Фанаты «Ньюкасла» выступили с заявлением о саудовских владельцах клуба.

В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

Объединение фанатов «Ньюкасла» NUFC Fans Against Sportswashing (NUFCFAS) высказалось о связи владельцев клуба с правительством Саудовской Аравии.

«Мы говорили, что Премьер-лига никогда не должна была позволить этой сделке состояться, поскольку это означало, что суверенное государство будет контролировать «Ньюкасл Юнайтед». Теперь черным по белому [написано] то, что мы знали все это время.

Эта новость означает, что «юридические и обязательные гарантии», которые PIF дал Премьер-лиге о том, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом, не соответствуют действительности, поскольку в суде было признано, что Ясир аль-Румайян является министром правительства.

Эта новость появилась после того, как другие деятели саудовской диктатуры начали чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы публично ассоциировать себя с «Ньюкаслом».

NUFCFAS призывает фанатские группы и политических представителей Северо-Востока нарушить пакт молчания об ужасной правде о том, что одна из самых кровавых диктатур на планете связана с нашим клубом. Призываем выступить сейчас и оказать давление на Премьер-лигу, чтобы пересмотреть нынешнее владение «Ньюкаслом».

Они не могут быть владельцами из-за их грубых нарушений прав человека, а их заверения в том, что правительство Саудовской Аравии не будет никак участвовать в управлении клубом, теперь оказались ложными», – говорится в заявлении.

Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет

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