«Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича из-за слишком высокой для клуба цены

«Торино» не будет выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за слишком высокой цены

Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Repubblica, туринский клуб не будет активировать опцию выкупа арендованного хавбека, которая составляет 13 млн евро.

То же самое касается полузащитника , выкуп которого обошелся бы « » в 15 млн евро.

Россиянин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче сезона Серии А, У Влашича 4+2 в 24 играх.