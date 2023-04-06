«Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича из-за слишком высокой для клуба цены
«Торино» не будет выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за слишком высокой цены
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Repubblica, туринский клуб не будет активировать опцию выкупа арендованного хавбека, которая составляет 13 млн евро.
То же самое касается полузащитника Николы Влашича, выкуп которого обошелся бы «Торино» в 15 млн евро.
Россиянин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче сезона Серии А, У Влашича 4+2 в 24 играх.
Наберут молодёжи по 3-5 млн, мб и не сильно общая картина изменится, желающих попасть в середняк Серии А полно по всему миру.
Хорошо бы в клуб уровня Лацио, Ромы.
Пустые идеи были видать.