Саа считает, что Вегорст недостаточно хорош для «МЮ»: «Он просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю. Ваут не может быть «девяткой» в этой команде»
Луи Саа считает, что Ваут Вегорст недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед»
– Кто из игроков на данный момент недостаточно хорош для «Юнайтед»?
– Да, это очевидно. Может быть, это из-за травм, но что касается Вегорста, он не может быть «девяткой» в этой команде. Он проводит такое количество матчей и просто прессингует и ничего больше. Я этого не понимаю.
Я постоянно возвращаюсь к этому, как и все остальные – это легкая мишень, но такова реальность. Я не слишком резок, потому что уже восемь или девять игр мы задаемся одним и тем же вопросом о нем и говорим: «Надо подождать».
Когда ты не выступаешь за такую команду, как «Юнайтед», тебе следует быть более быть более требовательным по отношению к себе. Я не доволен не только им, потому что на данный момент Рэшфорд – единственный, кто постоянно забивает голы, а этого недостаточно, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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