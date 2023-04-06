Анатолий Бышовец: «В «Торино» Миранчук самоутвердился как игрок высокого уровня. Алексеем будут интересоваться итальянские клубы»

Анатолий Бышовец сказал, что игра Алексея Миранчука оставляет у него хорошее впечатление

Бывший тренер «Локомотива» считает, что в услугах хавбека, помимо «Торино», будут заинтересованы и другие итальянские клубы.

«Очень важно определить ценность игрока. В сегодняшнем определении цен в футболе 13 млн евро – это немного. В «Торино» Алексей Миранчук приобрел уверенность и самоутвердился как игрок высокого уровня.

Возможно, клуб хочет снижения цены, но, я думаю, помимо «Торино», Алексеем будут интересоваться и другие клубы Италии. Не знаю, возможно ли возвращение в «Аталанту», но лично у меня игра Миранчука оставляет очень хорошее впечатление», – сказал Бышовец.

В этом сезоне Серии А Миранчук в составе «Торино» 20 матчей и забил 4 гола.