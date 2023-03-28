Вегорст о 3:0 с Гибралтаром: «Я был близок к голу в нескольких моментах, просто хрень. Можно назвать это невезением, но нападающий должен забивать в таких матчах»
Ваут Вегорст не считает отсутствие голов в квалификации Евро-2024 невезением.
В матче против сборной Гибралтара, завершившемся победой Нидерландов со счетом 3:0, Вегорст вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
«Было несколько ситуаций, когда я был близок [к голу], но просто мне чего-то не хватило. Это просто... просто какая-то хрень.
Невезение? В конечном счете это зависит еще и от качества, буду честен. Можно называть это невезением, но, как нападающий, я знаю, что должен забивать в таких матчах», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов в интервью ESPN Netherlands.
51:0 по ударам и 3:0 на табло – вы не поверите, но Нидерланды мучились с Гибралтаром
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