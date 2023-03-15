Из-за санкций Зеленского «Челси» пересмотрит соглашение с Parimatch. Букмекеру на 50 лет запретили вести деятельность на Украине
«Челси» внесет изменения в соглашение с Parimatch Tech из-за санкций президента Украины.
Как передает Daily Mail, лондонский клуб пересмотрит условия спонсорского соглашения с букмекерской конторой, поскольку Владимир Зеленский внес ее в санкционный список. В течение следующих 50 лет ей запрещено вести экономическую или финансовую деятельность на территории Украины из-за продолжения ведения бизнеса в России на фоне конфликта между странами.
«Здесь более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы игорного бизнеса действовали против Украины, выводили средства из нашей страны и финансировали различные российские схемы», – заявил Зеленский, комментируя опубликованный в конце прошлой недели список.
В рамках трехлетней спонсорской сделки у Parimatch есть право размещать свой логотип на LED-экранах на «Стэмфорд Бридж».
Также у букмекерской конторы есть коммерческие соглашения с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Лестером».
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То у вас Зеленский - клоун, никто, марионетка, а теперь он оказывается аж самим англосаксам указывает, какую политику вести и с кем соглашения заключать))
"Враг одновременно изображается и слишком сильным, и слишком слабым"
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у кого то мания величия...
мимо игрок с "опытом" 13 лет.
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