«Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича из-за слишком высокой для клуба цены

Теги Аталанта Торино Вест Хэм серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Никола Влашич Футбол

«Торино» не будет выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за слишком высокой цены

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Repubblica, туринский клуб не будет активировать опцию выкупа арендованного хавбека, которая составляет 13 млн евро.

То же самое касается полузащитника Николы Влашича, выкуп которого обошелся бы «Торино» в 15 млн евро.

Россиянин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче сезона Серии А, У Влашича 4+2 в 24 играх.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
micka
Эх, Влашич.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldo187
Ответ Игорь Новиков
Без Гасперини Аталанта вообще вернётся в середняки, думаю. Так что в любом случае уходить лучше. Хорошо бы в клуб уровня Лацио, Ромы.
В Роме в этой роли дибалла. Миранчуку там делать нечего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ответ Destro7451
слишком высокая цена 13 и 15 млн за лучших игроков своей команды в этом сезоне? понял...
Ну лучшие не совсем так, скорее одни из. Например, нападающий радоньич и санабрия очень хороши. Так же и в монако, головин не главная звезда, главная звезда там это нападающий бен йеддер. С ним и без него две разные команды
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кабан галльский
Ответ Islam5550
А мне кажется Лешу, Лацио заберет
Было бы прям очень здорово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stee
следовало ожидать, слишком дорогие игроки для клуба + имеют высокие з/п (у Влашича наверное еще больше чем у Лёхи) с очень малыми шансами на перепродажу, одному уже 27, другому 25. А Торино недавно обжигалось на дорогих покупках.
Наберут молодёжи по 3-5 млн, мб и не сильно общая картина изменится, желающих попасть в середняк Серии А полно по всему миру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Павел Гребнев
При условии что там остаётся Гасперини, вот это прям 100%. В ином случае можно подумать, тем более что руководству "Аталанты" Леша вроде как и нравится.
Без Гасперини Аталанта вообще вернётся в середняки, думаю. Так что в любом случае уходить лучше.

Хорошо бы в клуб уровня Лацио, Ромы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Да просто Торино будет пытаться сэкономить, снизив цену с 13 до 6-7
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гребнев
Ответ Игорь Новиков
Жаль. Леха в Торино неплох был. Но из Аталанты надо уходить.
При условии что там остаётся Гасперини, вот это прям 100%. В ином случае можно подумать, тем более что руководству "Аталанты" Леша вроде как и нравится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Это прекрасно на самом деле. Миранчук хороший сезон проводит. Без клуба точно не останется)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
слишком высокая цена 13 и 15 млн за лучших игроков своей команды в этом сезоне? понял...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гребнев
Сами сумму и прописывали, Юрич от Лёши в восторге. Возможно с выкупом Радоньича связано. Люто зафэйлили тогда, однако. Из вариантов Миранчук, Влашич, Радоньич из-за своей небдительности они вынуждены выбирать третий. Леша теряет стабильное место в основе и доверяющего ему тренера, но с другой стороны после этого сезона должны быть интересные варианты для продолжения карьеры, и можно будет добиться всего этого там.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Пепси пеналдувич
Ужас для Леши.
спасибо агентам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Islam5550
А мне кажется Лешу, Лацио заберет
были слухи про Милан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Жаль. Леха в Торино неплох был. Но из Аталанты надо уходить.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
А несколько лет тому назад были ведь планы по выводу команды на международную арену, были мысли о возврате "Гранд Торино".
Пустые идеи были видать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
•milord•
Лол, удачи в Серии Б
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Ну и ладно. Смотрел матчи «Торино» – тихий ужас. 90% игроков не могут даже мяч обработать, а уж отдать пас под прессингом подавно. Реально уровень какой-то «Уфы», если не хуже. Только Миранчук и Влашич напоминают футболистов. Думаю, Леха найдет себе клуб поинтереснее.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
в Спартак Леху
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
поматросили и бросили. Но худшее, что и своим клубам особо не нужны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam5550
А мне кажется Лешу, Лацио заберет
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Ужас для Леши.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий