уже восемь или девять игр мы задаемся одним и тем же вопросом о нем и говорим: «Надо подождать».

Когда ты не выступаешь за такую команду, как «Юнайтед», тебе следует быть более быть более требовательным по отношению к себе. Я не доволен не только им, потому что на данный момент Рэшфорд – единственный, кто постоянно забивает голы, а этого недостаточно, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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12 комментариев

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Павел Шилкин
Ответ хавбек+
ложный форвард, как и предполагает учение икс-джи
или как услышал отговорку у Елагина "Фальшивая девятка"
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Эркинбек Апаканов
Хотели же вместо Роналду прессигующего нападающего, пожалуйста)
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Lavinka
Взяли в аренду Ваута ибо напов в команде здоровых не было . Пользы команде приносит голландец больше чем Роналду .
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savik-A.M.
Ответ хавбек+
ложный форвард, как и предполагает учение икс-джи
Это типа как у Челси только что был "ложный" тренер ?)
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хавбек+
ложный форвард, как и предполагает учение икс-джи
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Кирилл Голивец
Ну он и был временным решением, вряд ли кто ожидал от него большой результативности) Матч с Аргентиной у него такой один на всю карьеру
+1
-2
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QWertY
Ответ avcgloronalduMU
может, если у него есть папик Тен хаг
Сложно тебе, ведь Тен Хаг выкинул твоего Кришти пинком под зад☝🏻
+3
-5
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bel01
При Вегхорсте впереди клуб стал намного сильнее и агрессивнее, чем при престарелой португальской принцессе.
+6
-6
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QWertY
Скажите ему, что Ваут лишь арендованный игрок до лета, дабы залатать дыры в нападении, ибо купить качественного форварда по ходу сезона невозможно
+4
-2
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Олег910
Загадка, как он все ещё на поле появляется. Это не уровень первой половины АПЛ.
0
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Okaka
спасибо, кэп
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avcgloronalduMU
может, если у него есть папик Тен хаг
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