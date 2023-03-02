Amnesty International призвала АПЛ изучить связь боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии: «Наивно полагать, что государство не руководило покупкой»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Политика деньги Футбол

Amnesty International обеспокоена возможными связями боссов «Ньюкасла» с государством.

В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии. PIF отказался предоставлять документы, сославшись на то, что Аль-Румайян «является действующим министром правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенным инструментом государства Саудовская Аравия». Клубы АПЛ недовольны этой информацией и не намерены оставлять ситуацию без внимания.

«Наивно было полагать, что правительство Саудовской Аравии не руководило выкупом «Ньюкасла» с целью использования клуба в своих целях. Скандалы, связанные с Саудовской Аравией, затрагивают многие виды спорта, и руководящие органы должны принимать более действенные меры.

Несомненно, АПЛ потребуется пересмотреть заверения о непричастности властей Саудовской Аравии к сделке с «Ньюкаслом», не в последнюю очередь потому, что в настоящее время на рассмотрении все еще находится заявка катарских инвесторов на покупку «Манчестер Юнайтед», – сказал директор Amnesty UK по экономическим вопросам Питер Франкенталь.

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6 комментариев

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Sevuska
Вот стоило саудитам отказать деде Бидону по нефти , сразу у них проблемы начались 😊.
Представляю , если зеля им завтра скажет -нет 😱
Получит пулю в лоб , дом в Лондоне отнимут , Мудрика в Шахтёр вернут 😆😆
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WelcomeBackPURE
Amnesty - помойка, об которою можно смело вытирать ноги. Так что все норм будет
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Гамаль Хайдаров
Апл не пересмотрит, а то не хочется терять новый топ клуб с космическим составом через 3-4 года
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Hush_hush
Блин, ну что за говноеды
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Саша Казанов
Не политика не разу! Футбол вне политики, футбол для всех! И еще миллион и одна брехня!
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llolishe
Манся:Так мне создавать новый аккаунт Ньюкасл Сити или нет?
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