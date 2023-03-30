Клубы АПЛ близки к соглашению о запрете рекламы букмекеров на лицевой стороне футболок. Она есть у 8 из 20 команд лиги

В могут запретить рекламу букмекеров на лицевой стороне футболок.

Вопрос будет рассмотрен на боссов клубов и лиги в четверг, 30 марта. Ожидается, что большинство клубов поддержит этот шаг, чтобы избежать законодательного полного запрета на рекламу азартных игр. Отмечается, что в случае принятия запрета рекламу букмекеров можно будет размещать на рукавах игровой формы.

Ожидается, что правительство Великобритании опубликует документ по вопросу рекламы азартных игр, в число которых входят и ставки на спорт, в апреле. Министры дают понять, что в случае добровольного решения клубов ограничения по рекламе не будут распространяться на форму.

Принятие окончательного решения может быть отложено до июня, но, вероятнее всего, большая часть клубов поддержит инициативу.

В настоящее время 8 из 20 клубов АПЛ размещают рекламу букмекерских контор на лицевой стороне своей формы. При этом ни один клуб из «большой шестерки» АПЛ не спонсируется букмекерами, а спонсорские соглашения « » и « » истекают в конце сезона.