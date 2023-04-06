Анатолий Бышовец: «В «Торино» Миранчук самоутвердился как игрок высокого уровня. Алексеем будут интересоваться итальянские клубы»

Теги Анатолий Бышовец Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Анатолий Бышовец сказал, что игра Алексея Миранчука оставляет у него хорошее впечатление

Бывший тренер «Локомотива» считает, что в услугах хавбека, помимо «Торино», будут заинтересованы и другие итальянские клубы.

«Очень важно определить ценность игрока. В сегодняшнем определении цен в футболе 13 млн евро – это немного. В «Торино» Алексей Миранчук приобрел уверенность и самоутвердился как игрок высокого уровня.

Возможно, клуб хочет снижения цены, но, я думаю, помимо «Торино», Алексеем будут интересоваться и другие клубы Италии. Не знаю, возможно ли возвращение в «Аталанту», но лично у меня игра Миранчука оставляет очень хорошее впечатление», – сказал Бышовец.

В этом сезоне Серии А Миранчук в составе «Торино» 20 матчей и забил 4 гола.

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6 комментариев

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Олег Акимов
Не стоит переоценивать. Он хорошо себя проявил, но он явно не на уровне топов. Надеюсь выкупят в крепкий середняк.
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Ovsyankin
Ответ MinkoffS
Ему уже 27 лет. Вряд ли он сильно прибавит, а на нынешнем уровне он даже в Аталанте не смог основным стать. Так что, быть одним из лидеров Торино - лучший вариант. На топы даже засматриваться нечего.
Не согласен, можно прибавлять и засматриваться но топы, в играющей команде он может и забивать и отдавать. Не говорю что он готов для топ клуба Италии, но возможность такую исключать нельзя
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Mechel**
Игрок для средних команд
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Дмитрий
Ага. Только вот Торино еле ноги волочит. Игры нет и с этим тренером уже не будет.
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Тиджани Бабангида
Цена близка к оптимальной. Алексей по прежнему остается игроком эпизода. Это хороший козырь для команд-середняков в плане эффективности,но лидерство и ключевая позиция - это не про него.
+2
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MinkoffS
Ему уже 27 лет. Вряд ли он сильно прибавит, а на нынешнем уровне он даже в Аталанте не смог основным стать. Так что, быть одним из лидеров Торино - лучший вариант. На топы даже засматриваться нечего.
+1
-2
-1
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