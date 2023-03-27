Миранчук продолжает восстановление от травмы. Хавбек «Торино» не приехал в сборную на игры с Ираном и Ираком
Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы.
Полузащитник «Торино» получил травму перед паузой на международные матчи и пропустил матч с «Наполи» в 27-м туре Серии А. Миранчук также не сыграл в товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком.
Ранее издание Sport24 сообщило, что Миранчук восстановился после травмы и приступил к тренировкам
«Он сейчас восстанавливается, Миранчук еще травмирован!» – сказал спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.
Пресс-служба итальянского клуба подтвердила, что Миранчук продолжает восстановление.
«Он еще проходит восстановительную терапию. Миранчук еще не восстановился от травмы», – сообщила пресс-служба «Торино».
Он деньги зарабатывает,а приехать и сломаться от кого-то иракца,ну такое себе