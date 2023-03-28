Агент Алексея Миранчука о его травме: «На данный момент он не может заниматься в общей группе, но динамика положительная»

Теги Торино серия А Италия Сборная России по футболу травмы Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

Агент Алексея Миранчука рассказал о восстановлении игрока «Торино» от травмы. 

Ранее 27-летний полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, но в итоге пропустил сбор из-за травмы приводящей мышцы бедра. 

«Миранчук 27 марта прошел контрольное обследование. Оно показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе.

Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб «Торино» надеется, что в ближайшее время Леша вернется в общую группу», – сказал Вадим Шпинев.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Да-да. Чудесным образом он, как и Головин, будут готовы к игре в в чемпионате после паузы и выйдут оба в основе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильяс Ф.
решили забойкотировать сборную вместе с Головиным готовят себе запасной аэродром а европе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий