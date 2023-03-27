Миранчук продолжает восстановление от травмы. Хавбек «Торино» не приехал в сборную на игры с Ираном и Ираком

Теги Торино серия А Италия Сборная России по футболу травмы Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы.

Полузащитник «Торино» получил травму перед паузой на международные матчи и пропустил матч с «Наполи» в 27-м туре Серии А. Миранчук также не сыграл в товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком.

Ранее издание Sport24 сообщило, что Миранчук восстановился после травмы и приступил к тренировкам

«Он сейчас восстанавливается, Миранчук еще травмирован!» – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

Пресс-служба итальянского клуба подтвердила, что Миранчук продолжает восстановление.

«Он еще проходит восстановительную терапию. Миранчук еще не восстановился от травмы», – сообщила пресс-служба «Торино».

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3 комментария

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Глебиньо
Ответ А. Мостовой
лжец, симулирует травму чтобы откосить. Позорище
а оно ему надо!?Принимать участие в товарищеских матчах на первенство водокачки?
Он деньги зарабатывает,а приехать и сломаться от кого-то иракца,ну такое себе
+2
0
+2
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А. Мостовой
лжец, симулирует травму чтобы откосить. Позорище
0
-2
-2
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Чунгачкук сын орла
В первом же матче после паузы выйдет в основе)
+4
0
+4
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