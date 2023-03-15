Из-за санкций Зеленского «Челси» пересмотрит соглашение с Parimatch. Букмекеру на 50 лет запретили вести деятельность на Украине

Теги Челси Стэмфорд Бридж Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия бизнес Лестер Ставки на спорт Политика Владимир Зеленский Футбол

«Челси» внесет изменения в соглашение с Parimatch Tech из-за санкций президента Украины.

Как передает Daily Mail, лондонский клуб пересмотрит условия спонсорского соглашения с букмекерской конторой, поскольку Владимир Зеленский внес ее в санкционный список. В течение следующих 50 лет ей запрещено вести экономическую или финансовую деятельность на территории Украины из-за продолжения ведения бизнеса в России на фоне конфликта между странами.

«Здесь более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы игорного бизнеса действовали против Украины, выводили средства из нашей страны и финансировали различные российские схемы», – заявил Зеленский, комментируя опубликованный в конце прошлой недели список.

В рамках трехлетней спонсорской сделки у Parimatch есть право размещать свой логотип на LED-экранах на «Стэмфорд Бридж».

Также у букмекерской конторы есть коммерческие соглашения с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Лестером».

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52 комментария

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BananaMama
Так, ватники, я чето запутался - так кто кем управляет то?
То у вас Зеленский - клоун, никто, марионетка, а теперь он оказывается аж самим англосаксам указывает, какую политику вести и с кем соглашения заключать))

"Враг одновременно изображается и слишком сильным, и слишком слабым"
Умберто Эко, признак фашизма №8
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d.xoxlov
Ответ Моутиньо оформляет 40
Хохлушка гадит
Под себя
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Евгений Мамыкин
Вы хоть ссылки на источники давайте. А "источник" это "Дейли Мейл" 🤦‍♂️
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.ru
50 лет...
у кого то мания величия...
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Мишаня Кравцов
Сразу видно страну с президентом-клоуном. Никто не знает будет ли вообще Украина даже через 5 лет, а он запреты на полвека вводит.
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j30
зеля капут
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torxxxx
Ответ ovikovy817
parimatch чья компания ?
украина
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Моутиньо оформляет 40
Хохлушка гадит
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a2wai
Норм конечно френдлифайр от Зелибобыча. Мало того, что по своей букмекерке бомбанул, так еще и по клубу, который купил только что игрока с Незалежной.
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a2wai
Ответ And-Rover
Так российское подразделение Париматч вроде как стало просто Пари и оно теперь вроде и не связано с украинской БК. Что за бред.
Не вроде. Париматч после 24.02 отказался чуть ли не сразу от российской франшизы и они просто сделали ребрендинг.
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Олег Иванов
Наркоман зеленский еще ответит за париматч. Букмекеры в трусиках, еще писечку не нюхали, а этот нацистский наркоман запрещает их. Букмерокофобия недопустима.
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Водяра
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А трансфер Мудрика они не хотят пересмотреть?🤓
Нет это танки и гранатомета для цеевропейцев.
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R Air
Букмекеры в любом случае зло, это моё личное мнение.
мимо игрок с "опытом" 13 лет.
+3
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Yuri Ten
Проиграл на «парике» все деньги от трансфера Мудрика?
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ks-1993
Ответ Vladzislav Zhurkevich
а почему "на" Украине, а не "в"?
потому что правила русского языка. как в английском In London, in Moscow, in Berlin, но in the Hague.
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nnn4404
а чего ы вас так погорает?
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Aleksey Yashin
Челси:
*Вынуждает Абрамовича продать клуб*, *Покупает Мудрика за дикий оверпрайс*
*Пересматривает условия соглашения с одним из спонсоров из-за работы в России*
----вы находитесь здесь -----
*Челси переезжает в Киев*
*Зеленский становится главным тренером на фоне неудач Поттера *
+5
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ks-1993
Ответ Роман Марченко
что ещё по нтв говорят?) или что ты сейчас смотришь?
это говорил не НТВ про его оффшоры, а куча украинских порталов не зомбированных.
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ovikovy817
parimatch чья компания ?
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ks-1993
ахха, свою компанию забанили)) Савин как там на Кипре интересно
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ыеем
«На Украину» Пишем правильно!😁🔥🔥🔥
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Ярик01
Типа надо возмущаться по поводу кошелька букмекерских контор, пожалеть несчастных?
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Федя Букин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А трансфер Мудрика они не хотят пересмотреть?🤓
это другое
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Алиса без миелофона
Ответ Djone Evans
В Украине, пожалуйста.
Литературная форма русского языка - "на".
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Vladzislav Zhurkevich
а почему "на" Украине, а не "в"?
Потому что Украина всегда снизу, под кем-то.
+7
-1
+6
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