Клубы АПЛ близки к соглашению о запрете рекламы букмекеров на лицевой стороне футболок. Она есть у 8 из 20 команд лиги

Теги Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия бизнес Ставки на спорт Политика Футбол

В АПЛ могут запретить рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок.

Вопрос будет рассмотрен на боссов клубов и лиги в четверг, 30 марта. Ожидается, что большинство клубов поддержит этот шаг, чтобы избежать законодательного полного запрета на рекламу азартных игр. Отмечается, что в случае принятия запрета рекламу букмекеров можно будет размещать на рукавах игровой формы.

Ожидается, что правительство Великобритании опубликует документ по вопросу рекламы азартных игр, в число которых входят и ставки на спорт, в апреле. Министры дают понять, что в случае добровольного решения клубов ограничения по рекламе не будут распространяться на форму.

Принятие окончательного решения может быть отложено до июня, но, вероятнее всего, большая часть клубов поддержит инициативу.

В настоящее время 8 из 20 клубов АПЛ размещают рекламу букмекерских контор на лицевой стороне своей формы. При этом ни один клуб из «большой шестерки» АПЛ не спонсируется букмекерами, а спонсорские соглашения «Ньюкасла» и «Фулхэма» истекают в конце сезона.

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3 комментария

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Hong Kil
Ничего страшного, придут спонсоры химической кастрации, разместят свой лого на футболках. Деньги то на это из карманов налогоплательщиков срангличан.
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универсал78
Это букмекерское гоуно
оно приносит много денег. уберут с футболок, перенесут на гетры. на полный размер.
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Давид Agabekyan
И так есть большое расслоение между богатыми и бедными, так теперь ещё и хотят лишить бедных основного спонсора
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-2
-2
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