Фанаты «Ньюкасла» о боссах клуба и правительстве Саудовской Аравии: «Призываем нарушить пакт молчания о связи одной из самых кровавых диктатур на планете с нашим клубом»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия бизнес происшествия болельщики Политика Футбол

Фанаты «Ньюкасла» выступили с заявлением о саудовских владельцах клуба.

В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

Объединение фанатов «Ньюкасла» NUFC Fans Against Sportswashing (NUFCFAS) высказалось о связи владельцев клуба с правительством Саудовской Аравии.

«Мы говорили, что Премьер-лига никогда не должна была позволить этой сделке состояться, поскольку это означало, что суверенное государство будет контролировать «Ньюкасл Юнайтед». Теперь черным по белому [написано] то, что мы знали все это время.

Эта новость означает, что «юридические и обязательные гарантии», которые PIF дал Премьер-лиге о том, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом, не соответствуют действительности, поскольку в суде было признано, что Ясир аль-Румайян является министром правительства.

Эта новость появилась после того, как другие деятели саудовской диктатуры начали чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы публично ассоциировать себя с «Ньюкаслом».

NUFCFAS призывает фанатские группы и политических представителей Северо-Востока нарушить пакт молчания об ужасной правде о том, что одна из самых кровавых диктатур на планете связана с нашим клубом. Призываем выступить сейчас и оказать давление на Премьер-лигу, чтобы пересмотреть нынешнее владение «Ньюкаслом».

Они не могут быть владельцами из-за их грубых нарушений прав человека, а их заверения в том, что правительство Саудовской Аравии не будет никак участвовать в управлении клубом, теперь оказались ложными», – говорится в заявлении.

Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет

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78 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ Rf
Самый кровавый правит МЮ), долбанутые
самый кровавый правит в рф
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Сергей Штырков
Ответ Kubinec_
не бритам что-то про кровавые государства вякать
не русским сейчас защищать кого-то и высмеивать
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RUSfan SpartakOV
Какие же лицемеры...Ваше правительство -часть западной кровавой либерастскоглобалистской диктатуры!!!
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OldRedWhite
Ответ Екн Лор
А кто спас Поволжье от голода в 20-х?
Любимый наш Владимир Ильич Ленин !
От того и памятники ему повсюду…
А потом и от того же дорогой Иосиф Виссарионович Сталин !
Теперь и ему надо восстановить !
Мы все перед ними - в неоплатном долгу !
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Дунга Рольф
Ответ sprmn
Ну давайте не будем тоже перегибать, успех Англии не в насилии и в грабежах, а то что их колониальная система была куда выгодней чем то предлагали местные князи. ТО есть Индия например до колонизации была раздроблённая страна с постоянно воющими друг с другом государствами.
Китай тоже , опиумные войны тоже польза?
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Андрюха с района
Какие бритишы смешные) Арабы приличные суммы вливают в эту апэлку, а они еще чем-то недовольны)
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Neyron
Гарантии прям как в Газпроме. Правительство РФ не вмешивается в управление частной компанией
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hardy33
Ответ Dexter Dallas
Кто первее напал на Афганистан сша или ссср? Расскажи про этнические чистки в югославии. и расскажи жителям кувейта о том, как плохо, что убрали саддама. про ливию думаю только басни о процветании и водопродах читал? а что же ты сюда сирию не записал. стёрли вместе с жителями с лица земли алеппо. аааа так по ртр говорили, что там в каждом здании боевик и по этому нужно было полностью уничтожить город верно?
В Сирию сша с союзниками залетели Асада скидывать, Ракку с землей они сравняли для начала. Алеппо был уже позже, когда там война была вовсю, а кто её начал? Ну и не забывай о том, что сша оккупировали часть сирийской территории на данный момент, безо всяких правовых оснований и международных разрешений, и качают нефть на глазах всего мира. Тоже мне, адвокат дьявола.
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Дунга Рольф
Ответ Лазарь Вилков
А сейчас?
Ирак например
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Совесть Черданцева
Вам саудовцы запилили команду, которая за ЛЧ борется, а вы против? Мазохисты?
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Красная стрела
Ответ Dexter Dallas
знаешь такое выражение. европейцы слабаки. тк они использовали для рабства черных. мы же, русские в рабы брали своих же))
А ты в курсе в чем отличие рабства от крепостного права и что это совсем не идентичные вещи?
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Любезный Коссутий
продать взад Эшли, и закрыть вопрос.
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deadjoker
Ну т.е. ребята решили вернуться в околошиповый уровень как было при старых владельцах
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sprmn
Ответ Gobinjo
Обожаю эти дешёвые манипуляции в стиле российской пропаганды. Платки носили на голове несколько десятков болельщиков из многотысячной фанбазы НЮ, насколько я помню из трансляциий. Представьте себе это не однородная масса где все мыслят одинаково. Там есть полярные мнения. Кому то по барабану и весело, кто-то проявляет гражданскую позицию.
У меня почему то подозрение что это не мейнстримное мнение. Какой фанат захочет чтоб его клуб лишился денег.
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Alexandr Alexandrov
Ответ avAngard
Ага, Саддама убирали страну не поломали? В Ливии до сих пор ломают. Афганистан теперь источник демократии в Азии. И ты серьёзно думаешь что США боролись за демократию!? Ну-ну
США , в основном, борются за нефть.
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Любезный Коссутий
Ответ korobokchekhova
Они точно историю своего государства знают?))
ну ты-то всяко лучше них знаешь - это все понятно.
непонятно только, причем тут нынешние поколения 🤷‍♂️
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Остап Бендер
То ли дело британец Эшли, при котором Ньюкасл стабильно боролся за выживание.
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avAngard
Ответ Dexter Dallas
Кто первее напал на Афганистан сша или ссср? Расскажи про этнические чистки в югославии. и расскажи жителям кувейта о том, как плохо, что убрали саддама. про ливию думаю только басни о процветании и водопродах читал? а что же ты сюда сирию не записал. стёрли вместе с жителями с лица земли алеппо. аааа так по ртр говорили, что там в каждом здании боевик и по этому нужно было полностью уничтожить город верно?
Ага, Саддама убирали страну не поломали? В Ливии до сих пор ломают. Афганистан теперь источник демократии в Азии. И ты серьёзно думаешь что США боролись за демократию!? Ну-ну
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#SharkTeam
Ответ #SharkTeam
Что кому то матчасть надо знать получше так это точно верно. Политика России никогда не была колонистской, заключались союзы, были войны, всякое было, но системы метрополий и колоний никогда не было. Жить вместе и жить под кем-то разные вещи
По западному образцу конечно же, а то щас еще приплетут что раз где-то поселение основали то все, колония же
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sprmn
Ответ Dexter Dallas
мне всегда было интересно. почему люди подобные тебе не говорят о китае. только об сша. но китай как там? друг россии? с концлагерями на своей территории. тк у одних вера не такая вера как надо?
Ну ты что знаешь про концлагеря? От ангажированных источников. Почему об этом громче всего запад а не те же Исламские страны например? У Китая вообще исторически не было политики мировой экспансии, за исключением Мао, но его советы предали да и то это была коммунистическая тема.
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Maxim Zhdanov
Ответ Dexter Dallas
мне всегда было интересно. почему люди подобные тебе не говорят о китае. только об сша. но китай как там? друг россии? с концлагерями на своей территории. тк у одних вера не такая вера как надо?
Есть друзья-уйгуры? Был в Восточном Туркестане? Или ты просто веришь всему, что тебе вливают в уши?
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ВладимирНеПутин
Ответ Dexter Dallas
мне всегда было интересно. почему люди подобные тебе не говорят о китае. только об сша. но китай как там? друг россии? с концлагерями на своей территории. тк у одних вера не такая вера как надо?
Потому что Китай, как минимум, по всему миру свое видение и мироустройство никому не навязывает, не вторгается ни к кому.
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#SharkTeam
Ответ Dexter Dallas
нет. не думаю. просто мне смешно, когда говорят о рабовладельцах в европе. когда у себя держали в рабах так же. или придумали историю о вхождении северных земель, когда в реальности убивали там население осваивая территории. но то такое проклятый запад. а скрепы это скрепы. верно?
Что кому то матчасть надо знать получше так это точно верно. Политика России никогда не была колонистской, заключались союзы, были войны, всякое было, но системы метрополий и колоний никогда не было. Жить вместе и жить под кем-то разные вещи
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korobokchekhova
Они точно историю своего государства знают?))
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Dexter Dallas
Ответ avAngard
Югославия,Ирак, Ливия, Афганистан и тд
Кто первее напал на Афганистан сша или ссср? Расскажи про этнические чистки в югославии. и расскажи жителям кувейта о том, как плохо, что убрали саддама. про ливию думаю только басни о процветании и водопродах читал? а что же ты сюда сирию не записал. стёрли вместе с жителями с лица земли алеппо. аааа так по ртр говорили, что там в каждом здании боевик и по этому нужно было полностью уничтожить город верно?
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