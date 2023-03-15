« » внесет изменения в соглашение с Parimatch Tech из-за санкций президента .

Как передает Daily Mail, лондонский клуб пересмотрит условия спонсорского соглашения с букмекерской конторой, поскольку Владимир Зеленский внес ее в санкционный список. В течение следующих 50 лет ей запрещено вести экономическую или финансовую деятельность на территории Украины из-за продолжения ведения бизнеса в России на фоне конфликта между странами.

«Здесь более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы игорного бизнеса действовали против Украины, выводили средства из нашей страны и финансировали различные российские схемы», – заявил Зеленский, комментируя опубликованный в конце прошлой недели список.

В рамках трехлетней спонсорской сделки у Parimatch есть право размещать свой логотип на LED-экранах на «Стэмфорд Бридж».

Также у букмекерской конторы есть коммерческие соглашения с « », « » и « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас