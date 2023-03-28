Вегорст о 3:0 с Гибралтаром: «Я был близок к голу в нескольких моментах, просто хрень. Можно назвать это невезением, но нападающий должен забивать в таких матчах»

Теги Манчестер Юнайтед сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Ваут Вегорст Футбол

Ваут Вегорст не считает отсутствие голов в квалификации Евро-2024 невезением.

В матче против сборной Гибралтара, завершившемся победой Нидерландов со счетом 3:0, Вегорст вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

«Было несколько ситуаций, когда я был близок [к голу], но просто мне чего-то не хватило. Это просто... просто какая-то хрень.

Невезение? В конечном счете это зависит еще и от качества, буду честен. Можно называть это невезением, но, как нападающий, я знаю, что должен забивать в таких матчах», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов в интервью ESPN Netherlands.

51:0 по ударам и 3:0 на табло – вы не поверите, но Нидерланды мучились с Гибралтаром

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleks.alex.vasilev@mail.ru
Это типаж нападающих, которых подбирает в команду Эрик 7 Таг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ UseR
Представьте что будет, когда в следующем сезоне Юнайтед будет играть с нападающим!
+10..15 дополнительных мячей в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Гаджиев
на удивление самокритичный парень
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rookie84
... это все из-за того что Месси не пожал мне руку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UseR
Представьте что будет, когда в следующем сезоне Юнайтед будет играть с нападающим!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Как можно забивать с именем В Аут?))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Его голландский журналист после матча подколол на эту тему, спросив: "Ваут, если бы матч длился 48 часов, ты бы забил гол?"
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Просто сложно опорнику играть в нападении и забивать голы.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Kuznetsov
это все Месси! проклял его! ведь до ЧМ он просто божил в штрафной соперника
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мальчик Весёлый
🇦🇷
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий