Фанаты «Ньюкасла» о боссах клуба и правительстве Саудовской Аравии: «Призываем нарушить пакт молчания о связи одной из самых кровавых диктатур на планете с нашим клубом»
Фанаты «Ньюкасла» выступили с заявлением о саудовских владельцах клуба.
В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.
Объединение фанатов «Ньюкасла» NUFC Fans Against Sportswashing (NUFCFAS) высказалось о связи владельцев клуба с правительством Саудовской Аравии.
«Мы говорили, что Премьер-лига никогда не должна была позволить этой сделке состояться, поскольку это означало, что суверенное государство будет контролировать «Ньюкасл Юнайтед». Теперь черным по белому [написано] то, что мы знали все это время.
Эта новость означает, что «юридические и обязательные гарантии», которые PIF дал Премьер-лиге о том, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом, не соответствуют действительности, поскольку в суде было признано, что Ясир аль-Румайян является министром правительства.
Эта новость появилась после того, как другие деятели саудовской диктатуры начали чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы публично ассоциировать себя с «Ньюкаслом».
NUFCFAS призывает фанатские группы и политических представителей Северо-Востока нарушить пакт молчания об ужасной правде о том, что одна из самых кровавых диктатур на планете связана с нашим клубом. Призываем выступить сейчас и оказать давление на Премьер-лигу, чтобы пересмотреть нынешнее владение «Ньюкаслом».
Они не могут быть владельцами из-за их грубых нарушений прав человека, а их заверения в том, что правительство Саудовской Аравии не будет никак участвовать в управлении клубом, теперь оказались ложными», – говорится в заявлении.
Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет
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От того и памятники ему повсюду…
А потом и от того же дорогой Иосиф Виссарионович Сталин !
Теперь и ему надо восстановить !
Мы все перед ними - в неоплатном долгу !
непонятно только, причем тут нынешние поколения 🤷♂️