Вегорст о 3:0 с Гибралтаром: «Я был близок к голу в нескольких моментах, просто хрень. Можно назвать это невезением, но нападающий должен забивать в таких матчах»

не считает отсутствие голов в квалификации Евро-2024 невезением.

В матче против сборной Гибралтара, завершившемся победой Нидерландов со счетом 3:0, Вегорст вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

«Было несколько ситуаций, когда я был близок [к голу], но просто мне чего-то не хватило. Это просто... просто какая-то хрень.

Невезение? В конечном счете это зависит еще и от качества, буду честен. Можно называть это невезением, но, как нападающий, я знаю, что должен забивать в таких матчах», – сказал нападающий « » и сборной Нидерландов в интервью ESPN Netherlands.

51:0 по ударам и 3:0 на табло – вы не поверите, но Нидерланды мучились с Гибралтаром